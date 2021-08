Hoe overleef je tweede zit? Ervaringsdeskundigen delen hun beste tips: ‘Begin niet meteen te fluoresceren’

‘Leer van de fouten die je tijdens de eerste zit maakte’

Carl Devos (51), professor Politicologie aan de UGent

Carl Devos. Beeld Jan De Meuleneir / Photo News

Een duizendtal herexamens zal Carl Devos, professor Politicologie (UGent) deze zomer vakkundig van rode inkt hebben voorzien. Zoals altijd wordt er gepuft en geklaagd, maar dit jaar ziet hij studenten toch merkbaar harder afzien dan voorgaande jaren. “Dat is niet onlogisch: de heropleving van de samenleving is stilaan begonnen; we hebben de eerste festivals gehad en ook op café waren er al wat zomerse taferelen te beleven. Studenten met herexamens moeten daar een deel van missen, en dat is natuurlijk niet leuk.”

“Misschien trap ik een open deur in met mijn eerste tip, maar: doe het beter dan in de eerste zit. Vaak zie ik studenten tijdens de herexamens precies dezelfde fouten maken die ze in de eerste examenperiode ook al maakten. Ze gebruiken een foute studietechniek, leren dezelfde onvolledige samenvatting uit het hoofd… Tja, dan is dat herexamen een mission impossible. Achterhaal dus waarom je het in de eerste zit niet goed deed, en pas je aanpak aan. ”

Onthoud tijdens het studeren ook dat niet elke zin in de cursus uit het hoofd geleerd moet worden, zegt Devos. “Vaak gaan studenten de mist in bij het onderscheiden van de hoofdzaak van de vele details waarmee cursussen gevuld zijn. Ze doen soms niet eens de moeite om hun cursus eerst eens rustig te lezen, en beginnen meteen te onderlijnen en te fluoresceren. Nee, lees eerst een hoofdstuk, en dan merk je later veel beter wat belangrijk is.”

“Ik heb toch het gevoel dat het voor studenten vandaag moeilijker is om te slagen dan vroeger, en dat heeft volgens mij vooral te maken met de voortdurende afleiding waarmee studenten vandaag worden geconfronteerd. Ik zie het ook bij mijn eigen dochters: hun smartphone staat geen seconde stil. Leg je telefoon dus zeker aan de kant als je begint te studeren. Als je op computer studeert, download dan vooraf wat je nodig hebt en schakel de andere verstrooiing uit, zoals sociale media.”

Ook structuur is onmisbaar tijdens de tweede zit, benadrukt Devos. “Sta elke dag rond hetzelfde uur op en begin elke dag op hetzelfde moment met blokken. Maar probeer ook voldoende te ontspannen. Er is altijd wel een moment in de dag waarop het niet lukt om je te concentreren: doe dan ook gewoon iets anders, zoals een wandeling maken of naar een Netflix-serie kijken. Maar zorg er ook dan voor dat dat gestructureerd verloopt, en dat je weet wanneer het terug tijd is om te blokken.”

‘Wees vooral niet te hard voor jezelf’

MNM-dj Esther Nwanu (23)

MNM-dj Esther Nwanu. Beeld Damon De Backer

U kent haar misschien als MNM-dj – dit jaar presenteerde ze voor het eerst Marathonradio naast Peter Van de Veire – maar daarnaast is Esther Nwanu ook nog steeds studente. Ondertussen zit ze in haar laatste jaar Communicatiewetenschappen aan de KU Leuven, en volgt ze gelijktijdig een postgraduaat Digital Content Creation aan de Artevelde-hogeschool. Een behoorlijk hectische mix van projecten die tot één herexamen arbeidspsychologie leidde. “Ik heb de voorbije jaren nooit een normale examenperiode gehad: ik was altijd met verschillende projecten tegelijk aan het jongleren. Maar daardoor heb ik wel geleerd om veel te doen in weinig tijd.”

“Ik probeer tijdens het studeren vaak de leerstof via ruggensteuntjes uit het hoofd te leren. Als je vijf eigenschappen uit het hoofd moet leren, helpt het mij om die bijvoorbeeld in een gemakkelijk te onthouden afkorting te gieten, een simpel woord waarmee ik op het examen de theorie weer kan oproepen.” Wie weinig tijd heeft om te blokken voor zijn examens, moet soms ook harde keuzes durven te maken, weet Nwanu. “Voor mijn herexamen moest ik een cursus, enkele artikels én een boek uit het hoofd leren. Dat boek heb ik uiteindelijk achterwege gelaten omdat dat veruit de meeste tijd in beslag zou innemen, terwijl misschien één of twee vragen het examen zouden halen. In plaats daarvan heb ik gefocust op de leerstof waarover het grootste deel van het examen zou gaan.”

Dan moet je natuurlijk wel op voorhand weten hoe zo’n examen eruit gaat zien. “Door mijn eerste zit wist ik dat het examen uit een twintigtal korte vragen zou bestaan. Dat vereist een heel andere aanpak dan wanneer je op voorhand weet dat er twee of drie grote open vragen zullen worden gesteld. Bij zulke kleine vragen kan er al eens naar details worden gepolst.”

Toch pleit Nwanu vooral voor mildheid. “School is belangrijk, maar zou niet ten koste mogen gaan van je fysieke of mentale gezondheid. Wat ik heb geleerd is om lief te zijn voor mezelf tijdens de examens, en om mezelf niet te forceren. Het is ook máár een examen, peper ik mezelf in. Dat neemt al wat faalangst weg. Plan dus zeker ook genoeg leuke momenten in tijdens die tweede zit: wat quality time met vrienden doet me altijd veel deugd na een dag blokken, maar zelfs van een goed telefoongesprek kan ik opkikkeren.”

‘Leg jezelf korte deadlines op om tijdsdruk te creëren’

Peter Van de Veire (49), MNM-dj

Peter Van de Veire. Beeld SBS

“In het eerste jaar van mijn studies Vertaler-Tolk was ik gebuisd voor elk vak. Een groot drama was dat! Na een week keihard te hebben geblokt tijdens de zomer besefte ik: dit gaat niet lukken, en ben ik Communicatie gaan studeren. Mijn eerste tips voor de herexamens is dus: begin er niet aan. (lacht)

“Zo’n tweede zit is een smerig beestje, hè. Je denkt: dit heb ik allemaal al eens geblokt, en net daaraan kan je je geweldig mispakken. Want als die tweede zit iets aantoont, is dat je het de eerste keer duidelijk nog níét onder de knie had. Eigenlijk moet je alles vergeten en gewoon opnieuw beginnen.

“Mij hielp het altijd om lijstjes te maken waarin ik onder elkaar zette welke kennis ik al beheerste, en wat ik nog eens opnieuw zou moeten bekijken. Meestal maakte ik die lijstjes op oude briefomslagen: tijdens het schrijven bleef er dan ook al veel van de leerstof in mijn hoofd hangen. Maar vooral gaven die lijstjes hoop, omdat je zienderogen de hoeveelheid te blokken leerstof ziet verminderen.

“Ik had vroeger veel liever twee dagen om me op een examen voor te bereiden dan een hele week. Als ik voel dat ik tijd heb, word ik snel lui. Tijdens de blok moest ik me die deadlines dus zelf opleggen: ik maakte tijdslijnen, waarin ik mezelf strakke deadlines oplegde om kunstmatige tijdsdruk te creëren. Zo raak je ook niet overweldigd door de grote hoeveelheden te blokken kennis.”

“Ik ben blij dat ik nu geen herexamens heb, in dit vreemde tijdsgewricht waarin de wereld weer op een kier staat, want ik ben al afgeleid als ik een stofje zie dwarrelen. Het best studeerde ik in een verduisterde kamer met enkel een bureaulamp aangeknipt. Nog een tip dus: als je net als ik gemakkelijk afgeleid bent, probeer jezelf dan even af te zonderen in een prikkelarme omgeving tijdens het studeren.”

Na jarenlang Marathonradio te presenteren, zag Van de Veire ook al zijn deel geniale studietips passeren. “De Pomodoro-methode heb ik nog maar pas ontdekt en vind ik fenomenaal. Die techniek gaat uit van het principe van korte maar heel geconcentreerde werksprints, waarbij je je vijfentwintig minuten op één taak concentreert. Daarna word je beloond met een korte pauze. Doodsimpel, maar het werkt geweldig.”