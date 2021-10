Hoe operatie Sky zorgde voor de ontdekking van een ware drugsoorlog in onze hoofdstad: minstens acht moorden

November vorig jaar in Molenbeek. Een Albanese man wordt op straat doorzeefd met minstens acht kogels. Hij moest dood, zoveel is duidelijk. De speurders stonden voor heel wat vraagtekens, tot de onderschepte berichten in operatie Sky hen een spoor gaf: een ware drugsoorlog binnen de Brusselse maffia. Een territoriale vete tussen twee clans die al resulteerde in minstens acht afrekeningen, zowel in ons land als in Albanië.

Bij de operatie - die uitvloeit uit het Sky ECC-dossier - werd een heel drugsnetwerk in Brussel in kaart gebracht. Er werden gruwelijke beelden gevonden van onthoofdingen en mishandelingen, maar de speurders ontdekten ook een ware drugsoorlog. Zo is de Brusselse bende al zeker betrokken bij één afrekening in Molenbeek, vorig jaar op 27 november in de Edmond Machtenslaan. Het is al donker, iets na 19 uur, als een 38-jarige Albanese man doorzeefd wordt met kogels. Er worden zeker acht schoten gelost. De man moest dood, zoveel is duidelijk.

Al snel beslist het federaal parket om zich op de zaak te storten, want dit is geen uit de hand gelopen caféruzie. Volgens de Albanese media is het slachtoffer Ardit S. de schoonbroer van een andere Albanese topcrimineel, Erion A. Hij werd door het gerecht opgepakt en wordt verdacht als opdrachtgever van twee moorden in het Albanese Elbasan in juli. Kortom: Ardit S. zat middenin een Albanese drugsoorlog, want ook hij werd in 2010 in Albanië opgepakt en weer vrijgelaten als verdachte van een andere moord in Elbasan. Dat zou een wraakactie geweest zijn voor de dood van zijn broer, die in Barcelona in een hinderlaag gelokt en geëxecuteerd werd.

Zeven moorden

In totaal werden er zo zeven moorden gepleegd - waarvan één in ons land. De speurders stonden vorig jaar voor heel wat vraagtekens, tot acht maanden geleden het cryptofoonnetwerk Sky ECC gekraakt werd. Daarin worden berichten onderschept over de afrekening in Molenbeek. Het blijkt een conflict te zijn tussen twee familieclans, die strijden om de controle over de drugshandel in verschillende Europese steden - waaronder ook Brussel.

Begin mei trekken drie Brusselse speurders naar Albanië om de zaak te onderzoeken. Als de speurders vier dagen later terugkeren, heerst er onrust in Elbasan. En die onrust vertaalt zich een week later in een nieuwe afrekening: de 41-jarige neef van Ardit S. wordt op 11 mei in zijn wagen voor de ogen van zijn vrouw geëxecuteerd. Dankzij de operatie hebben de speurders nu verdachten in de afrekening van Ardit S., al is de puzzel nog niet volledig. Zo blijft voorlopig onduidelijk wie de opdrachtgever was voor de moord.

In april kwam de politie ook al naar buiten met foto's van 11 ton cocaïne die in de haven van Antwerpen werd onderschept, mede dankzij de ontcijferde Sky ECC-berichten. Beeld BELGA

Bij de arrestaties die dinsdag werden uitgevoerd, is het dan ook geen verrassing dat er personen met Albanese nationaliteit opgepakt werden. Tussen de arrestanten zaten ook enkele kopstukken, onder wie naar verluidt Abdelwahab G. De Algerijn was al jaren een doorn in het oog voor justitie, om verschillende redenen. De man kwam in 2003 in het vizier van de politie toen ze hem zagen rondrijden in een gestolen Porsche Cayenne. Bij een huiszoeking vonden agenten geen gestolen auto’s, maar wél een lading van 500 kg cocaïne. Abdelwahab G. bleek één van de Europese topfiguren die rechtstreeks met drugskartels in Colombia handelde. Tussen juni 2002 en april 2004 smokkelde de bende van de Algerijn 4 ton cocaïne van Colombia, via Mexico, Congo en Polen naar België. De drugs kwamen per vliegtuig aan.

Lees ook Over Operatie Sky: ‘Cocaïne zal duurder worden als er schaarste optreedt door deze arrestaties’

De meeste beklaagden hadden volledige bekentenissen afgelegd in het dossier, maar voor de rechtbank volgde de ontnuchtering. In september 2008 werden Abdelwahab G. en zijn bendeleden in beroep vrijgesproken door een procedurefout. De onderzoeksrechter had de telefoon van de drugsbaron op een ongeldige wijze laten afluisteren.

Al had justitie hoop, want hij werd in Italië veroordeeld tot 30 jaar cel voor drugshandel. Maar de man kwam al snel weer vrij... wegens procedurefouten. Dankzij Operatie Sky ECC zouden de speurders nu toch voldoende bewijs hebben om hem in verdenking te stellen. Naast G. werden ook tal van kleinere vissen opgepakt. En ook de ‘bovenwereld’ blijft alweer niet buiten schot. Zo zou ook een vrouw zijn opgepakt die werkt voor de Brusselse politie.