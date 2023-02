Hoe moeten we ons voorbereiden op het metaverse? ‘Gaan we Facebook het nieuwe internet kapot laten maken?’

Het metaverse toekomstmuziek? Vandaag al geven artiesten concerten in Fortnite of op Roblox, worden miljoenen verdiend aan outfits voor onze avatars en kunnen we NBA-wedstrijden in virtual reality volgen. Maar de échte doorbraak moet nog komen.

Het brandalarm luidt op onze mijnenveger. Waar de brand zich bevindt of hoe snel die zich verspreidt, weten we niet. Mijn collega-marinier trekt een kast open en hult zich vliegensvlug in brandkleren. Hij neemt de temperatuurradar vast, de brandslang geeft hij aan mij. Hij heeft er meer vertrouwen in dan ik. Bij mijn eerste brand ging ik nog faliekant de mist in door de deur te openen van waarachter er rook opsteeg. Het vuur sloeg uit, en in geen tijd stond de hele verdieping in lichterlaaie.

Ik moet er weer aan denken, nu de temperatuurradar aangeeft dat het vuur uit de keuken komt. Deze keer kunnen we wel zonder problemen binnen. In mijn rechterooghoek zie ik laaiende vlammen uit het fornuis. Ik trek de hendel naar achteren en probeer het vuur te doven. Blijkt de haspel nog ingesteld te staan op een brede sproeistaal. “Niet deze, naar links draaien!”, roept mijn collega me toe. Na enig proberen krijg ik het eindelijk voor elkaar. Volle gas richt ik op het vuur, tien seconden, vijftien seconden en... Jawel, het is gedoofd.

“Best intens, hé?”, vraagt Evarest Schoofs me als ik mijn virtualrealityheadset uitdoe. Ik ben naar zijn bedrijf OneBonsai afgezakt waar ze ‘trainingsmetaverses’ bouwen. “Het zijn afzonderlijke virtuele omgevingen waar professionals training kunnen volgen”, zegt Schoofs. “Wellicht zullen die afzonderlijke werelden over een aantal jaar deel uitmaken van een grotere wereld, die we het metaverse noemen.”

De metaversehype barstte los toen Mark Zuckerberg vorig jaar aankondigde dat Facebook over een aantal jaar een metaversebedrijf zou worden. Hij voegde meteen de daad bij het woord. Sinds 2021 trekt het bedrijf jaarlijks 10 miljard uit voor investeringen in het metaverse, en Facebook werd omgedoopt tot Meta. Voor de grote menigte was het metaverse op dat moment een neologisme, miljoenen keken met verbazing naar de ‘toekomst van ons mobiele internet’ die de Facebook-oprichter ons anderhalf uur voorspiegelde. Zuckerberg sprak over een belichaamd internet waar we in de vorm van avatars kunnen spelen, werken, ontspannen - kortom, een tweede leven leiden.

De keynote van Zuckerberg verleidde miljoenen gebruikers ertoe om de term voor het eerst te googelen, maar een nieuw begrip is het allerminst. De term duikt voor het eerst op in 1992, in het boek Snow Crash van Neal Stephenson, een satire waarin mensen proberen te ontsnappen aan de dystopische realiteit door uren te slijten in een virtueel universum, dat door zijn computer met lazers in een speciaal ontworpen bril wordt geschetst.

De term metaverse of metaversum is een samentrekking van ‘meta’ en ‘universum’: het metaverse moet dus een ruimte worden die ons huidige universum overstijgt en waarin tal van computer gegenereerde virtuele werelden deel van uitmaken. Zoals wel vaker bij internetrevoluties werden de eerste stappen in de gamewereld gezet. Zo maakte het videospel Second Life vanaf 2003 al furore met een metaverse-achtige virtuele wereld. Zoals de naam suggereert, schiep ontwikkelaar Philip Rosendale met Second Life een onlinemaatschappij waarin mensen in gepixelde avatars elkaar kunnen ontmoeten, naar clubs gaan, musea bezoeken, virtueel vastgoed kopen en verkopen. Belangrijk ook is dat gebruikers er de wereld zelf mee vorm konden geven, door kledingstukken, voertuigen of volledige omgevingen te creëren.

In geen tijd werd Second Life een wereldwijde hype. Al in zijn eerste jaar trok het meer dan een miljoen frequente spelers aan, en ook heel wat organisaties als BBC, Adidas en ngo’s maakten de oversteek.

Hoewel Second Life technisch op heel wat problemen botste en daardoor ook over de jaren heen aan populariteit inboette, effende het wel het pad voor het ontstaan van tal van andere virtuele werelden als Minecraft en Roblox. In zijn boek The Metaverse: And How It Will Revolutionize Everything beschrijft de Canadees Matthew Ball, ooit head of strategy bij Amazon Studios, hoe het groter gebruiksgemak van Minecraft en Roblox snel tot verbluffende resultaten leiden - met impact op de echte wereld. Zo liet Artsen zonder Grenzen in 2020 in Minecraft een museum bouwen. The Uncensored Library, gebouwd door 24 bouwers uit zestien landen, maakte verbannen literatuur toegankelijk voor gebruikers in Rusland, Saudi-Arabië en Egypte. Zo verschenen er werken over Jamal Khashoggi, een Saudische journalist die op bevel van de Saudische regering werd omgebracht in Istanbul.

Een groot, overkoepelend metaverse is er vandaag dan wel nog niet, maar in de verschillende metaverses van game-ontwikkelaars valt vandaag al heel wat te beleven. In Fortnite, van oorsprong een third-person shooter, kunnen gamers previews zien van filmtrainers, kunnen ze live virtuele concerts volgen van Ariana Grande of Travis Scott. Inmiddels zijn er artiesten als Hatsune Miku en Kizuna die alleen virtueel bestaan, en sinds 2022 reikt MTV jaarlijks een prijs uit voor ‘Best Metaverse Performance’.

Inmiddels vloeit er al heel wat geld in de vele metaverses. Zo draaide Nike al 185 miljoen dollar door de verkoop van virtuele kleding in zijn immens populaire Nikeland, een virtuele omgeving in Roblox. In zogenaamde play-to-earn games kunnen gebruikers de items die ze in het spel verzamelen of winnen inruilen tegen cryptomunten. In spellen als Axie Infinity gaan vandaag al spelpoppetjes als NFT’s over de toonbank voor bedragen tot wel een miljoen dollar.

Volgens Pieter Van Leugenhagen, CEO van Yondr en auteur van het boek Welkom in de Metaverse, zal de verkoop van NFT’s, digitale certificaten die bewijzen dat iets jouw eigendom is, de komende jaren enkel aan belang winnen in het metaverse. “In 2020 was de NFT-markt zo’n 100 miljoen dollar waard, halverwege 2022 was dat bedrag al verdertigvoudigd. En eigenlijk gebruiken we nu slechts een fractie van de mogelijkheden van NFT’s. In het metaverse zullen ze dienen als aktes voor je kleding of virtueel vastgoed, zullen er kunstgalerijen en hele musea komen die NFT-kunst tentoonstellen.” Mede door die NFT-verkoop zou er volgens het Amerikaanse economische medium Bloomberg tegen 2024 maar liefst 400 miljard dollar omgaan in het metaverse.

Gek genoeg lijkt het bij Meta, de hele aanstoker van de metaversehype, niet voor de wind te lopen op dit moment. Het aantal gebruikers en reclame-inkomsten van het bedrijf stagneert, terwijl het onduidelijk is of de miljarden aan investeringen in de komende jaren zullen renderen. Onlangs kondigde het bedrijf aan dat het 11.000 werknemers zou ontslaan - de grootste ontslagronde tot dusver bij Meta.

Ook Horizon Worlds, Meta’s eigen metaverse, heeft voorlopig de perceptie tegen. De eerste beelden die Mark Zuckerberg deelde van zijn avatar in Horizon Worlds leken zo geplukt te zijn uit games van begin 2000. De verantwoordelijke voor onder meer Horizon Worlds, Vivek Sharma, stapte in augustus op. En uit interne memo’s die technologienieuwssite The Verge kon inkijken, bleek dat de leiding bij Meta de eigen medewerkers moet smeken om minstens één keer per week tijd door te brengen op Horizon Worlds.

Maar het grootste probleem lijkt op dit moment toch de hardware te zijn. Volgens Pieter Van Leugenhagen heeft het metaverse een iPhone-moment nodig: de komst van een toegankelijk product dat het metaverse in elke huiskamer krijgt. Dat kan met brillen die werken met virtual reality (waarbij je alleen nog de virtuele wereld ziet) of augmented reality (waarbij virtuele elementen toegevoegd worden aan de echte wereld). Alleen zijn de VR- en AR-brillen die vandaag op de markt zijn, nog niet geavanceerd of goedkoop genoeg om een breed publiek aan te spreken.

“De brillen die vandaag bestaan, zijn te zwaar om lang op te houden”, zegt computerwetenschapper Jeroen Baert. “Heel wat mensen worden er ook nog misselijk van, en bovendien zijn ze op dit moment gewoon niet makkelijk om te gebruiken. Een apparaat moet moedervriendelijk zijn om populair te kunnen worden, en dat zijn ze op dit moment nog bijlange niet.“

Het zijn net die VR- en AR-brillen die in de metaverse voor die immersieve ervaring moeten zorgen. Games als Second Life mogen qua concept dan wel het dichtst aanleunen bij wat we verstaan onder een ‘metaverse’, zolang je omgeven blijft door de fysieke wereld, blijft die virtuele omgeving niet meer dan een spelletje op een computerscherm.

Bij virtual reality wordt zicht en gehoor afgesloten van de fysieke wereld. Het duurt dan ook niet lang voor je die wereld vergeet en volledig ondergedompeld geraakt in een nieuwe plek. Dat wordt pijnlijk duidelijk als Evarest Schoofs me op het kantoor van OneBonsai laat lopen in een virtuele replica van Singapore. Nadat ik met een lift omhoog werd gehesen in een wolkenkrabber, spoort Schoofs me aan om naar een balkon toe te stappen. Daar wacht een smalle loopplank naar een andere wolkenkrabber, honderden meters boven de begane grond. Bij mijn eerste pas op de loopplank merk ik hoe mijn lichaam verstijft. Daar is de hoogtevrees. Dat ik in werkelijkheid gewoon stappen zet in het midden van de gelijkvloers van het kantoor weet ik wel, maar ik krijg het mijn lichaam niet uitgelegd. Als ik met moeite mezelf zover krijg om naast de loopplank te stappen, schieten mijn hersenen in paniek en voel ik mijn lichaam verkrampen: voorbereiding op een metershoge val die - gelukkig - alleen in virtual reality plaatsvindt.

Al heeft Schoofs het ook al anders meegemaakt. “We hebben al eens iemand over de vloer gehad die in duikhouding van een loopplank wou springen. Die is daar enkele tanden door kwijtgespeeld. Het duurt echt niet lang voor mensen compleet vergeten waar ze zich bevinden.” Meteen ook de reden dat VR-spelletjes spelen in de huiskamer met pakweg een lage salontafel, een televisie, een baby en twee katten vooralsnog op eigen risico is.

Onderzoekers en bedrijven zijn niettemin laaiend enthousiast over wat VR-toepassingen in de metaverse allemaal kunnen opleveren. OneBonsai levert nu al VR-trainingen voor Defensie en politie in bijvoorbeeld optreden bij gijzelingen, brandweerlui in opleiding leren er virtuele branden uitdoven voor ze in het echt moeten uitrukken, spoedambulanciers kunnen er inoefenen wat ze moeten doen bij een grote kettingbotsing met gewonden. “De bedoeling is om voor de hele professionele wereld VR-trainingen te voorzien voor dingen die ze anders moeilijker kunnen oefenen”, zegt Schoofs. “Zo zou een brandoefening in VR voor elke werknemer nuttig kunnen zijn.”

Ook in de psychologie wordt VR al volop gebruikt. Studies hebben inmiddels aangetoond dat VR mensen met bijvoorbeeld pleinvrees kan helpen. In VR-omgevingen kunnen ze oefenen om op café of in een lift onder de mensen te komen, waarna ze in de echte wereld ook minder angst voor groepen mensen hebben. Mensen die in VR te zien krijgen hoeveel plasticvervuiling komt kijken bij de producten die ze in de supermarkt kopen, kopen daarna bewuster.

Aan de Universiteit van Amsterdam gebruiken ze VR bij probleemgezinnen. Ouders krijgen er in VR te zien hoe hun reacties overkomen vanuit het perspectief van hun kind. “Op die manier hoop je dat ouders bewuster worden over hun gedrag in de echte wereld”, zegt onderzoeker Rob Belleman. “Uit heel wat studies weten we dat VR kan leiden tot meer betrokkenheid, ook bijvoorbeeld tegenover andere bevolkingsgroepen.”

Tegelijkertijd waarschuwt Belleman voor de risico’s als iedereen VR gaat gebruiken om toe te treden tot het metaverse. “Mensen voelen zich minder snel geremd om anderen kwaad te doen in VR, terwijl het voor het slachtoffer net zo intimiderend kan aanvoelen.” Vandaag al komen racisme en aanranding voor op virtuele platforms. En waar contentmoderatie op sociale media al een probleem is, is het maar de vraag wat ons te wachten staat als we grote delen van ons leven in het metaverse gaan spenderen. Zo was er al heisa toen het zesjarige zoontje van Kim Kardashian op Roblox reclame voor een nieuwe sekstape van haar tegenkwam.

Ook op vlak van privacy en dataverzameling stellen massagebruik van het metaverse ons voor nieuwe uitdagingen. “Nu al kunnen bedrijven als Facebook een heel gedetailleerd profiel van hun gebruikers opstellen op basis van de data die ze hebben”, zegt Jeroen Baert. “Als dat bedrijf nu ook nog je oogbewegingen en hartslag gaat bijhouden, wordt het nog een heel ander verhaal.”

Dat bedrijven als Meta nu al het nieuwe internet proberen toe te eigenen, zou ons dan ook waakzaam moeten houden, vindt Baert. “Je kunt stellen dat bedrijven als Facebook het huidige internet kapot gemaakt hebben. De vraag is: laten we hen dat opnieuw doen bij het nieuwe internet?”