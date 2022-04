Hoe moet het nu verder met het Reuzegom-proces? ‘Uitstel naar het najaar, ten vroegste’

Maandag zou het proces-Reuzegom de laatste rechte lijn ingaan. Maar dat gebeurt dus niet, nu de familie Dia zelf beroep aantekent tegen een tussenvonnis van de Hasseltse rechtbank. ‘Onze zoektocht naar de volledige waarheid verplicht ons hiertoe, hoe pijnlijk dit ook is.’

“Wat is er met onze zoon, met mijn broer, gebeurd? Waarom heeft niemand hem geholpen? Hoe is dit kunnen gebeuren? Waarom zwijgt iedereen? Dit zijn de vragen waarop wij een antwoord verwachten.”

Met die woorden motiveren de ouders, broer en andere nabestaanden van de bij een studentendoop om het leven gekomen Sanda Dia hun besluit om beroep aan te tekenen tegen een tussenvonnis dat de rechter in Hasselt maandag velde. Zij achtte zich toen enkel bevoegd voor de beoordeling van feiten “te Vorselaar, op woensdag 5 december 2018”. Omdat de aanklacht zich volgens haar voor de zwaarste kwalificaties (“toedienen van schadelijke stoffen”) beperkt tot die datum. “Ik ben met handen en voeten gebonden”, sprak ze in de rechtszaal.

De doop van de drie schachten begon op maandagavond 3 december met de doopvergadering. Op dinsdagochtend volgde de rozenverkoop. Anders dan de twee andere schachten was Sanda Dia niet zo succesvol bij zijn pogingen in Leuven zevenhonderd rozen aan 2 euro per stuk verkocht te krijgen aan voorbijgangers. Daardoor werd hij die dag al extra ‘gestraft’ met verplichte consumptie van vissaus, een halve liter Gordon’s bier, visolie en bedorven melk. Later die dag volgden een fles gin en op de zogenaamde ‘afzuip’ nog net zoveel pinten tot hij er - letterlijk - bij neerviel.

In zijn kot werd die nacht de verwarming op maximum gezet en de enige waterkraan afgeplakt met tape. De student was een wrak toen hij de volgende ochtend in een BMW X3 met bestemming Vorselaar werd geladen. Voor de familie Dia is het ondenkbaar dat die voorgeschiedenis in de rechtszaal buiten beschouwing zou worden gelaten.

‘Hoe pijnlijk ook’

De achttien Reuzegommers kwamen goed voorbereid naar hun proces. Strontvlieg (L.L., 24) en Rafiki (Z.B., 25) erkenden dat ze in Vorselaar wat emmers water over de drie in een put neergezette schachten hadden gekieperd. De meeste andere Reuzegommers zeiden dat ze die namiddag hoofdzakelijk aan het slapen waren geweest, aan het voetballen of boodschappen gaan doen in de Colruyt.

Sanda Dia overleed aan extreem hoge zoutwaarden, hem toegediend via vissaus. Op het proces ondervroeg de rechter alle achttien vooral over dat ene punt. Het leek alsof de rechter in weinig meer geïnteresseerd was dan de plastic bekertjes waarmee de vissaus was toegediend. De Reuzegommers hadden alle achttien een uitleg waarom zij zelf de schachten geen visolie hadden toegediend. In zijn conclusies betichtte één advocaat Sanda Dia zelfs ervan zichzelf te hebben vergiftigd met Squid-vissaus.

“Indien de rechtbank haar uitspraak beperkt tot de allerlaatste uren van onze zoon, broer, zullen wij nooit de volledige waarheid kennen over de waanzin die hij gedurende drie dagen heeft moeten ondergaan”, zegt de familie Dia. Wij verschillen van mening met de rechtbank aangezien wij van oordeel zijn dat het ook mogelijk is te oordelen over de feiten die op 3 en 4 december 2018 plaatsvonden in Leuven. Onze zoektocht naar de volledige waarheid verplichten ons – hoe pijnlijk dit ook is – om beroep aan te tekenen tegen de beslissing die maandag werd genomen.”

Najaar

Volgens John Maes, advocaat van Reuzegommer Flodder (J.S., 25), impliceert de beroepsprocedure onvermijdelijk een opschorting van het proces-Reuzegom, dat maandag zou hervatten.

John Maes: “Wij waren klaar om te pleiten. Wij waren als verdediging akkoord met de stelling van de rechter, dat voor de aanklacht van ‘toedienen van schadelijke stoffen’ en ‘schuldig verzuim’ enkel de feiten op 5 december 2018 vanaf 12 uur ’s middags in Vorselaar, dienden beoordeeld.”

Het hof van beroep in Antwerpen zal nu moeten beslissen of het proces wordt onttrokken aan Hasselt of doorverwezen naar een andere rechtbank. “Alle procespartijen zullen hierover moeten concluderen”, zegt Jorgen Van Laer, advocaat van Paterberg (Q.W., 25). “Dit lukt nooit meer voor de zomer. Dat is jammer voor mijn cliënt. Hij kwam naar dit proces met een duidelijke boodschap: zijn spijt betuigen, deze episode afsluiten, zijn straf aanvaarden en daarna doorgaan met zijn leven. Dat loopt nu even anders. Het wordt nu het najaar, ten vroegste.”

Een van de Reuzegom-advocaten wijst met een beschuldigende vinger naar het Openbaar Ministerie (OM): “Waarom hebben zij data en locaties in de vordering niet zo ruimer beschreven? Dagelijks lees je in strafvorderingen ‘te Leuven of elders in het rijk’ en is men creatief met data, juist om te vermijden dat een rechter achteraf een overschrijding van haar bevoegdheid kan worden aangewreven. Overschrijding van bevoegdheid is een grond voor een verbreking door Cassatie. Eigenlijk heeft de rechter zowel het OM als de burgerlijke partijen vastgezet.”

Onder enkele Reuzegom-advocaten gingen vorige week stemmen op voor een wrakingsprocedure tegen de Hasseltse rechter, juist vanwege haar uithaal naar het OM. Zo’n procedure zou ook hebben geleid tot een schorsing van het proces. “Wij hebben dat niet gedaan”, zegt een van hen. “Juist omdat we geen uitstel wilden.”

De rechtbank van eerste aanleg in Hasselt bevestigde vrijdagavond dat de voor maandag geplande zitting niet doorgaat.