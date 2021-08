‘Hoe meer we pedofielen naar de donkere krochten van het internet duwen, hoe groter het risico’

Een Vlaamse acteur beweerde in een undercoverreportage dat hij een vijftal 14-jarigen seksueel heeft misbruikt. Criminologe Minne De Boeck van het Universitair Forensisch Centrum Antwerpen richtte met Stop it Now! een hulplijn voor pedofielen op. ‘Wij kunnen hulp bieden om niet tot daden over te gaan.’

Uit onderzoek blijkt dat 1 procent van de volwassen mannelijke bevolking seksueel aangetrokken is tot kinderen die nog niet in de pubertijd zitten. In België zou om een goeie 45.000 mannen gaan. “Dat is dus een redelijk grote, heel heterogene groep. Een pedofiel is iemand die zich seksueel aangetrokken voelt tot kinderen, een pedoseksuele misbruiker gaat ook effectief over tot seksueel gedrag met kinderen. Het merendeel van de pedofielen zijn mannen die nooit overgaan tot kindermisbruik.”

U hebt het alleen over mannen. Bestaan er dan geen vrouwelijke pedofielen?

“Toch wel. Alleen weten we daar heel weinig over, omdat er weinig onderzoek naar gevoerd is.”

Als het gerechtelijk onderzoek bevestigt dat de acteur minderjarigen seksueel misbruikte, riskeert hij tot twintig jaar cel en mogelijk een verplichte behandeling. Die laatste geven jullie in Antwerpen.

“Klopt. En niet alleen aan veroordeelden, maar ook aan patiënten die zich vrijwillig aanbieden. De wachttijd voor een behandeling is op dit moment een halfjaar tot een jaar. Dat is veel te lang.”

Wat moeten we ons bij die behandeling voorstellen? Bestaat er een pilletje tegen pedofilie?

“Nee. Sommige mensen behandelen we wel met antidepressiva, omdat een van de bijwerkingen daarvan is dat de seksuele behoefte wordt afgeremd. Er bestaan ook hormonale behandelingen – mensen kennen dat als chemische castratie – maar dat is al een veel grotere stap. Iedere patiënt krijgt ook cognitieve gedragstherapie, waarbij we in kaart brengen waaróm iemand de feiten heeft gepleegd, en hoe we het risico op herval kunnen verlagen. Van de behandelde kindermisbruikers hervalt één op de tien binnen de vijf jaar. Bij de niet-behandelde is dat bijna het dubbele.”

De acteur lijkt zich er niet van bewust dat hij anderen schade berokkent. ‘De tienerjongens met wie ik seks had wilden het zelf’, beweert hij in het undercoverfilmpje.

“Dat noemen wij ‘de goedpraters’. Daarin heb je twee soorten. Enerzijds zij die dat niet menen, maar het zeggen uit schaamte. Anderzijds heb je mannen die dat écht geloven, die vinden dat het oké is om seks te hebben met kinderen.”

Waarom richtten jullie in 2017 de hulplijn Stop it Now! op?

“Omdat zij (mensen die zich zorgen maken over pedofiele gevoelens of pedoseksueel gedrag, red.) nergens terecht konden. Vandaag kan op seksueel vlak ongeveer álles, behalve praten over pedofilie. Het gevolg is dat mensen met een pedofiele voorkeur vaak in een sociaal isolement belanden. Maar hoe meer we hen naar de donkere krochten van het internet duwen, hoe groter het risico dat ze in contact komen met mensen die beelden van seksueel kindermisbruik uitwisselen, of op zoek zijn naar minderjarigen om te benaderen. En dat moeten we vermijden.”

Krijgt Stop it Now! veel oproepen?

“Gemiddeld 450 per jaar, dat is er meer dan één per dag. Er bellen ook wel familieleden of professionelen die zich zorgen maken om iemand, maar meer dan de helft van de vragen komt toch van mensen die zich zorgen maken over zichzelf.”

Contacteer Stop it Now! op www.stopitnow.be of 0800/200.50