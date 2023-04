Hoe meedogenloos is de politiek voor vrouwen? ‘Seksisme bestaat ongetwijfeld nog in de politiek. Maar speelde geen rol bij Schlitz’

De groenen weten het zeker: staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) is mede ontslagen omdat ze een vrouw is. Was ze een man geweest, dan zat ze vandaag gewoon nog op haar kabinet. Maar klopt dat ook?

“In ­politiek, net als in samenleving, is niet iedereen gelijk #niettoevalligvrouw”, tweette Meyrem Almaci, voormalig voorzitster van Groen. Haar opvolgster Nadja Naji zei het in Villa Politica als volgt: “Ik stel vast dat er met dubbele standaarden wordt gewerkt. Ik heb ministers al zien wegkomen met veel ergere dingen. Bijvoorbeeld een minister die sprak over dansende moslims die niet bestaan.”

Bij de medestanders van Sarah Schlitz was er dinsdag geen greintje twijfel. De voormalige staatssecretaris had misschien fouten gemaakt, maar enkel een vrouw zou hiervoor de laan uitgestuurd worden. Een man had onder dezelfde omstandigheden gewoon aan kunnen blijven.

Krijgen vrouwelijke ministers sneller hun C4? Een blik op het lijstje met ministeriële ontslagen levert daarvoor weinig bewijs op. In de Vlaamse regeringen moesten sinds 2000 drie vrouwen opstappen na individuele fouten: Fientje Moerman (Open Vld), Joke Schauvliege (cd&v) en Annemie Turtelboom (Open Vld). De mannen houden het op twee: Johan Sauwens (VU) en Wouter Beke (cd&v). Cijfers die weinig grote conclusies toelaten.

Fientje Moerman (Open Vld). Beeld BELGA

Een gelijkaardig beeld op het federale niveau. Van de regeringen-Verhofstadt tot en met de regering-Michel werden drie vrouwen tot ontslag gedwongen (Magda Aelvoet, Jacqueline Galant en Anissa Temsamani) tegenover vier mannen (Frédéric Laloux, Jo Vandeurzen, Steven Vanackere en Pierre Chevalier).

Drie-nul

Ironisch genoeg is het contrast net het grootst in de regering die zichzelf in de markt zette als de meest vrouwelijke ooit in ons land: Vivaldi. Sammy Mahdi, de enige man die de regering verliet, deed dat om partijvoorzitter te worden. Daartegenover staan vier vrouwelijke vertrekkers. Sophie Wilmès deed dat om privéredenen, maar de anderen werden wandelen gestuurd na individuele fouten.

Anissa Temsamani. Beeld BELGA

Drie-nul dus. Meryame Kitir (Vooruit) vertrok omwille van haar mentale gezondheid, maar bovenal ook omdat haar kabinet niet meer met haar manier van werken om kon. Eva De Bleeker (Open Vld) paste op eigen houtje de begrotingsafspraken in de regering aan, waardoor premier De Croo in zijn hemd stond. En Schlitz had haar persoonlijke campagne ondersteund via gesubsidieerde projecten.

De vraag is hoeveel die cijfers zeggen. De individuele gevallen zijn amper te vergelijken. Om te beginnen hebben vrouwen in de regering het nog steeds moeilijker om door te stoten naar de echte topkabinetten. De regeringskern is nog altijd grotendeels een mannenzaak. Ook in Vivaldi valt op dat veel vrouwen een wel erg lichte portefeuille kregen: Kitir op Ontwikkelingssamenwerking, De Bleeker op Begroting, Schlitz op Gelijke Kansen, Zakia Khattabi (Ecolo) op Klimaat. Misschien maakt een lichte portefeuille het makkelijker om hen te laten vallen?

Ieder politiek ontslag volgt een eigen logica. Welk parcours heeft de minister al gereden? Hoe belangrijk is hij of zij voor de partij? Gaat het om een erg gevoelig dossier? Al die vragen zijn minstens even belangrijk als het feit dat er überhaupt een fout gemaakt werd. Ook de cultuur van de partij speelt een doorslaggevende rol. N-VA is bij uitstek een partij die vol achter het eigen personeel gaat staan. Speelt geslacht dan ook mee?

Jacqueline Galant (MR). Beeld BELGA

“Seksisme bestaat ongetwijfeld nog in de politiek. Maar dat heeft geen rol gespeeld bij het ontslag van Sarah Schlitz”, zegt Isolde Van den Eynde, politiek commentator bij Het Laatste Nieuws. “Ik denk niet dat vrouwen sneller uit de regering vliegen dan mannen. Dat zou dan betekenen dat Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet sneller Schlitz zou laat vallen dan een man? Dat geloof ik niet. Het gaat veel meer om onervarenheid en politiek gewicht. Het zijn politieke lichtgewichten die struikelen, niet de electorale kanonnen op zware bevoegdheden.”

‘Kiekens’

Feit is in ieder geval dat de zeden van de Wetstraat niet meer zijn wat ze twintig jaar geleden waren. In 2006 kregen nieuwkomers Hilde Crevits en en Joke Schauvliege (beiden cd&v) nog te horen dat ze ‘kippetjes’ waren. Liberaal Marc Van den Abeelen ontkende dat hij dat woord gebruikt zou hebben: “Ik houd het bij kiekens.” Zulke uitspraken zouden vandaag nooit meer door de vingers gezien worden.

Joke Schauvliege. Beeld Eric de Mildt

Maar daarmee staan vrouwen natuurlijk nog niet op gelijke voet, benadrukt onderzoekster Robin Devroe (UGent). Internationale studies tonen aan dat het voor vrouwen moeilijker is om op leiderschapsposities te raken en te blijven, zegt ze. “Eenmaal ze daar zijn, worden ze sterker afgerekend dan mannen als ze fouten maken of als het in het algemeen niet goed gaat met de politiek.”

Ook Van den Eynde ziet een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke politici die een fout maken. “Mannelijke politici hebben minder schroom. Ze zijn meedogenlozer in hun ambitie, ze laten zich minder makkelijk opzijduwen, ze denken sneller dat ze ermee wegkomen.”

Annemie Turtelboom (Open Vld). Beeld BELGA

Volgens Devroe worden daarnaast ook andere conclusies getrokken wanneer mannen en vrouwen fouten maken in de politiek. “Bij mannen worden de fouten vaak toegeschreven aan de context, en dus factoren die buiten hun eigen macht liggen. Bij vrouwen zien mensen de fout als een soort bevestiging van het idee dat vrouwen niet thuishoren in de politiek.”