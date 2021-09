Hoe maaltijdcheques uw pensioen slopen: het verschil kan hoog oplopen

Verzacht de digitale maaltijdcheque ook bij u het afrekenen van die kostelijke winkelkar in de supermarkt? Almaar meer werknemers worden door hun baas met het populaire extralegale voordeel beloond. Weet wel dat dit alternatief loonvoordeel een invloed heeft op uw latere pensioen. Het verschil kan tot honderden euro per jaar oplopen.

Al 2,125 miljoen werknemers in België krijgen maaltijdcheques van hun werkgever, die daarmee de medewerkers een competitief, aantrekkelijk loonpakket wil bieden. Extralegale voordelen zoals de maaltijdcheque verhogen niet alleen de koopkracht van de ontvanger, ze kosten de werkgever ook minder aan socialezekerheidsbijdragen en belastingen dan een loonsverhoging. Al zo’n 119.000 bedrijven kennen ze toe.

Voor heel wat gezinnen is deze extra netto-koopkracht in tijde van almaar duurder wordende winkelkarretjes zelfs een must geworden: één werknemer op de twee die maaltijdcheques ontvangt, wacht erop om naar de supermarkt te trekken. Digitale maaltijdcheques maken het afrekenen aan de kassa alvast iets prettiger.

Toch kan die voordelige alternatieve verloning u later tijdens uw pensioen jarenlang heel wat geld kosten. “Tegenover verloningen waarvoor geen sociale bijdragen worden afgedragen, staat geen pensioenopbouw”, zegt Pieter Gillemon, pensioenexpert bij PwC. De overheid telt de maaltijdcheque dus niet mee in de verloning waarop het wettelijk pensioen wordt berekend. “Dat kan op het einde van de rit een impact hebben, afhankelijk van het aantal loopbaanjaren dat je het extralegaal voordeel kreeg. Enkele jaren maaltijdcheques maken niet het grote verschil – tien, twintig of dertig jaar doen dat wel.”

Per loopbaanjaar dat u maaltijdcheques krijgt, misloopt u jaarlijks 18,64 euro brutopensioen, zo berekende de fiscaal expert van PwC. Dit natuurlijk in de veronderstelling dat de betreffende verloning in gewoon loon werd uitgekeerd, in plaats van cheques. “Wie tien jaar cheques kreeg, misloopt dus gedurende zijn hele pensioen 186,40 euro per jaar. Na twintig jaar gaat het om 372,80 euro. Dit zijn wel brutobedragen waar sowieso nog belastingen op moeten worden betaald, zodat het uiteindelijke nettoverlies kleiner zal zijn.”

Ook firmawagen knabbelt aan pensioen

Niet onbelangrijk: het bovenstaande geldt niet alleen voor de maaltijdcheque. Andere extralegale voordelen zoals de eveneens populaire ecocheque, de consumptiecheque en de begin augustus nog gelanceerde coronacheque dragen evenmin bij tot de pensioenopbouw. “En dat is evenzeer zo voor de firmawagen, de bedrijfs-gsm en de almaar populairder wordende bedrijfsbonus”, zegt Gillemon. “Een firmawagen tikt in deze trouwens een pak steviger door dan de maaltijdcheque. Zo misloopt wie tien jaar lang met een BMW 116D van de baas reed per pensioenjaar 889 euro bruto, gesteld dat hij al die werkjaren de waarde van de bedrijfswagen als gewoon loon uitgekeerd had gekregen. Zeker wie jarenlang meerdere extralegale voordelen geniet, verliest dat neveneffect best niet uit het oog.”

Tenzij het brutojaarloon boven het loonplafond van 60.026 euro (in 2020) ligt: dan is er door de begrenzing van het wettelijk pensioen geen impact.

Extra legaal voordeel: wel of niet?

Denkt wie een maaltijdcheques of een bedrijfswagen van de baas krijgt aangeboden dan maar beter tweemaal na? Gillemon: “Ik meen van niet. Wie uiteindelijk gedurende 20 jaar cheques kreeg, heeft gedurende die vele jaren toch een mooi voordeel genoten. Van die cheque van 6,57 euro per dag van de werkgever zou je in de vorm van gewoon loon zowat de helft netto overhouden. Verlies aan koopkracht om naar de winkel te gaan: makkelijk 700 euro per gewerkt jaar. Dat is meer dan wat je aan brutopensioen kwijt bent. Conclusie: op het einde van de rit geef je een stukje pensioen prijs, maar dat weegt niet op tegen de jarenlang hogere koopkracht die je genoot.”