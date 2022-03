‘Hoe langer dit duurt, hoe meer vreemde theorieën er op ons afkomen’, zeggen ouders over vermiste dochter in Peru

Het is twee maanden geleden dat Sabine en Eric de Crombrugghe uit Linkebeek voor het laatst de stem van hun dochter hebben gehoord. In een videogesprek op haar verjaardag vertelde Natacha (28) op 20 januari dat ze een solotrektocht zou gaan maken in de Colcakloof, in het zuiden van Peru. Ze keerde niet terug.

“Deze week belde een vrouw me op. Ze vermoedde dat Natacha in handen kon zijn van sjamanen die haar ritueel gingen offeren. Hoe langer dit duurt, hoe meer vreemde theorieën er op ons afkomen”, vertelt Sabine de Crombrugghe uit Linkebeek. Het liefst zou ze op zo’n moment de telefoon inhaken. “Toch blijf ik luisteren, in de hoop dat er een of ander element opduikt waar we mee verder zouden kunnen.”

Het echtpaar Sabine en Eric de Crombrugghe leeft al zes weken tussen hoop en wanhoop nadat hun dochter spoorloos is verdwenen. Natacha is op 1 januari naar Peru vertrokken om er zes maanden rond te trekken in Latijns-Amerika. Op 24 januari wilde ze een trektocht maken in de Colcacloof, een diepe uitgestrekte kloof in het zuiden van het land, vanwege zijn indrukwekkende natuur een van de highlights in Peru. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de jonge vrouw.

Backpackers

Na drie weken in het gezelschap geweest te zijn van andere backpackers, wilde de twintiger de trekking alleen doen. “De reis was voor Natacha meer dan een vakantie”, legt haar vader Eric de Crombrugghe uit. “Het was een zoektocht naar zichzelf en naar waar ze stond in het leven.”

Haar moeder Sabine is archeologe en kunsthistoricus, haar vader werkt als grafisch ontwerper. Na haar rechtenstudies was Natacha in de verzekeringssector terechtgekomen, maar daar wilde ze niet in verder gaan. “Net als veel twintigers worstelde ze met wat ze wilde in het leven. Verlangde ze naar huisje, tuintje, boompje of net niet? Ze wilde in Peru tijd nemen voor zichzelf om na te denken en terug naar de essentie te gaan. Als een break, om daarna te beslissen wat ze in haar verdere leven wilde.”

Natacha de Crombrugghe hield een reisblog bij over haar avonturen in Peru. Beeld rv

Vrienden en familie konden al die tijd op haar reisblog Voyage Solo haar avonturen volgen: hoe ze in Lima aankwam en in het kleurrijke black llama Hostel logeerde, nadien naar Cusco vloog en de Machu Picchu, de ruïnestad van de Inca’s, bezoekt. Op 20 januari vierde Natacha haar 28ste verjaardag op Capachica, een schiereiland in het Titicacameer. “Die dag hebben we voor het laatst haar stem gehoord toen we haar belden om haar gelukkige verjaardag te wensen”, zegt haar vader.

Natacha vertelde in dat gesprek aan haar ouders hoe gelukkig ze is: ze genoot van de natuur en had onderweg veel fijne mensen ontmoet. Na haar trektocht wilde de jonge juriste op 4 februari nog naar Bogota vliegen in Colombia, waar ze vrijwilligerswerk zou gaan doen. In de zomer was ze van plan om naar te huis komen, om het huwelijk van vrienden bij te wonen. Misschien zou ze nadien verder gaan reizen, misschien ook niet. Alles lag nog open. In ieder geval wilde ze haar horizon verbreden.

Minibusje

Op 23 januari verscheen de laatste blogpost van Natacha. “Ik neem vandaag de bus richting de Colca Canyon”, schreef ze. “We zijn met twee toeristen in een minibusje. De weg die we volgen, is magnifiek. Het landschap is bergachtig en in de verte kunnen we de gletsjers zien.”

Via Chivay, de grootste stad in de regio, reisde de jonge vrouw verder naar Cabanaconde, een klein dorpje van waaruit drie routes vertrekken om af te dalen in de Colcakloof. Natacha de Crombrugghe logeerde er in El Estancia, een klein hostel in het dorp.

Later bleek dat Natacha haar rugzak had achtergelaten in El Estancia, en met de eigenaar had afgesproken om die vijf dagen later weer op te pikken. In de krant La Republica vertelde Gladys López hoe de Belgische rugzaktoeriste op 24 januari om 5 uur ’s ochtends het hostel had verlaten.

Solotocht

“Aanvankelijk maakten wij ons geen zorgen. Natacha had gezegd dat we een aantal dagen niets van haar zouden horen”, vertelt haar moeder. “Ik steunde haar ook, in die solotocht. Dat was immers waarvoor ze naar Peru was gegaan. Ze had ons ook gezegd dat ze even met zichzelf wilde zijn, en daarna haar verdere reis zou plannen. Natacha is erg sportief, erg georganiseerd, verantwoordelijk ook, ondanks haar avontuurlijke karakter. Maar toen we na een week nog niets hadden gehoord, werden we toch ongerust.”

Haar ouders stuurden via WhatsApp berichtjes, maar er kwam geen antwoord. Ook haar vrienden in België – Natacha speelde hockey, en was jaren lid van de jeugdbeweging – hoorden niets meer van Natacha. Op 3 februari sloegen haar ouders alarm. “Op vrijdag 5 februari zijn we naar de politie gestapt, de dag nadien zijn we zelf naar Peru vertrokken”, vertelt haar vader.

Natacha de Crombrugghe leek van de aardbol verdwenen. “Het is zo vreemd”, vertelt Sabine de Crombrugghe. “Dankzij haar blog konden we iedere stap die Natacha zette, volgen. De wereld leek zo klein. En toch is onze dochter nu al zes weken weg. Iemand moet toch iets gezien hebben of iets weten. Men verdwijnt niet zomaar. Daar houden we ons aan vast.”

Ongeval of misdrijf

Natacha de Crombrugghe op reis. Beeld rv

Op aandringen van de ouders gingen de speurders onderzoeken of Natacha niet het slachtoffer was geworden van een misdrijf. “Aanvankelijk dachten we aan de these van een ongeval, maar we hebben de politie overtuigd om ook andere aanwijzingen of hypothesen te onderzoeken. Een team van drie Belgische speurders van de federale politie reisde mee naar Peru om te helpen met de zoektocht.”

De drie trekroutes die de Belgische vrouw kon hebben gevolgd, werden met tachtig mensen uitgekamd gedurende een maand. Omwille van de wind was het moeilijk om een drone of een helikopter in te zetten. Een kajakkampioen bood aan om te helpen zoeken in het water, maar moest uiteindelijk stoppen vanwege de enorme stroming. Gerustgesteld dat alles gebeurd was om hun dochter te vinden, keerden de ouders van Natacha en haar jongere broer terug naar huis met de Belgische politieagenten. “Maar in Peru voelden we ons dichter bij onze dochter en hadden we toch een beetje het gevoel dat we iets konden doen. Nu zijn we zo veraf en moeten we bovendien alles via lokale media vernemen.”

Nieuwe getuige

Deze week verscheen het bericht over een nieuwe getuige. Een monteur die in de streek woont, heeft op 24 januari, vlak na het vertrek van Natacha uit haar hostel, om 7 uur ’s ochtends een geluid gehoord dat wees op een aardverschuiving. “Ik kwam van Tapay in de richting van Cabanaconde en ik kwam een jonge vrouw in zwarte kledij tegen. Ze droeg een rugzak”, zei hij aan de krant Diario Extra.

De ouders wachten op nieuws van de politie die deze informatie kan bevestigen. “Voor ons zijn er op dit moment twee mogelijke pistes”, zegt Sabine de Crombrugghe. “Ofwel is er inderdaad een ongeluk gebeurd. Ofwel is Natacha slachtoffer geworden van een misdrijf en is ze ontvoerd of wordt ze ergens vastgehouden. Ik wil liever dat laatste geloven, omdat ze dan allicht nog in leven is.”

Sabine en Eric de Crombrugghe zijn ervan overtuigd dat er nog mensen hun dochter moeten hebben gezien in Cabanaconde. “We merkten dat er onder de lokale bevolking heel veel argwaan bestaat tegenover de politie en we zoeken naar manieren om hen ons wel in vertrouwen te nemen en ons informatie te geven.”

De familie heeft deze week een Facebook-pagina gelanceerd om de zoekactie nieuw leven in te blazen. “Wie weet zijn er backpackers die zich toch iets herinneren? Er zijn nog zo veel vragen. Waarom is Natacha om 5 uur vertrokken? Ze had niet ontbeten. Maar ook in de winkeltjes heeft niemand haar gezien. Heeft ze dan geen koekjes of fruit of water gekocht voor ze aan de trekking begon?”, vragen de ouders zich af. “De dag ervoor heeft ze een wandeling gemaakt, maar waar heeft ze dan haar grote rugzak gelaten?”

“Ondanks alles hopen we nog steeds Natacha levend terug te vinden”, zegt Eric de Crombrugghe. “Ook al is het moeilijk, we proberen hoopvol te blijven en we willen er alles aan doen om onze dochter naar huis te brengen. Daarom vragen we aan iedereen om onze Facebookpagina te delen. Iedere kleine tip kan helpen om ons antwoorden te geven die kunnen leiden naar Natacha.”

Voor de laatste informatie over de zoektocht verwijzen de ouders graag naar de Facebook-pagina ‘Looking for Natacha‘.