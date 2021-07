Hoe lang kan een lichaam het uithouden zonder voedsel? ‘De hongerstaking nadert een kantelpunt’

De sfeer in de Brusselse Begijnhofkerk in Brussel is grimmiger dan ooit tevoren. Sinds woensdag laten 200 mensen zonder papieren die in het gebouw aan een hongerstaking deelnemen niemand meer binnen, al maken ze wel een uitzondering voor medische interventies. Dat is meer dan ooit noodzakelijk: “De hongerstaking nadert een kantelpunt waarbij mensen klachten ontwikkelen die nooit meer zullen verdwijnen”, zegt Rita Vanobberghen, die als vrijwillig arts de actievoerders opvolgt.

Dat een groot deel van de mensen zonder papieren pas nu met ernstige gezondheidsproblemen kampt, is niet zo verrassend. Uit gegevens van de Johannes Wier Stichting, een Nederlandse organisatie die zich met de relatie tussen gezondheidszorg en mensenrechten bezighoudt, blijkt dat gezonde personen met een gemiddeld BMI tijdens de eerste weken van een hongerstaking weinig risico op langdurige schade lopen als ze medische begeleiding krijgen.

Wanneer het lichaam geen vast voedsel meer binnenkrijgt, doet het namelijk eerst een beroep op de suikerreserves om te overleven. Vervolgens spreekt het het vetpercentage aan. Daardoor krijgen mensen eerst last van relatief onschuldige klachten als duizeligheid, een verlaagde bloeddruk en een vertraagd metabolisme. Hoe lang die fase duurt, hangt af van de fysieke eigenschappen van de hongerstaker in kwestie: “Mensen die zwaarder gebouwd zijn, kunnen langer zonder eten. Maar hun aandeel binnen de groep actievoerders in Brussel is klein”, zegt Vanobberghen.

Reserves opgebruikt

Dokters van de Wereld merkt op dat veel mensen in de Begijnhofkerk ondertussen al in een nieuw en gevaarlijker stadium van de hongerstaking verkeren: hun suiker- en vetreserves zijn opgebruikt en hun lichamen breken spiermassa af om te overleven. Christophe Matthys, professor humane voeding aan de KU Leuven, is daarom bezorgd over de vitale organen van de hongerstakers: “In die fase kunnen zenuwbanen verstoord raken en lopen mensen een hoger risico op nierproblemen en hartfalen. Die problemen kunnen ook na het einde van de actie nog aanslepen.”

Volgens de Johannes Wier Stichting belanden gezonde hongerstakers gemiddeld na acht tot negen weken in coma, maar Vanobberghen speculeert liever niet over hoeveel tijd de Brusselse sans-papiers nog rest voor hun lichamen het opgeven: “We houden hun bloeddruk en hartslag in de gaten en bieden medische ondersteuning. Dat is alles wat we kunnen doen, we kunnen niemand verplichten om met de actie op te houden.”

Beeld Marc Baert

Matthys waarschuwt er wel voor dat zelfs als staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) morgen een collectieve regularisatie zou aankondigen, het gevaar voor permanente gezondheidsschade bij hongerstakers niet geweken is: “Na zo’n actie dreigen mensen het refeeding-syndroom te ontwikkelen. Daarbij is het metabolisch systeem er door langdurige ondervoeding niet meer op voorzien om nog koolhydraten te verwerken, waardoor het lichaam in de war raakt wanneer het alsnog voedsel moet opslaan. Die problemen bij het verwerken van voedingsstoffen kunnen tot hartritmestoornissen en neurologische problemen leiden.”

Volgens Matthys is het ook belangrijk om de vitaminewaarden van de sans-papiers in de gaten te houden als hun hongerstaking eenmaal afgelopen is: “Een langdurig tekort aan B-vitamines kan tot depressies leiden. Artsen kunnen wel voedingssupplementen voorschrijven om dat evenwicht te herstellen, maar deelnemers kunnen die niet altijd betalen en dreigen hun gezondheid zo opnieuw op het spel te zetten.”

Uit onderzoek van Vanobberghen blijkt eveneens dat er nood is aan een betere opvolging van ex-hongerstakers. Zij toonde aan dat de helft van de mensen die in 2009 aan de hongerstaking op de VUB-campus deelnam, na vijf jaar nog steeds met psychische en fysieke problemen kampte. Het grootste deel van hen had last van rugproblemen en maagklachten, al hadden velen ook nachtmerries en depressies. “Net daarom is een opvolging van 6 tot 12 maanden cruciaal”, aldus Matthys.