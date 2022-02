Hoe konden we Rusland zo onderschatten? ‘De Russen hebben dit zo goed voorbereid dat het Westen geen kant meer op kan’

Als Oost-Europa-kenner ziet emeritus professor Katlijn Malfliet (67, KU Leuven) in dit conflict niet minder dan de reïncarnatie van Ruslands status als grootmacht. Maar ze is ook een volbloed pacifist. ‘Ik stoor me aan de oorlogszuchtige taal van collega’s.’

Dit interview vond plaats voor de grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Volg alle ontwikkelingen hier live.

Waar zal Poetin stoppen?

“Kiev zou een grensstad kunnen worden.”

Kiev? Dat gaan de Oekraïners toch nooit laten gebeuren?

“Ha, maar Kiev is de wieg van de Russische beschaving. Verder naar het westen zou Poetin te veel weerstand van de lokale bevolking ondervinden. Maar tot aan de Dnjepr kan een maximale grens zijn en Kiev is een stad waarvan Rusland vindt dat ze bij de natie hoort.

“Dit is een oude, genetische afwijking van Rusland die weer boven komt. Tijdens het tsarisme ging het om ‘het verzamelen van de Russische aarde’, tijdens de Sovjet-Unie om het verspreiden van het communistische systeem en nu zien we een nieuwe vertaling van die legitimering van Rusland om als grootmacht op te treden.”

Hoe stop je iemand met zulke expansionistische idealen?

“Ik vrees dat het te laat is. We gaan Rusland niet kunnen tegenhouden in zijn grootmachtambities. Bovendien zijn we door misinformatie misleid. De Russische economie is ons voorgesteld als niet groter dan de Benelux, een economische dwerg. Maar bepaalde netwerken, van geheime diensten maar ook van oligarchen, zijn na de val van de Sovjet-Unie nooit helemaal doorgeknipt.

“Zeker wat energie en grondstoffen betreft worden de sectoren nog altijd gerund door oligarchen in het Kremlin. Het is bijna onvoorstelbaar, maar ik spreek van een reïncarnatie van de Russische grootmachtstatus.

“Hun diplomaten zijn fantastisch. Ze kunnen de internationale wereld en media op een ongelooflijke wijze manipuleren. Kijk naar de zaak-Navalny (de oppositieleider die op een vlucht werd vergiftigd maar herstelde, BST). De hele wereld keek daarnaar.”

Aleksej Navalny? Die hele zaak is toch een nachtmerrie voor Rusland?

(lacht) “Vergeet het. Rusland heeft dat allemaal onder controle en ermee duidelijk gemaakt dat de president als leider onaantastbaar blijft. Door een grondwetswijziging in het midden van de coronacrisis kan Poetin langer aanblijven.”

Zullen de afgekondigde sancties een impact hebben?

“Het regime is zeer goed bestand tegen sancties. Niet enkel door reserves van goud en buitenlandse valuta, maar ook omdat het ondergrondse netwerk van oligarchen zich meteen aanpast aan nieuwe sancties. Het is een ongelooflijk gesofisticeerd politiek regime.

“Ik noem Rusland geen dictatuur maar competitief autoritarisme. Het is een extreem autoritair regime, maar met een schijn van politieke competitie. Het is een bestel met twee gezichten. Het sanctioneren van die oligarchen is daardoor onbegonnen werk. Wij zien alleen de façade.”

Katlijn Malfliet: "We kunnen Rusland niet tegenhouden in zijn grootmachtambities." Beeld BELGA

Hoe konden we Rusland zo onderschatten?

“De EU en de NAVO zijn in de fout gegaan door het Euraziatische project te miskennen. De NAVO zorgt voor opdeling in Europa en dus wil Rusland al jaren een nieuw veiligheidsconcept bespreken. De bedoeling is om te bespreken hoe de veiligheid in dat groter geworden Europa, dat zich uitstrekt tot de Oeral, opnieuw kan worden bekeken. Maar dat is van in het begin genegeerd.

“Ik stoor me dan ook aan de oorlogszuchtige taal van collega-onderzoekers op dit moment. Hebben we dan niets geleerd na de val van de Muur? Men had de kans om alles anders aan te pakken, maar heeft die niet gegrepen. Het feit dat de NAVO is blijven bestaan, heeft het militaire opbod enkel vergroot.

“De Europese Unie is begonnen als een economische unie. Intussen spreekt men steeds meer over een Europees leger.”

Hoe stop je dan iemand met dergelijke expansionistische ideeën?

“Ze hebben dit zo goed voorbereid dat het Westen geen kant meer op kan. Het is best ironisch dat we zo lang na de val de Sovjet-Unie zijn gekomen op het punt dat Lenin beschreef: ‘We moeten ze de strop verkopen waaraan ze zichzelf kunnen ophangen.’ Het Westen zit met de strop om de hals.”