Hoe kon het gebeuren dat acht leerkrachten kinderen met autisme pestten? ‘Zulke agressie is hoogst uitzonderlijk’

Een jongen die uit het raam op de eerste verdieping springt omdat hij opgesloten werd in het klaslokaal, een leerling die met ducttape vastgebonden werd aan een stoel, en leerkrachten die stiften en pennenzakken naar kinderen gooien. Het zijn maar enkele van de onthutsende taferelen die zich de afgelopen jaren zouden hebben afgespeeld op de Middenschool in Ninove. Getuigen in Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws wijzen naar een achttal leerkrachten die stelselmatig leerlingen met een autismespectrumstoornis zouden uitschelden en vernederen. In een whatsappgroep zouden ze hun pesterijen met elkaar delen. Maar ook op klassenraden zouden ze openlijk de spot drijven met leerlingen op basis van hun afkomst of gewicht.

In april 2021 stapte een leerkracht van de school daarom naar de directie. Daarop startte de school een coachingstraject voor het hele team. Eén leerkracht kreeg een officiële waarschuwing. Maar het grensoverschrijdend gedrag zou aangehouden hebben, zonder dat de school ingreep. Toen een andere leerkracht eind vorig schooljaar dan maar de directie van de scholenkoepel inlichtte, startte die samen met het Gemeenschapsonderwijs een intern onderzoek naar de leerkracht die eerder al een waarschuwing kreeg. Pas nadat andere collega’s felle kritiek hadden geuit, werd de man in kwestie op de tweede schooldag van dit schooljaar tijdelijk geschorst. De andere betrokken leerkrachten blijven voorlopig gewoon aan het werk.

De directie van de school en scholenkoepel willen pas volgende week verder over de zaak communiceren, wanneer het intern onderzoek afgerond is. Maar “gelet op de ernst van de feiten”, heeft minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) nu ook aan de Onderwijsinspectie gevraagd om maandag op de school langs te gaan en met de betrokkenen te praten. “In beginsel sta ik altijd aan de kant van onze leerkrachten, die zich met hart en ziel inzetten voor onze leerlingen. Reden te meer om ook kordaat op te treden tegen diegenen die dat imago bezoedelen”, aldus Weyts.

Dat bevestigt ook inspecteur-generaal van de Onderwijsinspectie Lieven Viaene: “Als blijkt dat er zich strafrechtelijke feiten afspeelden op de school, zullen wij het niet nalaten de school erop te wijzen de stap te zetten naar het gerecht. Dan is intern oplossen niet langer voldoende.” Viaene zegt zelf niet op de hoogte geweest te zijn van de feiten: “Dat lesgeven in het buitengewoon onderwijs specifieke competenties vraagt die niet iedereen heeft, ga ik niet ontkennen. Maar zulke agressie is hoogst uitzonderlijk. Normaal komt zoiets zeker naar boven als we een doorlichting uitvoeren.”

De laatste keer dat de inspectie op de betrokken school langsging, was tien jaar geleden. “Toen hadden ze een heel gunstig rapport”, vertelt de betrokken onderwijsinspecteur aan De Morgen. Sindsdien is de school van directeur veranderd en ‘opleidingsvorm 4’ beginnen aanbieden. Dat is een vorm van buitengewoon onderwijs waarbij leerlingen zo goed mogelijk voorbereid worden op een verdere loopbaan in het hoger onderwijs of in het werkveld. In de school in Ninove sloegen scholen voor buitengewoon en regulier onderwijs de handen in elkaar om enkele klassen op te richten voor leerlingen met een autismespectrumstoornis.

De volgende doorlichting van de inspectie stond pas gepland voor dit of begin volgend schooljaar. Normaal gebeurt dat om de zes jaar, maar door de coronapandemie is de cyclus verlengd. Daarbij komt dat het aantal scholen buitengewoon onderwijs dat een opleidingsvorm 4 organiseert, bijna verzesvoudigd is de laatste jaren. Daardoor is het niet evident om al die scholen, met een beperkt inspectiekorps, binnen die termijn door te lichten.

Toxische werkcultuur

Maar niet alleen in het buitengewoon onderwijs kan het foutlopen. Het kinderrechtencommissariaat kreeg het afgelopen jaar 45 meldingen binnen over ‘een aantasting van de integriteit’ van leerlingen door leerkrachten. Omdat zij pas gecontacteerd worden als het slachtoffer op school geen gehoor vindt, is dat cijfer maar “het topje van de ijsberg”, volgens kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. Over hoeveel gevallen het in realiteit gaat, weet niemand. Omdat het een taboe-onderwerp is, is het ook voor onderzoekers moeilijk om het totale aantal in kaart te brengen.

“Wat verschillende onderzoeken wel aantonen, is dat de attitudes van leerkrachten tegenover kinderen met een beperking vaak negatief zijn”, vertelt onderwijsonderzoeker Elke Emmers (UHasselt). “Zeker voor kinderen met ‘onzichtbare’ beperkingen zoals autisme of ADHD is er vaak minder begrip dan voor een kind in een rolstoel. Incidenten zoals in Ninove lijken mij eerder uitzonderlijk, maar met een negatieve ondertoon tegen de kinderen spreken of hen als een probleem beschouwen, is dat zeker niet.”

Emmers wijst ook op het effect dat negatieve leerkrachten of een schoolcultuur kunnen hebben op beginnende leerkrachten die werken rond inclusie. “Zo een toxische werkcultuur zien we wel vaker op scholen, bijvoorbeeld in de vorm van een leraarskamer die niet toegankelijk is voor stagiairs of leerondersteuners. Wat gebeurt daar dat niet gehoord mag worden?”