Hoe kon een jongen van 5 een halfuur na zijn verdwijning worden aangereden door een trein?

De jongen die maandag in een spoortunnel dood werd aangetroffen, is wel degelijk aangereden door een trein. Dat bevestigde het parket. Jesse (5) stierf zo’n halfuur na zijn verdwijning. Er blijven veel vragen over hoe het ongeluk is kunnen gebeuren.

Maandag rond 14.15 uur ontsnapte het jongetje aan de aandacht van zijn moeder in de McDonald’s op de Antwerpse De Keyserlei, vlak bij Antwerpen-Centraal. De moeder moest even naar het toilet. Bij haar terugkeer bleek Jesse verdwenen en stond enkel zijn jonger broertje Louis nog aan de deur te wachten. Eerst werd er samen met het personeel in het fastfoodrestaurant gezocht, maar zonder resultaat. Daarna werd de politie verwittigd.

Op basis van opgeroepen camerabeelden in het Antwerpse commandocentrum kon die vaststellen dat het jongetje, gekleed in een rode jas, het restaurant had verlaten en het nabijgelegen station was binnengewandeld, richting niveau -1. Verschillende in der haast opgetrommelde agenten gingen op zoek in het station, maar uiteindelijk werd de jongen een uur later dood aangetroffen in een spoortunnel tussen Antwerpen-Centraal en station Antwerpen-Berchem.

Potentieel gevaarlijke situatie

Uit onderzoek van de wetsdokter en de analyse van camerabeelden blijkt dat Jesse al om 14.41 uur in die tunnel door een trein werd aangereden. Dat bevestigde het parket dinsdagnamiddag. Uit de camerabeelden blijkt ook dat hij niet naar niveau -1 maar naar niveau -2 was gestapt. Via de perrons 23-24 was hij dan vervolgens de tunnel in gewandeld.

Op het moment dat de jongen aangereden werd, was Infrabel - dat instaat voor de spoorweginfrastructuur - nog niet verwittigd van de potentieel gevaarlijke situatie, laat woordvoerder Thomas Baeken weten aan De Morgen. Later stuurde Infrabel een bericht naar alle treinbestuurders om trager en voorzichtig te rijden en uit te kijken naar het jongetje. Volgens Baeken gebeurde dat rond 16 uur, zo’n anderhalf uur na de start van de zoektocht in het station en dus meer dan een uur na Jesses overlijden.

Vrijwel gelijktijdig met dat Infrabel-bericht kwam dan de melding van een treinbestuurder dat hij het lichaampje van Jesse had zien liggen naast de sporen in de tunnel, op een stuk dat normaal verboden toegang is, de zogenaamde wisselzone. Het parket werd daarna gecontacteerd en besliste om meteen een onderzoeksrechter te vorderen. Dinsdagavond volgde een afstapping door de onderzoeksrechter, de parketmagistraat en het labo.

De bestuurder die de jongen meer dan een uur eerder had aangereden, had niets gemerkt van het ongeval. Hij werd maandagavond op de hoogte gebracht van het tragische ongeval, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS. De bestuurder krijgt volgens de NMBS psychologische bijstand. Ook andere personeelsleden krijgen ondersteuning.

Veiligheidsprotocollen

Het parket zet het onderzoek verder om uit te klaren wat er juist is gebeurd en of het ongeluk al dan niet vermeden had kunnen worden. Zowel de NMBS als Infrabel verlenen hun volledige medewerking en wachten de resultaten van het verdere onderzoek af. Thomas Baeken van Infrabel: “Het onderzoek zal bepaalde zaken naar voren brengen. We zullen dan zien of er een conclusie getrokken kan worden als het gaat om onze veiligheidsprotocollen, maar het is nu te vroeg om daar uitspraken over te doen. Wij willen ook begrijpen hoe dit is kunnen gebeuren.”

Jesse woonde met zijn gezin in Hasselt. Hij ging er naar de kleuterschool KIDS, een school voor buitengewoon onderwijs. De jongen had een autismespectrumstoornis (ASS). Er was maandag geen les. Dat was de reden waarom het gezin besliste om op familiebezoek naar Antwerpen te gaan. “Toen we het slechte nieuws te horen kregen, hebben we ook meteen alle hulp gekregen van zowel de Antwerpse politie als van ons CLB”, zegt de directrice aan Het Nieuwsblad. “Op die manier hebben we de andere kinderen uit het klasje van Jesse, maar ook de ouders en onze eigen personeelsleden opgevangen. Omdat de kinderen ASS hebben, betrekken we ook hun ouders in de verwerking, want de klasgenootjes gaan zeker ook thuis vragen stellen. En dan moeten ook de ouders antwoorden kunnen geven.”