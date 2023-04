Hoe kon de verdwijning van een negenjarig kind in Gent maandenlang onopgemerkt blijven?

De dood van een negenjarig Roemeens jongetje in Gent roept veel vragen op. Waarom wist niemand van de problemen binnen het gezin en hoe bleef de verdwijning van het kind maandenlang onder de radar? ‘Overlevers die ervoor kiezen om in totale anonimiteit te leven, vind je in elke stad.’

Vorige week werd in het Gentse Houtdok het lichaam van de negenjarige Raul gevonden. De stoffelijke resten van het Roemeense jongetje waren daar gedumpt door zijn moeder Yoana en haar vriend Nicu. Die laatste zou het kind herhaaldelijk zwaar mishandeld hebben. Eind januari liep dat geweld zo zwaar uit de hand dat het Raul uiteindelijk fataal werd. De moeder van Raul en haar vriend verborgen het lichaam van Raul aanvankelijk onder hun bed maar dumpten het lijk uiteindelijk in een verzwaarde sportzak in het water.

Maandenlang had niemand door dat het jongetje verdwenen was. Uiteindelijk was het de familie van de moeder van Raul, die in Duitsland woont, die alarm sloeg. De grootmoeder van Raul onderhield - sinds hij en zijn zus samen met hun moeder naar België verhuisden - telefonisch nauw contact met haar kleinkinderen. “Op een gegeven ogenblik merkte mijn moeder dat Raul er nooit meer bij was”, vertelt Marius, de oom van Raul, in Het Laatste Nieuws. “Mijn zus deed alsof er niets aan de hand was. De ene keer zei ze dat Raul onder de douche stond, de andere keer was hij met vriendjes buiten aan het spelen en nog een andere keer sliep hij al. In het begin vond mijn moeder dat niet verdacht. Maar dat bleef maar duren. Omdat ze Raul nooit meer zag, vroeg ze aan mijn zus of ze Raul wilde laten terugbellen. Maar ook dat gebeurde nooit. “

Omdat de familie bleef vragen naar Raul, stuurde zijn moeder vorige week uiteindelijk een sms waarin ze vertelde dat het jongetje al sinds 31 januari dood is. Vermoord door haar eigen vriend. Ze dreigde bovendien met zelfmoord en liet weten dat ze het elfjarig zusje van Raul met zich mee wilde nemen in de dood. De politie werd gealarmeerd en een aantal familieleden haastten zich naar Gent. Daar bleken moeder en dochter gelukkig ongedeerd. Nadat de zus van Raul haar gruwelijke verhaal deed, werd de moeder meteen opgepakt. Ook haar vriend, die ondertussen naar Nederland was vertrokken, werd daar door de politie gearresteerd. Hij wordt maandag voorgeleid voor de rechtbank in Amsterdam met het oog op zijn overlevering aan de Belgische autoriteiten.

Overlevers

Blijft de vraag hoe het kan dat de gruwelijke feiten zo lang verborgen bleven. Rudy Coddens (Vooruit), die in Gent schepen is van onder andere sociaal beleid en armoedebestrijding, heeft het in die context over ‘overlevers’. Mensen die illegaal ons land binnenkomen, hier op geen enkele officiële instantie een beroep doen en zo in volstrekte anonimiteit leven. “Die groep is een probleem in elke stad van enige grootte”, geeft Coddens aan. “Het zijn mensen die volledig buiten het systeem staan en bij geen enkele van onze diensten geregistreerd zijn. Dat maakt het haast onmogelijk om hen op te volgen en in te grijpen wanneer het dreigt fout te lopen.”

De gezinsleden van Raul passen perfect in dat plaatje. Twee jaar geleden arriveerden ze in Gent, na omzwervingen langs Duitsland, Italië en Nederland. Ze woonden in een verwaarloosd pand langs de Afrikalaan en schreven zich nooit in als officiële bewoners. Dat maakt het ook voor bijvoorbeeld het Agentschap Opgroeien moeilijk om zulke ‘overlevers’ op de radar te krijgen. “Jonge kinderen worden opgevolgd door onze dienst Kind & Gezin”, legt woordvoerder Nele Wouters uit. “Maar dat gebeurt volledig op vrijwillige basis. Neem nu de gehoortesten die we afnemen bij borelingen. Dat doen we ondertussen bij 97 procent van alle pasgeborenen. Dat cijfer ligt dan wel heel hoog, het betekent ook dat we 3 procent van de kinderen niet bereiken.” Oudere kinderen - zoals Raul en zijn zus - kunnen bij het Agentschap Opgroeien in het vizier komen na doorverwijzing door instanties als de politie, de jeugdrechtbank of de centra voor leerlingenbegeleiding. Maar wanneer kinderen met geen van deze instanties in contact komen, blijven ze een blinde vlek.

Al zou er in het geval van Raul toch contact met minstens één officiële instantie zijn geweest. Onderwijs is immers ook voor kinderen die in de illegaliteit leven een basisrecht, wat verklaart waarom Raul een tijdje school liep op Melopee, een stadsschool aan de Nieuwe Dokken. Maar toen hij eind januari van de radar verdween zou hij daar al niet meer ingeschreven geweest zijn. Daardoor kwam er ook vanuit de school geen alarmsignaal. Meer info over hoe lang het Roemeense jongetje er precies school liep en of er tijdens die periode geen aanwijzingen waren die op een precaire thuissituatie wezen, wil de directie van Melopee niet geven.

Ook onderwijsschepen Evita Willaert (Groen) houdt de boot af. “In het kader van het geheim van het lopende onderzoek kunnen wij niet rechtstreeks over de zaak communiceren”, laat ze weten. Zowel de schooldirectie als de onderwijsschepen verwijzen door naar parket en politie. Maar ook daar blijft men gezien de ernst van de feiten en de leeftijd van het slachtoffer op de vlakte. “Meer details komen er pas nadat ons onderzoek helemaal is afgerond", klinkt het.