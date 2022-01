Hoe kijkt de zorg naar de opmars van omikron? ‘Tsunami aan ziekenhuisopnames lijkt onwaarschijnlijk’

Volgens nieuwe studies zou de omikronvariant zich vooral in neus en keel vestigen en minder in onze longen. Omikron kan zo minder schade toebrengen aan de longen, waardoor een besmetting minder snel tot ziekenhuisopname leidt. Viroloog Marc Van Ranst is alvast hoopvol en gaf te kennen dat hij hoopt dat omikron wereldwijd dominant wordt. Ook Mike Ryan, uitvoerend directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie, is optimistisch: “Dit kan het begin van het einde zijn.”

En toch, in het Verenigd Koninkrijk werd donderdag zelfs een veldhospitaal opgebouwd om een eventuele nieuwe golf van ziekenhuisopnames het hoofd te bieden. Hoe kijkt de zorg in ons land ernaar?

Dominique Benoit, diensthoofd intensieve zorg van het UZ Gent, is alert. “We hebben sowieso ons faseplan van tijdens de vorige golven, waarbij we weten wanneer en hoeveel we moeten opschalen als dat nodig is. Organisatorisch zijn we dus klaar. Ik denk niet dat ons een tsunami aan ziekenhuisopnames staat te wachten. Dat is ook te danken aan onze hoge vaccinatiegraad. In ons land hebben we alleszins bedden genoeg, zolang de overheid op tijd maatregelen neemt om het aantal infecties in te perken.” Al hoort bij optimisme ook realisme: “De scholen die over een week opnieuw opengaan, baren me zorgen. Kinderen bleken in het verleden al een van de motoren van de epidemie te zijn.”

‘Veel weten we nog niet’

Marcel Van Der Auwera, hoofd van het comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC), is iets voorzichtiger. “We moeten ons voorbereiden op het ergste en hopen op het gunstigste. Omikron is misschien minder ziekmakend, maar als die variant vijf of zes keer besmettelijker is, zul je dat zien in je ziekenhuisopnames. En we zitten nu eigenlijk nog met te veel patiënten op intensieve zorg. Daar liggen nog altijd meer dan 500 patiënten, veel marge is er dus niet. Al blijft het vooral afwachten hoe snel en hoe breed omikron om zich heen zal slaan. Dat is meteen ook wat mij verontrust: we weten nog heel veel niet. Maar hoe dan ook liggen onze draaiboeken klaar, net zoals tijdens de vorige golven.”

Michel Creemers, covoorzitter van Het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België (ASGB) en zelf huisarts, wacht met spanning af hoe hard omikron zal toeslaan. “Gisteren had ik voor deze coronaperiode een uitzonderlijk rustige wacht. En ook vandaag was het een redelijk normale werkdag.”

De komende dagen zou het weleens drukker kunnen worden. “Het zou kunnen dat we net zoals tijdens vorige golven overspoeld worden met vragen, dan wordt het zaak om ons zo goed mogelijk uit de slag te trekken. Een echt draaiboek is niet voorhanden, maar we zijn het gewoon om te roeien met de riemen die we hebben.”