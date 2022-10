Hoe je een museum dekoloniseert: ‘Het KMSKA had elf jaar de tijd om als voorbeeld te dienen, maar is gefaald’

Aya Sabi is schrijfster en columniste.

Het KMSKA heropende een maand geleden de deuren. “In het museum van de toekomst is iedereen directeur”, zo wilden ze aangeven dat iedereen welkom was. Niet lang daarna verschenen foto’s van de bestuursraad op Instagram, die bestond enkel uit witte mensen. Wie erachter zat: Kevin Kotahunyi van Please Add Color, een organisatie die kunstenaars met een migratieachtergrond wil ondersteunen in België. Deze week gaat Kotahunyi in gesprek met het KMSKA: “Het KMSKA heeft elf jaar de tijd gehad om als voorbeeld te dienen voor andere instellingen, maar is daarin gefaald.”

Kotahunyi is beeldend kunstenaar en curator. “De tip die ik aan de curatoren van het KMSKA kan geven: maak ook plek voor kunstenaars van kleur. Nodig niet enkel kunstenaars uit die je kent.” Daarnaast vindt Kotahunyi het belangrijk dat de curatoren gediversifieerd worden. Kotahunyi is een Antwerpenaar met Congolese roots. Hij vertelt me dat het KMSKA pas in 2020 voor het eerst is beginnen nadenken over zijn rol in het koloniale verleden. Dat was naar aanleiding van een projectie op hun gevel. Er stond: ‘Paid with Congolese blood’.

“Dat is écht laat, het is duidelijk dat het koloniale verleden niet erg hoog op de agenda staat.”

De uitwissing van de koloniale geschiedenis vindt, volgens Kotahunyi, plaats in het onderwijs en in musea. “We moeten onze taal opgeven, onze haardracht, onze cultuur en onze geschiedenis maar dit heeft effect op onze identiteit.” Kotahunyi ziet namelijk dat er een grote kloof is tussen de hedendaagse Congolese kunstenaars in België en de oude meesters die zich vooral in Congo bevinden. De lijn is onderbroken aangezien Kotahunyi’s generatiegenoten zich eerder inspireren op de hedendaagse Amerikaanse tendensen dan op hun eigen Congolese geschiedenis. “Deze politieke geschiedenis wordt bewust verzwegen.”

Ook Judith Elseviers ondervindt dat mensen meer willen weten over deze verzwegen geschiedenis. Zij is juriste en zij leidt sporadisch koloniale wandelingen waarbij ze van de Lambermontplaats, langs de Emiel Banningstraat bij het museumplein uitkomt. “Mensen reageren vaak verbolgen, ook Belgen die niet van de ex-gekoloniseerde gemeenschappen zijn denken: waarom is dit voor ons verzwegen?” Een paar weken geleden schreef Elseviers een open brief waarin ze pleit voor een herdenkingsmonument op het museumplein voor de Congolese mensen die tijdens de wereldtentoonstelling van 1894 daar zijn gestorven.

Het Antwerpse stadsbestuur zou dit monument willen plaatsen op het Schoonselhof, waar de menselijke resten van de slachtoffers zijn begraven. Elseviers vindt dat dit ingaat tegen de idee van een herdenkingsmonument, dat per definitie wordt geplaatst op de plek waar de tragedie heeft plaatsgevonden. De link met het KMSKA, dat op het plein uitkijkt, is voor Elseviers duidelijk en daarom is dit gesprek ook noodzakelijk: “Het museum was in het gebied van de wereldtentoonstelling waar de Human Zoo was opgesteld, je kon er niet naast kijken. Dat trok miljoenen bezoekers en internationale pers waarbij het stereotype van de onbeschaafde Afrikaan werd geproduceerd en in stand gehouden. Hoe ga je als museum je collectie aan deze gemeenschappen presenteren zonder blozende wangen?’

Het KMSKA wil in 2023 deze thema’s een plek geven, zo klinkt de belofte. Jihad Van Pymbroeck, covoorzitter van Hand in Hand tegen racisme, hoopt dat dit gebeurt in nauw overleg met de betrokken gemeenschappen. “Deze mensen vormen mee het erfgoed. We moeten de mythe doorprikken dat vormen van erfgoed onveranderlijk en universeel zijn.” Met de campagne ‘Dekoloniseer 2.0’ wil de organisatie stilstaan bij erfgoed als dynamisch gegeven dat onderhevig is aan een veranderende maatschappij. De organisatie wil echter naar de basis van dekolonisatie waarbij standbeelden en straatnamen enkel de uiting zijn van de racistische denkbeelden waarvan onze samenleving doordrongen is. Vanuit de organisatie ondersteunen zij de oproep van een herdenkingsmonument.

“Het is niet de bedoeling om met de vinger te wijzen. Dekoloniseren is een verhaal van ons allemaal”, sluit Van Puymbroeck af.