Hoe IS-vrouwen kamp Al Hol terroriseren: ‘Ze bestraffen iedere vrouw die hun bevelen niet opvolgt’

Een grote veiligheidscampagne in kamp Al Hol toont vooral de onveiligheid: tunnels met wapens en munitie, vastgeketende vrouwen, trainingsboekjes van IS. ‘We zijn getuige van de geboorte van een derde generatie IS-terroristen.’ Onder hen allicht vier Belgische vrouwen en drie kinderen.

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die een gebied in Noordoost-Syrië verdedigen, hebben een veiligheidsoperatie van 24 dagen afgerond in het kamp Al Hol. Dat ging niet zonder slag of stoot: twee Koerdische militairen zijn omgekomen.

“Deze veiligheidsactie was broodnodig om de terreuraanvallen van Daesh (een andere naam voor IS, BST) te stoppen, want de afgelopen periode was het duidelijk dat martelpraktijken en moorden toenamen”, zegt Ruksen Mihemed. Ze spreekt namens de YPJ, de volledig vrouwelijke Koerdische militie die deelnam aan de actie.

Beeld DM

In juni meldden de Verenigde Naties dat in Al Hol in anderhalf jaar tijd meer dan honderd moorden plaatsgevonden hadden. In het kamp wonen 50.000 tot 60.000 mensen, van wie 80 procent vrouwen en kinderen. Een belangrijk deel van hen maakte deel uit van IS.

“De terroristische organisatie Daesh rekent op de vrouwen en zelfs op de kinderen om de Daesh-ideologie te doen heropleven in het kamp, door indoctrinatielessen aan te bieden”, zegt Mihemed. “Vanaf de leeftijd van acht jaar krijgen kinderen training, zodat ze zich organiseren als zogenaamde welpjes van het kalifaat. Als dit niet gestopt wordt, zal er een nieuwe generatie van Daesh opstaan, gevaarlijker dan ooit.”

Ruksen Mihemed. Beeld YPJ Information & Documentation Office

Vastgeketende vrouwen

Tijdens de actie werden trainingsboekjes van IS teruggevonden. Ook twee Jezidi-vrouwen kwamen boven. Zij waren in 2014 gevangengenomen door IS, dat een genocide op de Jezidi-bevolking pleegde. De mannen werden vermoord, Jezidi-meisjes werden gedwongen om hun identiteit achter zich te laten en als slavinnen te dienen in IS-families. Toen het zogezegde kalifaat viel, kwamen ook zij in Al Hol terecht, waar de IS-vrouwen hen nog altijd als eigendom beschouwen.

Het is bijzonder symbolisch: net op 3 augustus, op de dag af acht jaar na de gruwel in Kocho, werd een 18-jarige vrouw van dat Jezidi-dorp in Noord-Irak bevrijd uit Al Hol. Ze is intussen herenigd met haar familie. In september werd een 24-jarige Jezidi-vrouw bevrijd.

Begin september verspreidde de YPJ aangrijpende beelden van enkele vrouwen die met hun benen vastgeketend zaten in een tent. Hun lichamen vertoonden sporen van marteling. Iraakse IS-vrouwen hielden hen vast. “Ze werden opgepakt en vastgehouden omdat ze de bevelen van de Daesh-vrouwen en de Hisba-vrouwen (leden van de religieuze politie van IS, BST) niet opvolgden”, zegt Mihemed. “De Daesh-vrouwen bestraffen iedere vrouw die hun bevelen niet opvolgt.”

In this video you will see how #YPJ forces liberate women in the ongoing campaign against #ISIS cells in al-#Hol camp.



It shows 3 women that where found in a tent, where ISIS women had put their legs in chains. Their bodies showed marks of torture.#Syria #Daesh #SDF #YPG pic.twitter.com/7W2kWOHcYy — YPJ Information (@YPJ_Info) 5 september 2022

Al jaren klinkt het dat dit kamp een voedingsbodem is voor de heropleving van IS. Ook in de omgeving van het kamp blijft IS actief met gerichte acties. Nog maar twee weken geleden is een aanslag door slapende IS-cellen op de bewaking van Al Hol verijdeld.

Bij de wekenlange veiligheidsoperatie zouden meer dan 226 IS-verdachten zijn aangehouden. Zesendertig van hen zouden betrokken zijn bij moordzaken of terrorisme. “Onze troepen hebben 28 tunnels en kuilen ontdekt, waar kalasjnikovs, munitie en gsm’s verborgen werden gehouden”, zegt Aram Hanna, woordvoerder voor de SDF.

Belgische IS-vrouwen

Die operatie vond ook plaats in de zogeheten annex, waar de vrouwen en kinderen zitten met wortels ver buiten Syrië en Irak. Onder hen bevinden zich volgens informatie van De Morgen een viertal vrouwen met een link met ons land. Het gaat om Jasmine Detemmerman, Kaoutar Bioui, Amal El Boujamai en Yassmina Maatouch. Die laatste zou daar zitten met drie kinderen. Amal El Boujamai had vier kinderen, maar zij zouden allemaal overleden zijn.

“Hoe kunnen we omgaan met de ongeveer tachtig maandelijkse geboorten in het Al Hol-kamp en met de duizenden andere kinderen, die steeds ouder worden?” vraagt Aram Hanna (SDF). “We zijn getuige van de geboorte van een derde generatie IS-terroristen met een nog radicalere en agressievere ideologie dan degenen die hen zijn voorgegaan.”

De veiligheidsoperatie in Al Hol met de YPJ. Beeld YPJ Information & Documentation Office

De afgelopen jaren haalde België enkele keren vrouwen en kinderen terug, maar dat gebeurde telkens vanuit het kamp Roj. Dat is een veiliger, rustiger kamp, dichter bij de grens met Irak. Een aantal vrouwen zijn eerst van Al Hol naar Roj gebracht voor hun repatriëring.

Detemmerman, Bioui en El Boujamai komen sowieso niet in aanmerking voor repatriëring omdat ze geen kinderen hebben, een vereiste. Maatouch valt af omdat ze de Belgische nationaliteit heeft verloren. Van Kaoutar Bioui is een tijdje gedacht dat ze ontsnapt was uit Al Hol, maar dat is niet zo zeker. Ze is de echtgenote van de Antwerpse IS’er Hicham Chaib, voordien een kopstuk van Sharia4Belgium.

De Mechelse Bioui riep ooit op Facebook op om Vlaams Belang-politicus Filip Dewinter te vermoorden. Ze poseerde ook met een bommengordel. Haar man is vorig jaar bij verstek veroordeeld in de rechtbank in Antwerpen voor een terroristische moord in Syrië. Vermoedelijk is hij dood, maar dat werd destijds over Bioui ook gezegd.

De Koerden zijn ervan overtuigd dat IS zich probeert te reorganiseren met steun vanuit Turkije, om de stabiliteit in hun gebied te ondermijnen. Maar ook het Westen zou er voordeel bij hebben om deze IS-opstoot weer de kop in te drukken. Aram Hanna: “Laat het duidelijk zijn: de huidige inspanningen zijn onvoldoende.”