Hoe historisch zijn deze overstromingen?

Hoe historisch zijn de overstromingen waar we vandaag mee geconfronteerd worden? Met een vijftal zware overstromingen in de naoorlogse geschiedenis zijn we niet aan ons proefstuk toe, al vond geen van hen in putje zomer plaats.

Watersnoodramp 1953

De nacht van 31 januari op 1 februari staat bekend als de Watersnoodramp. Een combinatie van stormvloed en springtij leidde toen tot catastrofale overstromingen in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Dijken bezweken onder de kracht van de golven, waardoor het water door verschillende kuststeden stroomde. Het hele centrum van Oostende liep onder en ook Antwerpen deelde in de klappen. 28 Belgen stierven. Toch viel de ravage in ons land mee. In Nederland werden gemeenten volledig van de kaart geveegd en vielen er ruim 1.800 mensen. Het betekende voor onze noorderburen de start van de Deltawerken, onder het motto: ‘Hoe korter de kust, hoe gemakkelijker de verdediging.’ Daardoor is de kustlijn in Nederland vandaag 700 kilometer korter dan in 1953.

Ramp van Ruisbroek 1976

Op zaterdag 3 januari 1976 raasde een noordwesterstorm over België. In Oostende werden piekwinden tot 150 km per uur opgetekend. De combinatie met springtij zorgde ervoor dat dijken bezweken in de Schelde-, Durme- en Rupelregio’s. Zo’n 1.613 hectare woon-, landbouw- en industriegebied stonden onder water. Het meest getroffen gebied was Ruisbroek, dat overstroomde toen de dijk bij de Vliet brak. Binnen de kortste keren liep heel het dorp onder water. Sommige huizen werden weggeveegd als kaartenhuisjes, ruim 2.000 inwoners moesten geëvacueerd worden. De overstromingsramp wordt nog steeds jaarlijks herdacht in Ruisbroek.

De militaire politie patrouilleert in de verlaten straten van Ruisbroek begin januari 1976. Beeld rv

December 1993

December 1993 was een uitzonderlijk natte maand. Op verschillende plekken in de Ardennen werden extreme maandgemiddelden neergezet. Het ging helemaal fout toen de Maas in Limburg buiten haar oevers trad. 1.600 Maaslanders moesten Kerstmis vieren bij andere gezinnen of in een opvangcentrum. Verschillende bewoners moesten met een helikopter ontzet worden, en er viel zelfs een dode.

December 1993 was de schade enorm toen de Maas buiten haar oevers trad. Beeld AEROCAMERA - MICHEL HOFMEESTERS/PPN

Januari 1995

In Ukkel viel in de maand januari van 1995 143,6 mm neerslag: een record voor de eerste maand van het jaar in de 20ste eeuw. Nauwelijks dertien maanden na de kerst 1993 liet de Maas opnieuw haar tanden zien. In België was er al heel wat schade, maar bij onze noorderburen – waar de Maas naartoe stroomde – ging het helemaal fout. Aangezien ook de Rijn en de Waal bijzonder hoog stonden, werden 250.000 Nederlanders voor vijf dagen tot twee weken geëvacueerd.

Bij de noorderburen was de ravage in 1995 nog groter en moesten 250.000 mensen geëvacueerd worden. Beeld William Hoogteyling

November 2010

Door hevige regen liepen in november heel wat waterlopen over. Bij Sint-Pieters-Leeuw en Overboelare braken de dijken, waardoor tal van woonwijken bedreigd werden. Vooral de Zennevallei en de vallei van de Dender werden getroffen. De overstromingen werden beschouwd als de ergste in vijftig jaar. In Henegouwen vielen drie doden. Een partner van een van de drie slachtoffers pleegde zelfmoord.