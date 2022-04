Hoe het Oekraïense slagveld ook de begraafplaats werd van het Russische ‘militaire beest’: de T-72-tank

De bijna 42.000 kilo zware T-72 is een ‘militair beest’ dat elke vijand angst inboezemt. Mits goed gebruikt. “Een geducht wapensysteem”, zo wordt de Russische tank genoemd door de Nederlandse generaal-majoor b.d. Harm de Jonge, die jarenlang diverse commandantenfuncties bekleedde bij twee tankbataljons van het Nederlandse leger.

De Jonge: “Maar net als elk ander modern wapensysteem, is ook de T-72 een kwetsbaar wapen. Zeker als je hem zo onbeschermd inzet, zonder infanteristen eromheen ter beveiliging, zoals de Russen nu al weken doen in Oekraïne. Dat zie je aan de talloze T-72’s die zijn vernietigd.”

Maar volgens deskundigen is er nog een reden waardoor honderden Russische tanks in slechts twee maanden tijd aan flarden zijn geschoten in Oekraïne: de opslag van de munitie. In tegenstelling tot de Westerse tanks die de T-72 moesten bevechten, zijn tientallen granaten in de Russische tanks niet apart opgeslagen, maar bevinden zich bij de driekoppige bemanning in de geschutskoepel. Met alle gevolgen van dien.

Vernietigde Russische tanks in de straten van Boetsja, 3 april 2022. Beeld AP

Tank veranderde in doodskist

Als de T-72 wordt geraakt door een Amerikaanse Javelin-raket, is de kans groot dat een kettingreactie ontstaat en alle 40 granaten ontploffen. Door de enorme explosie wordt de geschutskoepel dan de lucht in geslingerd en verandert de T-72, ooit de modernste van de Sovjet-Unie, in een doodskist voor de bemanning.

De talloze Russische tanks die in Oekraïne zijn gevonden met weggeblazen geschutskoepels, duidt erop dat dit nachtmerriescenario zich heeft voltrokken in veel T-72’s. Hoeveel tanks de Russen in 64 dagen oorlog hebben verloren, is niet duidelijk. Volgens Britse schattingen stond de teller tot maandag op 530. Het Oekraïense leger zegt meer dan 800 tanks te hebben uitgeschakeld met de duizenden Javelins en andere Westerse antitankwapens, die het na het uitbreken van de oorlog heeft gekregen.

De “ontwerpfout” van de T-72 ziet De Jonge “absoluut” als een van de redenen waarom de Russen zoveel tanks hebben verloren. De kwetsbaarheid kwam al in 1990, tijdens de Golfoorlog, aan het licht toen de Amerikanen met hun Abrams-tanks met gemak de Iraakse T-72’s vernietigden. De Russen trokken zich hier echter niets van aan en paste de T-72 niet aan. De zware Iraakse verliezen, zo was de houding onder de generaals, zou het machtige Russische leger nooit overkomen.

Opslag in bunker

“Elke tank heeft bepaalde kwetsbare plekken”, zegt De Jonge, die diende bij het 43e Tankbataljon en het 11e Tankbataljon in Oirschot, in Nederland. “Waar de bepantsering minder is, kan je de tank goed raken. Een afgevuurd antitankwapen kan de tank doordringen, maar dat hoeft niet fataal te zijn. Maar omdat alle munitie van de T-72 in de koepel is opgeslagen, ontploft ook meteen alles als de tank wordt geraakt.”

De Jonge betoogt dat dit bij Westerse tanks, zoals de Duitse Leopard en de Amerikaanse Abrams, nooit zou zijn gebeurd. Deze twee tanks waren tijdens de Koude Oorlog de modernste Westerse tanks en werden gezien als hét antwoord op de enorme tankovermacht van de Sovjet-Unie.

De Jonge: “De Leopard en de Abrams hebben een extra beveiligingssysteem door een andere opslag van de munitie. In deze tanks is de munitie opgeslagen in een aparte ruimte. Ieder keer als een granaat uit deze bunker wordt gehaald, wordt de deur automatisch gesloten.”

‘Grote fouten gemaakt’

De oud-officier, die in Bosnië en Afghanistan ook hoge NAVO-functies bekleedde, zegt dat de Russen eveneens zware verliezen hebben geleden door de “volkomen verkeerde inzet” van hun tankarsenaal.

“Ze zetten het op een domme manier in, té kwetsbaar”, betoogt De Jonge. “Wij zien de tank als een uniek wapensysteem, dat je moet laten samenwerken met artillerie, infanterie en de luchtmacht. De vijand moet je niet in de buurt laten komen van je tanks. Maar de Russen snappen dat gevecht niet. Zij hebben grote doctrinaire fouten gemaakt. Onbegrijpelijk.”

De Jonge: “De Russen gebruiken de tank als een verbruiksartikel. Ze sturen tanks gewoon naar voren, zonder infanteristen er omheen als bescherming. Ze zorgen niet voor spreiding van hun tanks en de beveiliging. Dan maak je de tank pas echt, en volkomen onnodig, kwetsbaar. Het boeit ze niet als hun tanks in grote getale worden afgeschoten. Die verliezen accepteren ze. Daarom zag je ook die eindeloze rij tanks richting Kiev. Toen ze stil stonden, namen de Oekraïners al die onbeschermde tanks makkelijk onder vuur met hun antitankwapens.”

De generaal-majoor b.d, die met zijn Leopards jarenlang oefende voor een tankslag tegen de Sovjet-tanks, denkt dat de Russen dezelfde fouten zullen maken bij het offensief om de Donbas in te nemen. “Het Russische leger moet het hebben van massa. Dat zag je ook in de Tweede Wereldoorlog. Grote aantallen moeten het gevecht gaan klaren. Ze gebruiken eenheden als een stoomwals. Al hun middelen, onder andere de tanks, gooien ze er tegen aan tot de tegenstander uitgeput is en bezwijkt.”