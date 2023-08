Hoe het komt dat migraine onze samenleving elk jaar 1 miljard euro kost: ‘Veel mensen weten niet dat ze het hebben’

Migraine kost de samenleving jaarlijks 958 miljoen euro. 90 procent daarvan komt door ziekteverzuim op het werk. Dat berekende migraine-expert van de Universiteit van Luik Jean Schoenen.

Specialist in hoofdpijnaandoeningen van het UZ Gent Koen Pameleire is niet verbaasd over het getal waarmee zijn collega Schoenen uitpakt: “Ik heb zijn berekening niet gezien, maar wat hij stelt is in dezelfde grootteorde als zaken die op Europees niveau zijn gerapporteerd. Het Eurolight Project heeft bijvoorbeeld ook de kostprijs van hoofdpijnproblematiek berekend en kwam uit op 50 miljard euro voor migraine en boven de 100 miljard euro in de ruimere context. Dat zijn gigantische bedragen.”

“Je hebt aan de ene kant de afwezigheid op het werk, het absenteïsme, maar ook het presenteïsme heeft een economische impact: hoofdpijn hebben, toch gaan werken maar niet op volle kracht kunnen functioneren”, vervolgt Paemeleire. “Dat is iets wat veel mensen uiteindelijk wel doen. Er bestaat een stereotype van de migrainepatiënt die excuses zoekt, maar mijn ervaring is toch dat veel mensen er het beste proberen van te maken.”

Breed spectrum

Hoewel er veel onderzoek gebeurt, is niet altijd duidelijk hoeveel mensen aan migraine lijden. “Er bestaan geen precieze Belgische cijfers. Wereldwijd gaat men ervan uit dat 15 procent van de bevolking migraine heeft, inclusief mensen die het voorbije jaar minstens één migrainedag hebben gehad”, zegt Paemeleire. “Dat zijn er heel veel, maar daar zitten dus ook mensen bij die met twee pijnstillers waren geholpen. Van die grote groep migrainepatiënten heeft dan wel weer 20 procent minstens één dag per week hoofdpijn. Het is dus een heel breed spectrum, van een heel milde problematiek tot mensen met chronische migraine. Die laatste groep heeft minstens 15 dagen per maand hoofdpijn en dat zou gaan om 1 procent van de bevolking.

“Het aantal mensen met migraine wordt trouwens onderschat. We hebben ooit zelf een onderzoek gedaan bij 150 Belgische apotheken en mensen gescreend die pijnstillers kwamen halen tegen hoofdpijn. Een groot aantal bleek, op basis van een vragenlijst, migraine te hebben zonder dat ze dat te beseffen.”

Migraineremmers

In vele gevallen is migraine te behandelen. Ongeveer 30.000 mensen gebruiken triptanen, medicatie tegen een acute migraineaanval. Er komen ook nieuwe medicijnen bij. Sinds de zomer van 2021 zijn onder erg strikte voorwaarden drie preventieve behandelingen erkend voor een terugbetaling door het Riziv. Het gaat om Aimovig (Novartis), Ajovy (Teva) en Emgality (Eli Lilly), gemakkelijk in gebruik met een maandelijkse of driemaandelijkse inspuiting. Die medicijnen zijn enkel bedoeld voor patiënten met minstens acht migrainedagen per maand bij wie eerder al drie klassieke preventieve behandelingen hebben gefaald.

“Die migraineremmers, ook wel CGRP-remmers genoemd, zijn een heel belangrijke stap vooruit”, zegt Paemeleire, “maar de heilige graal zou ik ze niet noemen. Een preventieve behandeling met één pil of een spuit is niet voor iedereen even nuttig. De CGRP-remmers maken wel dat er veel mensen kunnen geholpen worden, naast de mensen die baat hebben bij bètablokkers, bepaalde epileptische middelen, sommige antidepressiva enzovoort.”