Hoe het antitabaksbeleid strenger wordt: Joël De Ceulaer kijkt uit naar de eerste rookvrije generatie

Zoals we van de broeikasgassen af moeten, zo klinkt het idee van een rookvrije generatie in steeds meer landen erg luid. Joël De Ceulaer zet de plannen op een rij en vertelt hoe het hemzelf destijds verging met zijn rookstop. En hoe onze visie op tabak totaal veranderde.

Vorige week klonk op sociale media de noodkreet van een vrouw die zich in de fleur van haar leven bevindt en die op weg is naar een verschroeiende carrière in de reclamewereld. Ze is nu drieënhalf jaar gestopt met roken en vroeg zich, licht teleurgesteld, af of de drang naar een sigaret dan écht nooit weggaat. Het antwoord is: ja en nee. Opa vertelt.

Eerst het slechte nieuws. De Morgen heeft nog geen sensitivity reader in dienst, dus als u gevoelig bent voor lugubere gedachte-experimenten over het levenseinde, mag u deze alinea overslaan. Er is een visioen dat ik weleens lanceer als een gesprek over roken gaat – een activiteit die ik een kwarteeuw met overtuiging heb beoefend, tot negentien jaar geleden. Als ik moest schrijven of op stap ging – bijna altijd, dus – rookte ik tot 60 sigaretten per dag. Eten was een vervelende bijkomstigheid, een soort voorspel om het genot op te drijven. De sigaret na een maaltijd is de lekkerste. Dit is het visioen, het bewuste gedachte-experiment: stel dat een dokter mij binnenkort zegt dat ik nog welgeteld drie maanden te leven heb, geen dag langer, welnu, dan ga ik meteen een farde sigaretten kopen. Ik vond roken gewéldig, ik deed het graag. Daarmee stoppen is een van de moeilijkste klussen die ik ooit heb moeten klaren. Als mijn dagen toch geteld zouden zijn, wil ik dat gevoel nog eens beleven. Nee dus, de drang gaat nooit weg.

Het goede nieuws is: de drang wordt perfect beheersbaar. Als je volop in de verslaving zit, is het onmogelijk om de eerste te weerstaan. Als je een paar jaar clean bent, lukt dat wel. Die drang die af en toe opflakkert – als een rookpluim je streelt op een caféterras, of als je iemand de eerste wolk uit een verse saf ziet zuigen – die drang wordt leefbaar en duurt maar even. Verslaving is een smerig beest, maar het monster is een huisdier geworden. De pitbull een teckel. Vechten hoeft niet meer, zachtjes aaien volstaat.

Niet zo rationeel

Ja, roken was heerlijk, maar niet meer roken is natuurlijk véél beter. De gewichtstoename is vervelend, maar geen excuus om niet vol te houden. Alles gaat beter zonder sigaret, laat ook dat een troost zijn voor wie de stap nog moet zetten. De kans dat je een veel te vroeg vonnis krijgt van je dokter, daalt sterk. Eén op de twee rokers in ons land sterft vroegtijdig. Gemiddeld leven rokers tien jaar minder lang dan niet-rokers.

En toch. Toch heb ik mijzelf destijds, met ingang van zaterdagochtend 4 december 2004, ook sterk teleurgesteld. Wat blijkt immers? Mijn meningen zijn niet altijd zo rationeel. Mijn oordeel over vrijheid is verschoven. Niet omdat ik er filosofische traktaten over heb gelezen, maar vooral omdat ik simpelweg niet meer rook. Mijn rokende en niet-rokende ik delen dezelfde informatie, dezelfde argumenten, volgen hetzelfde debat, en toch denk ik nu totaal anders over het strenge rookbeleid dat steeds strenger wordt. Als roker bestreed ik het oprukkende verbod. Ik had het recht om ongezond te leven, de overheid had zich daar niet mee te bemoeien, elke antirookmaatregel wees op gezondheidsfascisme.

Vandaag steek ik mijn duim op bij elke nieuwe maatregel die het roken wil beteugelen. Ik wil op een caféterras helemaal niet gestreeld worden door een rookpluim, en al helemaal niet verstikt worden door walmen. Vroeger, ik beken, heb ik bij vrienden en op het werk gerookt in het bijzijn van kinderen en collega’s. Mocht iemand nu een sigaret opsteken op de redactie of in het bijzijn van mijn dochter, ik zou in toorn ontsteken.

Het kan me vandaag niet streng genoeg zijn. Doe mij maar een rookverbod op dat terras, op het strand, voor mijn part op alle voetpaden in onze steden – ter bescherming van de niet-roker, en om het de roker zo lastig mogelijk te maken. Daarom ben ik destijds gestopt: niet omdat ik gezondheidsproblemen had, maar omdat het haast nergens meer mocht. Ik ben gestopt van miserie, niet uit overtuiging. Het was alles of niks: en aangezien bijna alleen het bureau thuis nog overbleef, koos ik finaal voor niks. Het was zwaar tegen mijn zin, maar de overheid heeft mij onrechtstreeks een grote dienst bewezen. Dank u, paternalisme.

Die kanteling in mijn hoofd is uiteraard niet uniek. Zelfs bij rokers heeft een meerderheid begrip voor almaar striktere regels. In Italië vindt 60 procent van hen het goed dat je niet meer op het strand mag roken. Dat verbod dient vooral om de peukenmassa te beteugelen, maar past in het expliciete streefdoel om de wereld stap voor stap rookvrij te maken.

Tabaksvrije generatie

In publieke gebouwen, horeca en openbaar vervoer is roken al in veel landen verboden. En wie het nieuws volgt, ziet de strengheid elke week toenemen. In Portugal bestaat het voornemen om roken te verbieden op overdekte terrassen, en voor openbare gebouwen en ziekenhuizen – in de openlucht, dus. Het aantal plekken waar je rookwaren kunt kopen, wordt afgebouwd: niet meer in de horeca of aan tankstations, de automaten verdwijnen. De Portugese regering hoopt dat het land in 2040 een eerste totaal rookvrije generatie zal kennen. In het VK ligt een rapport op tafel waarin experts een soortgelijk idee verdedigen.

In Nieuw-Zeeland is dat al even de officiële wens. Wie er vandaag 14 jaar oud is, zal nooit in de gelegenheid komen om tabak aan te schaffen. De minimumleeftijd zal immers elk jaar worden opgetrokken. Ook het aantal verkooppunten zal drastisch verminderen. Het is nuttig om op te merken dat Nieuw-Zeeland zo’n maatregel makkelijk kan afdwingen, denk ook aan het zerocovidbeleid: op een eiland kun je niet even snel de grens over. In Europa kan dat wel, dus op dit stukje van de planeet zou zo’n stijgende leeftijdsgrens op EU-niveau moeten worden opgelegd. Al leeft het idee ook in België: dat van de tabaksvrije generatie. Els Van Hoof, Kamerlid voor cd&v, opperde het twee jaar geleden, nadat Kom op tegen Kanker het idee al had gelanceerd. En de ambitie staat ook in het Interfederaal Tabaksplan dat eind vorig jaar werd afgeklopt met de regio’s door federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Twee individuen hebben in België een grote impact gehad op de wetgeving. Volgens Marc Michils, directeur van Kom op tegen Kanker, was wijlen Vic Anciaux, ex-politicus voor onder meer de Volksunie, als leider van Kom op tegen Kanker zeer impactvol. Zelf voeg ik daar graag aan toe dat wijlen Roger Blanpain, de Leuvense jurist die in 2003 De zachte moordenaar publiceerde, mijn geest en die van vele anderen heeft doen kantelen. In dat boek wees Blanpain erop dat passief roken meer doden maakt dan het verkeer – zo’n 2.000 per jaar. Ik rookte nog toen dat boek verscheen, en herinner mij de woede die zich van mij meester maakte: waren wij tot die tijd vooral producenten van geurhinder geweest, dan waren wij nu ineens moordenaars geworden. Wie dacht Blanpain wel dat hij was.

Maar hij had gelijk. En zijn boodschap had effect. Tot eind 2003 zogen rokers op de Knack-redactie, waar ik toen werkte, er nog de vlam in aan hun bureau. Stilaan sijpelden wij naar buiten, om daar onze lusten te blussen. Blanpain had de sociale druk verhoogd. Ook bij vrienden waar ik tot eind 2003 altijd mocht roken na het diner, klonk plots het verzoek om dat in de tuin te gaan doen. Zo besloot ik te stoppen. Begripvol, maar grommend.

Twintig jaar na die eerste shift zitten we in een nieuwe stroomversnelling.

Het perverse vapen

Concreet: vanaf begin 2025 zal het Belgische tabaksplan roken verbieden in dierentuinen, attractieparken en op speelpleinen. Een rookverbod op plekken voor het ziekenhuis en de school wordt overwogen. Rookruimtes in de horeca moeten verdwijnen. De deelstaten moeten meer aan preventie doen, en de federale overheid plant overleg met de sportfederaties. “Daar willen wij met onze organisatie naartoe”, zegt Marc Michils. “Een totaalverbod in voetbalstadions. Wij willen ook dat het aantal verkooppunten drastisch zal dalen – nu kun je in België nog op 16.500 plekken tabak kopen. De prijs van een pakje zou ook elk jaar met 10 procent moeten verhogen. Dat zou echt een effect hebben.”

De strategie van de organisatie die hij nu leidt, is altijd dezelfde geweest, zegt Michils: “Denormaliseren. Vroeger was de roker een cowboy, denk aan de beroemde campagnes voor Marlboro. Helaas wordt er in series nog veel gerookt, maar toch: vandaag is de roker een loser.” Pakjes tonen dat je impotent kunt worden van roken, dat je tanden ervan uitvallen en dat je het risico loopt op een gamma aan kankers. Van die coole cowboy is weinig meer te bespeuren.

In ons land rookt nog 20 procent van de volwassenen, maar dat percentage zal wellicht dalen. Een tip voor wie daaraan wil meehelpen: abrupt stoppen is beter dan afbouwen. Ik deed het 19 jaar geleden met behulp van nicotinepleisters: zo bleven mijn hersenen lekker verslaafd, en kon ik alvast de gewoonte afleren. Na negen maanden pleisters was ik klaar om af te kicken van de nicotine. Dat deed ik in mijn eentje, aan een zwembad in Egypte, waar ik een weekje heb gezweet met Dostojevski en Flaubert als troostende reisgenoten. Mocht vapen toen al hebben bestaan, dan zou ik dat wellicht hebben geprobeerd. En dan was ik misschien nog aan het vapen, in de overtuiging dat het minder erg is.

Gelukkig was vapen nog geen optie. Ik zie behoorlijk wat mensen die willen stoppen met roken, maar blijven kleven aan de vaper. En dachten velen eerst nog dat de dampers met aardbei- en vanillesmaakjes een stap naar het stoppen zouden vormen, dan blijkt nu helaas het omgekeerde. Jongeren die vapen, schakelen soms over op tabak: uit een bevraging van de Vereniging voor Alcohol en andere Drugs had in het schooljaar 2018-2019 een derde van de 17- en 18-jarigen al gevapet. Ondertussen zou dat cijfer veel hoger liggen.

“Van de honderd mensen die vapen, zijn er maar tien die gerookt hebben”, aldus Marc Michils. “Vapen kan een rookstopmiddel zijn, maar het is vooral een perverse strategie van de industrie om het verlies aan tabaksverkoop te compenseren, om nieuwe rokers te rekruteren. Minister Vandenbroucke wil gelukkig de speciale smaakjes, waardoor het wel snoepgoed lijkt, verbieden. Maar social media spelen een zeer funeste rol, met uitdagingen die ze jongeren voorschotelen via influencers, bijvoorbeeld om zo groot mogelijke wolken te produceren.”

Zwangere vrouwen

Een tekst die begint met een gedachte-experiment mag er ook mee afsluiten. Uiteraard staat het iedereen vrij zijn eigen leven te verpesten – mijn eigen devies van weleer. Kom op tegen Kanker heeft ook geen probleem met rokers, zegt Marc Michils: “Wij zijn niet tegen roken, al roepen we wel heel luid dat het ongezond is. Maar wij willen dat niemand schade ondervindt van het rookgedrag van anderen. Vandaar het rookverbod in de auto in het bijzijn van minderjarige kinderen, waar wij hard voor gepleit hebben en dat nu realiteit is. Wat mensen thuis doen, is uiteraard hun eigen zaak.”

Maar wat als dat schadebeginsel extreem wordt doorgetrokken? Als de vrijheid van het individu ophoudt waar iemand anders wordt geschaad, wat dan met zwangere vrouwen? Het is bekend dat roken de foetus kan beschadigen. “Dit is geen officieel standpunt van de organisatie”, zegt Michils. “Maar persoonlijk denk ik dat we daar sterker op moeten werken. Ik hoop natuurlijk dat we, in de eerste plaats via meer preventie, zwangere vrouwen kunnen overtuigen om te stoppen met roken. Al hebben mensen ook recht op privacy.”

En opgelet: het schadebeginsel kan mee het beleid sturen, maar hoeft niet altijd toegepast, zegt moraalfilosoof Patrick Loobuyck (UA). “Het is niet omdat je anderen kunt schaden met een bepaalde actie, dat die ook moet worden verboden. Anders mochten we niet met de auto rijden, want uitlaatgassen schaden anderen. En bij de zwangere vrouw spelen er ook andere belangrijke factoren, zoals zelfbeschikking en privacy. De overheid hoeft niet altijd in te grijpen. En wat Nieuw-Zeeland betreft: het is niet omdat je op een bepaalde leeftijd geen sigaretten mag kopen, dat men je kan verbieden om te roken. Je kunt geen mensen van 24 bestraffen als ze roken en mensen van 25 niet. Dat is discriminatie.”

Het worden nog boeiende decennia. Maar de beste dag om te stoppen, of niet opnieuw te beginnen, is zonder twijfel vandaag.