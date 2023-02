Hoe hard moeten we bezorgd zijn over vogelgriep?

De ogen van virologen zijn gericht op Cambodja, waar een meisje en haar vader besmet raakten met vogelgriep. Hoe zorgwekkend is dat, en hoe groot is het gevaar van vogelgriep voor de mens?

Wat is het probleem?

Een 11-jarig meisje uit een dorp in de Cambodjaanse provincie Prey Veng overleed aan vogelgriep. Ook haar vader bleek besmet met het H5N1-vogelgriepvirus. Elf andere mensen die met het meisje contact hadden, hebben volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) negatief getest.

Het gebeurt wel vaker dat mensen geïnfecteerd raken met het vogelgriepvirus. Sinds 2003 raakten volgens de WHO meer dan 860 mensen besmet met H5N1. In 457 gevallen was dat fataal. “Dit is dus geen nieuw fenomeen”, zegt vogelgriepexpert Gunther Antonissen (UGent).

De grote vraag is nu of vader en dochter onafhankelijk van elkaar het virus hebben opgelopen, of dat ze elkaar hebben besmet. Dat laatste zou betekenen dat het vogelgriepvirus zich zo heeft aangepast dat het in staat is om van mens op mens over te springen. In het slechtste geval kan dat tot een vogelgrieppandemie leiden.

Verder onderzoek naar genetische overeenkomsten tussen het virus in vader en dochter, en naar het contact dat beiden hadden met besmet pluimvee, kan hopelijk uitwijzen wat er precies is gebeurd.

Hoe zorgwekkend is de huidige situatie?

Sylvie Briand, directeur van de afdeling pandemische ziekten bij de WHO, noemde de wereldwijde situatie vrijdag nog ‘zorgwekkend’. Ze verwees daarbij onder meer naar de hoge circulatie van het vogelgriepvirus in wilde vogels en pluimvee.

Dat baart experts zorgen omdat virusevolutie een kansspel is. “Hoe meer virus circuleert, hoe groter de kans om te muteren en de stap naar de mens te zetten”, zegt Antonissen. “Het risico daarop is klein, maar dit is nog eens een wake-upcall dat het kan.”

Er worden ook meer vogelgriepbesmettingen bij zoogdieren vastgesteld, onder meer bij vossen, otters en zeehonden. Een uitbraak in een Spaanse nertsenkwekerij eind 2022 trekt in het bijzonder de aandacht, omdat H5N1 daar wél van nerts op nerts lijkt te zijn overgesprongen. “Dat voorval baart mij meer zorgen dan de gevallen in Cambodja”, zegt vogelgriepexpert Thijs Kuiken (Erasmus MC).

Toch zijn er ook lichtpunten. Ondanks de ongezien hoge viruscirculatie blijft het aantal H5N1-besmettingen bij mensen beperkt. Sinds begin 2021 gaat het om 6 gevallen, waarvan 2 fataal. Dat wijst erop dat het virus het echt wel moeilijk heeft om de sprong te maken.

De Cambodjaanse autoriteiten meldden afgelopen weekend bovendien dat de H5N1-variant die vader en dochter infecteerde niet dezelfde is als de variant die momenteel in de rest van de wereld en ook in Europa massaal circuleert. “Dat is geruststellend nieuws”, zegt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano).

En zelfs als vader en dochter elkaar zouden hebben besmet, is dat nog geen doemscenario. “Virusoverdracht na innig contact tussen familieleden hebben we al eerder gezien”, zegt Kuiken. “Dat kan ook zonder dat het virus optimaal aan de mens is aangepast. Het betekent bijgevolg niet per se de start van een pandemie.”

Wat als het vogelgriepvirus zich aan de mens aanpast?

Dat vogelgriepbesmetting bij de mens zo zeldzaam is, komt doordat vogelgriepvirussen bij voorkeur binden op cellen die bij ons diep in de longen liggen. Terwijl humane griepvirussen zich vooral in de bovenste luchtwegen ophouden. Dat maakt het doorgeven van vogelgriep door hoesten of niezen ook minder evident.

Af en toe gebeurt dat wel. In 1957 en 1968 maakten vogelgriepepidemieën met respectievelijk het H2N2- en H3N2-virus naar schatting telkens een miljoen slachtoffers. De Spaanse griep die in 1918 20 tot 100 miljoen doden eiste, was waarschijnlijk een H1N1-vogelgriepvirus. En aan de basis van Mexicaanse griep uit 2009 lag een combinatie van een vogel-, varkens- en humaan griepvirus.

De gevolgen laten zich moeilijk inschatten. “Een aanpassing aan overdracht van mens op mens maakt het virus in principe minder ziekmakend”, zegt Kuiken. “Want in de bovenste luchtwegen leidt een infectie minder snel tot grote problemen dan diep in de longen.”

Maar vogelgriepvirussen kunnen ook genetisch materiaal uitwisselen met elkaar en met humane griepvirussen. “De gevolgen daarvan zijn niet te voorspellen”, zegt Kuiken

Zijn we voldoende voorbereid?

Wetenschappers monitoren welke virussen in pluimvee en wilde vogels circuleren, en speuren naar zorgwekkende mutaties. Maar volgens Kuiken zouden we meer kunnen doen. Door bijvoorbeeld ook systematisch te screenen bij varkens, nertsen en andere dieren die als opstapje naar de mens dienst kunnen doen.

Ook risicogroepen zoals dierenartsen en pluimveehouders worden vandaag niet systematisch gescreend. “We zijn minder goed voorbereid dan we zouden kunnen zijn”, vindt Kuiken. “De surveillance strookt niet met de ernst van de situatie”.

Raakt een mens besmet, dan is het zaak die te isoleren en zijn contacten te traceren. Er ligt een kandidaat H5N1-vaccin klaar, dat weliswaar nog aan de circulerende variant moet worden aangepast, en waarvan grootschalige productie enige tijd vraagt.

“We zijn beter voorbereid op een vogelgriepuitbraak dan we op het coronavirus waren”, zegt Van Gucht. “Zo’n besmetting bij mensen herinnert ons eraan dat we die capaciteit om snel te testen en te traceren niet mogen laten verwateren. Er komt sowieso nog eens iets op ons af, als het geen vogelgriep is, dan wel iets anders.”