Hoe groot is de kans dat Pukkelpop (veilig) doorgaat? ‘Blijf weg uit de moshpit’

Net nu de besmettingscijfers opnieuw de hoogte inschieten door de deltavariant, is men in Kiewit begonnen met de opbouw van Pukkelpop. De festivalorganisatie beloof een feest ‘zonder social distancing of mondmaskers’, maar hoe verantwoord is dat nog? En welke praktische gevaren bedreigen het festival?

Welke coronamaatregelen zijn tijdens Pukkelpop van kracht?

Wie na de geannuleerde editie van Pukkelpop in 2020 weer naar Kiewit wil trekken om er op het festivalterrein te dansen, moet in augustus meer voorbereidingstijd voorzien dan gewoonlijk. Het evenement is dit jaar enkel toegankelijk voor mensen die een Covid Safe Ticket in handen hebben. Dat is een bewijs waarmee bezoekers aantonen dat ze volledig gevaccineerd zijn, recentelijk een negatieve PCR-test aflegden of minder dan zes maanden geleden corona hadden. Dinsdag liet de festivalorganisatie weten dat niet-gevaccineerde mensen tijdens hun festivalbezoek meermaals getest zullen worden. Hoe vaak dat precies zal gebeuren, hoe het proces in zijn werk zal gaan en of bezoekers hun geld terugkrijgen als ze een positieve test afleggen, is nog niet duidelijk.

Daarnaast moet nog blijken welke coronamaatregelen op het terrein zelf zullen gelden en in welke mate ze de festivalbeleving zullen beïnvloeden. Twee maanden geleden zei organisator Chokri Mahassine nog dat mensen vrij over de site mochten rondlopen en dat ze elkaar konden knuffelen. Het moet nog blijken of ze daar daadwerkelijk de toestemming voor krijgen.

Wat vinden virologen van Pukkelpops plannen?

Binnen de corona-expertengroep GEMS zijn virologen het al langer eens over de zaak-Pukkelpop: “Voor ons komt het te vroeg”, liet voorzitter Erika Vlieghe eerder optekenen. Nu de besmettingscijfers in België stijgen, wijzen de experts opnieuw op de gaten in de veiligheidsstrategie van Pukkelpop. “In een ideaal scenario zouden alleen mensen die volledig gevaccineerd zijn het terrein betreden”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Eén test volstaat eigenlijk niet. Het gaat dan om een momentopname die geen rekening houdt met het feit dat je later tijdens het evenement alsnog besmet kan raken. Bovendien kunnen mensen overmoedig worden als ze eenmalig een negatieve PCR-test afleggen.”

Pukkelpop vindt misschien in openlucht plaats, maar dat betekent volgens Van Gucht niet dat het coronavirus er slechts in beperkte mate verspreid kan worden. “Wanneer mensen zingen en roepen, verspreiden ze meer speekseldeeltjes. Als je niet volledig gevaccineerd bent, blijf je daarom beter weg uit de moshpit”, vindt de viroloog. Om de veiligheid van het festival te verbeteren, hoopt Van Gucht dat Pukkelpop niet-gevaccineerde mensen dagelijks zal testen en moedigt hij bezoekers aan om waar mogelijk binnen hun eigen bubbel te blijven.

Kan het Overlegcomité vrijdag nog roet in het eten strooien?

Na de annulering van Tomorrowland is Pukkelpop het enige massa-evenement dat in augustus nog op de agenda staat. Opvallend is dat geen enkele politieke partij het festival nog wil tegenhouden. Hasselts Burgemeester Steven Vandeput (N-VA) liet weten dat het volgens hem via maximale vaccinatie en ‘waterdichte controles’ mogelijk moet zijn om Pukkelpop te organiseren zonder de volksgezondheid te schaden. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), doorgaans streng in de coronaleer, sloot zich daarbij aan. “Het is perfect mogelijk om Pukkelpop veilig te organiseren, als de organisatie zich aan de regels houdt”, zei hij aan Het Nieuwsblad.

Stijgende coronacijfers kunnen er in de komende weken voor zorgen dat politici alsnog hun mening herzien, maar het is erg onwaarschijnlijk dat beleidsmakers Pukkelpop snel zullen verbieden.

Welk gevaar vormt de annulatie van buitenlandse festivals voor Pukkelpop?

Zelfs als de pandemie morgen zou eindigen in België, is het niet zeker of er in augustus massaal gefeest zal worden in Kiewit. Pukkelpop bestaat namelijk niet in een vacuüm en deelt een groot deel van zijn affiche met festivals uit buurlanden. Voor internationale topacts als Anne-Marie of Editors zijn tournees enkel winstgevend als ze op korte tijd verschillende optredens in nabijgelegen landen kunnen geven.

Het verdienmodel van de tourende artiesten zorgt er zo voor dat het lot van verschillende festivals met elkaar verbonden is. Als lokale overheden op het laatste moment een verbod afkondigen, komen er gaten in de zorgvuldig opgebouwde agenda’s van muzikanten en wordt het financieel minder aantrekkelijk om nog op te treden. Pukkelpop deelt bijvoorbeeld 38 van zijn 168 acts met het Nederlandse festival Lowlands, een evenement dat deels op dezelfde data plaatsvindt, maar dat bedreigd wordt door de hoge besmettingscijfers. Nederland verbood eind vorige week alle meerdaagse festivals tot en met 13 augustus. Lowlands vindt daarna plaats, maar het is nog afwachten of de regels dan opnieuw versoepeld zullen zijn. Als de regels blijven en Lowlands moet annuleren, vallen misschien ook veel van die groepen voor Pukkelpop weg.

Gelet op alle epidemiologische en praktische moeilijkheden blijft de vraag of de opbouw van de festivalpodia niet tegen beter weten in verloopt. Serge Platel van de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen gelooft alvast dat het Pukkelpop-verhaal straks een goede afloop kent. “De organisatoren weten wat ze doen, ik heb er vertrouwen in dat het festival zal plaatsvinden. Met de geldende voorschriften wordt het zelfs een van de veiligste plekken in België.”