Hoe goed of slecht is deze begroting nu echt? ‘Het gaat alleen om versierinkjes’

Is het nieuwe begrotingsakkoord van de regering-De Croo ‘onverantwoord’ slecht, zoals N-VA beweert? Of is dit gewoon het hoogst haalbare in crisistijd?

“Een bijzonder mager beleidsplan voor de laatste twee regeringsjaren”(De Morgen). “Er is een begroting, maar weinig reden om te lachen” (Het Laatste Nieuws). “Nachtelijk ploeterwerk levert mager akkoord op” (Het Nieuwsblad). “Le compromis à la belge” (Le Soir). Het minste wat je kan zeggen is dat de kranten niet bepaald onder de indruk zijn van het nieuwe begrotingsakkoord 2023-2024 van de regering-De Croo.

De oppositie doet er – gretig – nog een schep bovenop. Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever levert de regering een budgettair ‘lijk’ af. “België kent de hoogste overheidsuitgaven, de hoogste belastingdruk en het grootste structurele tekort van de Europese Unie. De federale regering zorgt er met deze non-begroting voor dat we die drie bedenkelijke prijzen met nog iets meer glans halen. Volstrekt onverantwoord.” De Wever waarschuwt al langer dat de regering-De Croo van België “het Griekenland aan de Noordzee” aan het maken is.

Dit zijn de naakte cijfers. Het begrotingstekort van de federale overheid bedraagt volgend jaar 23 miljard euro. De regering-De Croo wil de komende twee jaar een inspanning doen van 0,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp), omgerekend zo’n 3,6 miljard euro. Het structurele begrotingstekort – zonder de eenmalige maatregelen – zou op die manier tegen het einde van deze legislatuur moeten zakken tot 3,2 procent van het bbp.

Volgens de regering is dat dicht genoeg in de buurt van de Maastrichtnorm om de financiële markten ervan te overtuigen dat België werk maakt van een geloofwaardig begrotingstraject. Die norm bepaalt dat lidstaten hun begrotingstekort onder de 3 procent van het bbp moeten houden en hun staatsschuld onder de 60 procent. De Belgische staatsschuld bedraagt 105 procent.

Typisch

Voor Wim Moesen (KU Leuven), de éminence grise onder de begrotingspecialisten, levert de regering-De Croo een typisch Belgisch werkstuk af. En dat is helaas geen compliment.

“In Europa staan we al bekend als een lidstaat die gespecialiseerd is in la navigation à vue, de navigatie op het zicht, en we doen onze bedenkelijke reputatie alle eer aan”, zegt Moesen. “Als je het geheel bekijkt, stelt dit akkoord toch teleur. Het gaat alleen om de franjes – de versierinkjes. Er wordt niet gewerkt aan de basis van de economie. Dat heeft te maken met de crisis uiteraard. En met het feit dat Europa zich soepel opstelt voor de begrotingstekorten van de EU-lidstaten. Maar wij springen wel heel gretig om met die souplesse.”

Voor Moesen oogt het totaalpakket mager. Zeker omdat hij een stevige reddingsboei voor de bedrijven mist. De regering-De Croo maakt bijna 1 miljard euro vrij om de bedrijven te helpen bij komende indexaties, maar dat volstaat niet voor de emeritus professor.

Beeld Tim Dirven

Moesen: “Je moet de gezinnen helpen in deze crisis. Maar ook de gezonde bedrijven die nu dreigen overkop te gaan. Want als je doordenkt, weet je: zo komen er meer werklozen en minder inkomsten voor de staatskas. Voor bedrijven vormt de index – een systeem dat ik an sich niet in vraag stel – nu wel een probleem voor de loonkost. De hulp van de regering is te beperkt. Ik zou bijvoorbeeld durven kijken naar een tijdelijke ‘index in centen in plaats van procenten’, met een vast bedrag voor iedereen afgestemd op de inflatie bij de laagste inkomens.”

Paul De Grauwe, professor economie aan de London School of Economics en columnist van deze krant, geeft de regering-De Croo meer krediet. “Gegeven de situatie, met twee opeenvolgende zware schokken, heeft de regering het zo slecht nog niet gedaan. We staan aan het begin van een recessie, dat is niet het moment om zwaar te gaan snijden. De vraag is natuurlijk of de politiek zich wel zal wagen aan hervormingen eens we in minder zwaar weer zitten.”

Markten

Moeten we ons zorgen maken voor de toekomst? Nog niet zó vreselijk lang geleden, in 2011, kwam België ook in het vizier van de financiële markten vanwege twijfelachtig begrotingswerk tijdens een aanslepende formatiecrisis. Deze druk was een belangrijke drijfveer achter de vorming van de regering-Di Rupo, zonder N-VA. Je hoeft geen onverbeterlijke pessimist te zijn om te vrezen voor een herhaling van dit scenario na de verkiezingen in 2024.

Voor Moesen is het dubbel. “Het staat vast dat een huis met stevige budgettaire muren een storm beter doorstaat. En aan onze muren is duidelijk nog werk. Maar ik pas voor doemberichten: we zijn Griekenland niet. Met dat soort boodschappen zou ik opletten als politicus. Griekenland heeft een staatsschuld van 150 procent van zijn bbp en leent voor tienjarige obligaties aan een rente van 4,9 procent. Wij zitten aan 2,9 procent. Dat is niet goed, maar het is ook geen ramp.”

Dat cijfer verdient volgens De Grauwe enige nuance. Het klopt dat de leningen om de staatsschuld op te vangen duurder worden, “maar de inflatie ligt veel hoger dan die drie procent. Als je de inflatie aftrekt van de rente, krijg je de reële rente op je lening. Die ligt eigenlijk historisch laag, net door die hoge inflatie.”

De Grauwe is, opnieuw, milder gestemd dan veel critici van het regeringsbeleid. “We hebben zogezegd het grootste begrotingstekort. Dat komt alleen maar omdat landen als Duitsland hun cijfers manipuleren door allerlei uitgaven buiten de begroting te houden. Laat ons stoppen met de catastrofe uit te roepen. Ik hoor al veertig jaar dat de pensioenen onbetaalbaar zijn. Maar al die tijd zijn er kleine stapjes vooruit gezet.”