Hoe goed ken je je dochter eigenlijk? Jij ziet haar op roze wolkjes door het leven zweven, maar hoe ziet zij zichzelf?

Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (12) en Missy (9).

Het is weer die tijd van het jaar waarin je je lijf in een veel te klein schoolbankje mag proberen wurmen. Je kent de regels onderhand wel die op dit verwelkomingsgesprek nog eens worden toegelicht: geen frisdrank en geen chocolade in de boekentas en goed letten op wat in de agenda staat. Je beleeft de klasontmoeting als het wisselen van de wacht voor een paleismuur: andere juf, zelfde ritueel.

Vooraan in de klas staat een kartonnen doos, met daarop drie voorwerpen. Je herkent een miniskatebord en een speelgoeddrakenkop. Elke week, zo legt de juf uit, mag een kind zichzelf voorstellen aan de hand van drie dingen uit het eigen leven. Meteen dwaalt je aandacht af naar de vanzelfsprekende vraag die alle ouders in die krappe bankjes in het klaslokaal zich op hetzelfde moment stellen. Wat zou mijn kind kiezen?

Zoals waarschijnlijk elke ouder heb je voor je jezelf het antwoord snel klaar. Een scoutsdas hoort er alleszins bij, want de scouts is haar — voorlopig — enige hobby met vaste, wekelijkse afspraak. Een foto van haar pluchen konijn mag niet ontbreken, want dat is haar kapotgeknuffelde steun en toeverlaat. En een microfoon of minicamera, want je dochter is een musicalster in het diepst van haar gedachten.

Zo. Ziedaar je kind. Alsof ze een vraag in De slimste mens is, vat je haar samen in enkele steekwoorden. ‘Scouts’, ‘knuffelbeest’, ‘zingen en dansen’, stop de tijd. Maar wacht even. Dit is hoe jij Missy ziet. Neen, sterker nog: hoe je haar wíl zien. Hoe je verwacht dat ze zich zal presenteren, maar eigenlijk ook hoe jij zelf graag wil dat ze zich zal presenteren. Een keurig kind met keurige hobby’s en een keurige, open blik op de wereld. Dit zegt niet noodzakelijk iets over hoe Missy zichzelf ziet.

Terwijl de juf vooraan in de klas ongetwijfeld belangrijke afspraken over de klasbibliotheek overloopt, dwalen je gedachten steeds verder af. Hoe goed ken je je dochter eigenlijk? Jij ziet haar op roze wolkjes door het leven zweven, maar hoe ziet zij zichzelf? Kamt ze, bijvoorbeeld, zo nauwgezet de haren, omdat ze zichzelf wel oké vindt, of juist omdat ze dat níét vindt? Wat weet een vader echt van zijn dochter? Gaat ze wel graag naar de scouts, of doet ze dat toch vooral om haar ouders te plezieren? Wie weet heeft ze wel een bloedhekel aan school? Wie weet...

Je stapt de klas uit met een plechtige belofte aan jezelf. Je zal de selectie voorwerpen van je dochter niet beïnvloeden, subtiel noch minder subtiel. Ze hoeft geen tips of suggesties van jouw kant te verwachten. Het blad blijft onbeschreven, ze mag helemaal vrij kiezen. Benieuwd wat het wordt. Misschien, bedenk je, moeten alle gezinsleden maar eens zo’n doosje maken met drie ‘hartsvoorwerpen’. En zal jij dan dingen kiezen die jou tonen zoals je jezelf ziet? Of zoals je wil dat anderen jezelf zien?