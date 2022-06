Test Wiskunde

Hoe goed is uw wiskundige kennis? Doe hier de test

Beeld thinkstock

Opnieuw alarmbellen in het onderwijs: de kennis van wiskunde bij de Vlaamse leerlingen gaat erop achteruit. Leerlingen van het zesde leerjaar scoorden in 2021 opvallend slechter op peilingstoetsen voor wiskunde dan in 2016. Ze beginnen dan ook met een minder stevige basis aan het secundair onderwijs. Hoe zit het met uw wiskundekennis? Vul hieronder onze test in, gebaseerd op de eindtermen van het tweede middelbaar.