Hoe Gent besliste om zijn succesvolle aanspreekpunt toch wat minder toegankelijk te maken

Het centrale aanspreekpunt van de stad Gent Gentinfo is een succesformule: het kreeg afgelopen jaar al 300.000 meldingen binnen. En toch besliste de stad om erop te besparen en het minder vaak toegankelijk te maken.

“Ik kom melding maken van een losliggende tegel voor blinden en slechtzienden”, zegt Raf (56) terwijl hij zijn oranje deelfiets parkeert naast de trappen van het Gentinfo-loket op het Woodrow Wilsonplein. Raf is één van de duizenden Gentenaars die minstens één keer per jaar een beroep doen op Gentinfo. Burgers kunnen er terecht met vragen, suggesties, meldingen en klachten.

Exact twintig jaar geleden was Gent de eerste lokale overheid in België die het publiek een telefonisch informatiecentrum aanbood. Het begon met enkele oproepen, maar groeide uit tot een goed geoliede machine die vorig jaar 300.000 meldingen verwerkte: 170.000 telefoontjes, e-mails of vragen via chat. En nog eens 130.000 baliebezoeken.

“Ik denk dat er weinig Gentenaren zijn die het 09/210.10.10 nummer niet kennen. Ik heb zelf al een paar keer een melding gemaakt”, legt Raf uit. “Toen ik nog in Drongen woonde, merkten een paar buurtbewoners op dat er reuzenberenklauw groeide in de buurt van een speelterreintje. Een indrukwekkende plant met mooie bloemen, maar het sap kan in combinatie met de zon voor brandwonden zorgen bij mens en dier. Na een telefoontje naar Gentinfo kwamen mannen van ‘t stad met veiligheidskledij, - bril,- en handschoenen die planten verwijderen. En zo ken ik wel nog meer verhalen van succesvolle samenwerkingen tussen burgers en stadsdiensten: van het in kaart brengen van knijten – vervelende steekvliegjes in de buurt van Gentbrugge – tot vragen van bezorgde ouders over beschikbare crècheplaatsen.”

Overbruggen

Gentinfo overbrugt de afstand tussen burger en lokale overheid op een bijzonder succesvolle manier. In volle coronacrisis werd het infoportaal zodanig overrompeld met vragen dat de stad besloot om zes extra telefonisten in te schakelen.

Maar ook hét infokanaal bij uitstek deelt in de klappen van de besparingen. Vier jobs werden geschrapt. De 20 Gentinfo-punten in Gent en de omliggende deelgemeenten zijn 26 uren per week minder bereikbaar. Vroeger konden Gentenaars er van maandag tot zaterdag terecht, van 8 tot 19u. De zaterdag werd geschrapt en de openingsuren tijdens de week werden teruggeschroefd van 9 tot 17u. De balie van Gentinfo in het Stadskantoor op het Woodrow Wilsonplein zal ook over de middag sluiten. Het Mobiel Dienstencentrum, dat naast een Gentinfo-punt ook een loket van Burgerzaken was, reed voor het laatst uit op 23 december vorig jaar.

“De balie van het Gentinfo-punt in het Stadskantoor heeft op dinsdag wel een late avondopening, en ook zaterdagvoormiddag zullen de medewerkers daar fysiek aanwezig zijn om klachten en vragen te beantwoorden”, reageert Sofie Claeys, woordvoerder van schepen voor Publieks- en Burgerzaken Sofie Bracke (Open Vld). “Uit een evaluatie blijkt trouwens dat bijna 90 procent van de contacten met Gentinfo binnen die nieuwe openingsuren vallen. De overige meldingen kunnen we perfect binnen de nieuwe uren opvangen. De kwaliteit van de dienstverlening zal gegarandeerd blijven.”

“Bovendien komt er binnenkort een digitale balie waardoor de Gentenaars beter van thuis zullen geholpen zijn. Tijdens een videogesprek met een stadsmedewerker zullen ze zich online kunnen identificeren en zo documenten kunnen uitwisselen, ondertekenen en betalen. Om een adviesgesprek voor een bouwvergunning aan te vragen, een geboorte aan te geven of een klacht over zwerfvuil te maken, ben je binnenkort snel en digitaal geholpen.”

Digitale balie

Het project heet ‘Gemeente zonder Gemeentehuis’ en wordt samen met 14 andere lokale besturen uitgebouwd. “Maar uiteraard is het niet de bedoeling dat de digitale balie de fysieke loketten vervangt. Het is een bijkomende dienstverlening”, zegt Claeys.

Ondertussen staat Raf weer aan zijn fiets. De losliggende tegel is succesvol aangegeven. “Mij lijkt het jammer dat de Gentinfo-punten minder lang open zijn. Voor mensen met een kantoorjob zal het moeilijker zijn om ter plekke te geraken. Misschien moet je als stad proberen om niét te besparen op goed gerodeerde succesformules?”