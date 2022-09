Hoe ga ik om met mijn perfectionistisch kind?

Durft uw dochter of zoon ook geen fouten te maken, in de klas of elders? Veel kinderen kampen met perfectionisme, maar hoe ga je daar als ouder het best mee om?

Je zoon die zo zenuwachtig is voor zijn pianoconcert dat hij nachtenlang niet slaapt, Je dochter die nog weigert te voetballen, omdat ze bang is dat ze nooit zal scoren. Of je kind gaat zolang twijfelen over de beste manier om Franse woordjes uit het hoofd te leren dat het geen tijd meer heeft om daadwerkelijk te oefenen voor de toets. Nu de school, de muziekles en de sportclub weer van start gaan, zal bij een aantal kinderen weer hun innerlijke criticus weer de kop opsteken.

“Perfectionistische kinderen mogen van zichzelf geen fouten maken”, zegt Ard Nieuwenbroek, die het boek Perfectionistische leerlingen schreef. “Maar ze verwarren hun eigen strenge stem met de kritiek van de buitenwereld. Ze denken dat ze van de mensen om hen heen niet mogen falen, maar eigenlijk mogen ze van zichzelf geen fouten maken.” Het zijn vaak kinderen die zich niet gezien voelen, of niet genoeg (zelf)validatie hebben, of die hun eigen perfectionistische ouders nadoen.

Rampdenkers

Er zijn grofweg drie typen perfectionistische kinderen, vertelt de deskundige. De eerste categorie noemt hij ‘de rampdenkers’. Deze kinderen weten al voor ze een toets gemaakt hebben zeker dat ze een onvoldoende gaan halen, te weinig tijd hebben om alles wat ze weten op te schrijven en dat er net een vraag gesteld zal worden over datgene dat ze niet geleerd hebben.

Ze hebben al het allerzwartste scenario uitgedacht voordat de proef begonnen is. Om dat te ondervangen studeren ze op het krampachtige af. Ze zetten bijvoorbeeld de wekker om 5 uur ’s ochtends, om nog een paar woordjes erin te stampen. “Dat werkt averechts”, zegt Nieuwenbroek. “Het is bewezen dat je op een gegeven moment te veel geleerd hebt.” Bovendien neemt een kind minder stof tot zich als het gestrest is.

“Dan heb je de aarzelende perfectionisten”, vervolgt Nieuwenbroek. “Leerlingen die heel veel kunnen, maar toch weinig resultaat behalen, omdat ze niet kunnen kiezen. Ze denken uren, dagen, na over wat de beste manier is om voor een proefwerk te leren. Ga ik opdrachten maken, leerstof erin stampen of mijn moeder vragen om hulp?” Doordat ze een neurotische angst hebben om het verkeerde te doen klappen ze dicht. Met als resultaat dat ze niets doen.

Ten slotte bestaan er vermijdende perfectionisten: leerlingen die geen keuze kunnen maken, bang zijn en dan gewoon stoppen. “Het jammerlijke is dat deze kinderen overkomen alsof ze ongemotiveerd zijn”, zegt Nieuwenbroek. “Terwijl het tegengestelde het geval is.”

Wat moet je doen?

“Perfectionisme is een neurose”, gaat Nieuwenbroek verder. “Maar als je niet op tijd ingrijpt, kan het zich ontwikkelen naar angst, depressie, of een persoonlijkheidsstoornis. Daarom is het belangrijk om als ouder op tijd in te grijpen.”

Dat doe je volgens hem allereerst door het goede voorbeeld te geven: sta jezelf toe ook fouten te maken, praat erover als iets niet lukt, wees niet te streng voor jezelf als ouder. Daarnaast is het belangrijk om kinderen te zien: laat het weten als ze iets goed doen, ook al lijkt het iets vanzelfsprekends. “Zeg dat je trots bent. Een kind heeft nodig dat het terugkrijgt dat een ander ontvangt wat het geeft. Dus, als je zoon zonder te vragen de tafel dekt, is het belangrijk om te zeggen: wat goed dat je de meehelpt.” En, voegt Nieuwenbroek eraan toe, “zeg daar dan bij dat het fijn is omdat jij, als ouder, dan minder werk hebt. Op die manier laat je het effect dat een kind op jou heeft zien.”

“Benadruk daarbij gedeeltelijk succes ook”, zegt hij. “Zeg het als je dochter een mooie assist gaf, benadruk niet alleen haar doelpunten.” Ten slotte is het goed om zogenaamde taakgerichte feedback in plaats van persoonsgerichte feedback te geven. “Dus zeg: wat een mooie tekening heb je gemaakt, in plaats van wat ben je toch een artiest. Als je tegen je kind zegt dat hij een kunstenaar is, dan verplicht je hem tot iets zijn. En dat werkt averechts.”