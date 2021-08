Hoe ervaren Amerikanen de evacuatie? ‘Je ziet de beschaamdheid in hun ogen’

Voor België verliepen de begindagen van de massale evacuatie uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel alvast chaotisch en daar kreeg de regering al heel wat kritiek op. Hoe is dat in de Verenigde Staten? De Morgen sprak met Amerika-correspondent Maral Noshad Sharifi. ‘In de ogen van een deel van de Amerikanen lijkt het allemaal voor niets te zijn geweest.’

Hoe kijken de Amerikanen naar het vertrek uit Afghanistan?

“Het is best wel een rommeltje hier. Je ziet het aan de mensen die vandaag een persconferentie geven, zoals de nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan. Die ogen een beetje beschaamd. Ze krijgen steeds de vraag: waarom is die evacuatie niet beter geregeld, waarom hebben jullie niet in elk geval aan de Amerikanen laten weten: het gaat uit de hand lopen wanneer we de troepen terugtrekken. Waarom zijn die mensen niet voorbereid?”

“Hun antwoord is steeds: het had niet uitgemaakt, of we het eerder hadden laten weten of niet, deze chaos is de realiteit. Ze ontwijken de vraag en zeggen: ‘we kunnen later praten over hoe het beter had gekund.’ Sinds 14 augustus zijn hier 37 duizend mensen weggehaald, zeggen ze. Er moeten nog duizenden weg zien te komen. Hoeveel precies is onduidelijk.”

Hoe straalt dit af op president Joe Biden?

“25 procent van de Amerikanen vindt dat het Amerikaanse vertrek uit Afghanistan goed is aangepakt. Dat is echt heel weinig. De akelige beelden, van de chaos op het vliegveld en Afghaanse kinderen die worden overhandigd aan Amerikaanse militairen, hakken erin. Zeker omdat Biden bekend staat als gerespecteerde buitenlandkenner, en het nu lijkt alsof er beslissingen zijn genomen die niet weloverwogen waren.”

Amerikaanse militairen bij een checkpoint bij het vliegveld van Kaboel. Beeld AP

“Het is niet zo dat men massaal begint te twijfelen aan het feit dat de VS hun troepen terugtrekt. De ontevredenheid richt zich op de manier waarop het gebeurt. Mensen vragen zich niet alleen af of de evacuatie niet beter geregeld had kunnen worden, maar ook of er echt geen andere mogelijkheid was dan dat de taliban alles direct weer overnamen. Al die mensen die ernaartoe zijn gestuurd, de Amerikanen die zijn gesneuveld, het geld dat erin is gestopt, in de ogen van een deel van de Amerikanen lijkt het allemaal voor niets te zijn geweest.”

Zijn er grote verschillen in de reactie tussen Democraten en Republikeinen?

“Het komt niet héél vaak voor in de VS, maar in dit geval zijn beide partijen ontevreden over Biden. Al gaan de Republikeinen er natuurlijk extra hard in. Zet je Fox News aan, dan zeggen ze: eigenlijk zijn de mensen die naar nog zitten gegijzeld door de taliban, het is Biden niet gelukt ze te beschermen. Zo stoken ze het vuurtje verder op.”

“Tegelijkertijd zijn ze hier ook weer niet alleen maar met Afghanistan bezig. Het aantal coronagevallen neemt toe, ziekenhuizen lopen vol, er zijn delen van het land waar mensen zich niet willen laten vaccineren. Ook hoe Biden daarmee omgaat zal zijn waardering beïnvloeden.”

De VS hebben 31 augustus als deadline gesteld. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk vraagt ze aan de vooravond van de G7-bijeenkomst op dinsdag om langer te blijven. Is dat een optie?

“Zondag zei Biden nog: misschien blijven we langer. Vandaag zei de regering weer dat ze het niet van plan zijn. Boris Johnson en Angela Merkel zijn zeer bezorgd, het ziet er niet naar uit dat iedereen op 31 augustus is opgehaald. Het zou kunnen dat Biden dan zijn positie verandert, als ze elkaar spreken tijdens de G7-bijeenkomst, maar dat is lastig te voorspellen.”

“De taliban hebben al gezegd: als jullie langer blijven dan 31 augustus zullen wij reageren. Ik heb niet het idee dat de Amerikanen daar nou zo van zijn geschrokken, maar ik kan me wel voorstellen dat ze vrezen voor de veiligheid in Kaboel als ze de deadline verlengen, dat de spanningen in Kaboel dan nog verder oplopen. Ik denk niet dat angst voor gezichtsverlies het probleem is. De regering heeft al gezichtsverlies geleden, dit zou er ook nog wel bij kunnen.”

Bekijk ook: klok tikt voor evacuaties uit Afghanistan