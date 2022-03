Hoe een UGent-prof al jarenlang doctoraatsstudenten pest: ‘Zijn reputatie is tot in het buitenland bekend’

De doos van Pandora lijkt geopend: een Pano-reportage richt de pijlen op een professor van Universiteit Gent, waar al zeker tien jaar meldingen wegens pestgedrag over binnenlopen.

Ook bij Het Laatste Nieuws komen getuigenissen binnen, waaronder die van een doctoraatstudent. Vier jaar lang ondergaat ze de scheldtirades, maanden van complete stilte en dreigementen. De getuigenis is anoniem. “Ik wil mijn kansen in academia niet verknallen, of bekend staan als een moeilijke”.

Tot in het buitenland bekend

Wanneer de studente in België arriveert voor haar doctoraatswerk in Gent, gaat het eigenlijk al meteen mis bij de prof. “Zelfs tijdens het sollicitatiegesprek was hij erg lomp geweest, maar ik registreerde dat niet echt. Ik wou de job gewoon. Tijdens mijn eerste week in Gent was er dan een barbecue. De prof was niet aanwezig, maar toen collega’s hoorden wie mijn promotor was, waarschuwden ze me: een vrouw uit het buitenland, dat zou verkeerd gaan. Intussen heb ik helaas dezelfde waarschuwing al doorgegeven. Al is zijn kwalijke reputatie tot in het buitenland bekend”.

De eerste paar maanden hoort ze nauwelijks iets van haar promotor, maar nadien wordt de druk duchtig opgeschroefd. “Hij vroeg me om werk buiten mijn project te doen, om mijn en zijn profiel een beetje op te krikken. Het was werk dat je normaal niet vraagt aan eerstejaars-doctorandi. Toen ik weigerde, moest een arbeidsintensief experiment van mij, waar milde feedback op kwam, volledig opnieuw gebeuren. Mijn collega fluisterde me in dat het een ‘straf’ was”.

Slecht onderzoek

Tegelijk wordt van de studente verwacht dat ze zijn naam toevoegt aan publicaties. Dat is geen onbekend fenomeen in academia: wie een bijdrage levert, wordt vermeld in de publicatie. “Maar hij wist nauwelijks waar het om ging. Ik had hem feedback gevraagd, maar hij antwoordde weken niet op zijn e-mails”. Dat gebeurt ook wanneer ze een belangrijke projectaanvraag doet. “Ik diende het project uiteindelijk met goedkeuring van mijn co-promotoren in. Hij snauwde me de dag nadien toe dat hij geen tijd had voor slecht wetenschappelijk onderzoek”.

Die rare feedback blijft komen. “Hij wist niets over mijn onderwerp, heeft ook de hele tijd 30 tot 40 mensen onder zich werken. Maar hij wou soms toch doen alsof hij feedback aanbracht. Dus corrigeerde hij mijn spelling. Ik stuurde terug dat die correctie fout was. Hij claimde dat hij dat beter wist ‘omdat hij Latijn had gedaan in het middelbaar’. Een andere keer stuurde hij me de Wikipedia-pagina over mijn doctoraatsonderzoek door”.

Het gaat nog verder. “Tijdens één van zijn vele meetings, vaak gepland op vreemde uren en erg last-minute, vroeg hij aan een collega om er extra werk bij te nemen. Die collega, uit het buitenland, had al een erg zware werklast. Toen hij twijfelde, dreigde de prof ermee om zijn contract niet te verlengen”. Vooral voor buitenlandse doctorandi is dat een bijzonder lastig parket: hun verblijf in België hangt vast aan hun contract.

Twee jaar in haar onderzoek, zowat halverwege, gaat de studente er bijna aan onderdoor. “Ik kreeg een andere jobkans in een ander land, maar heb die positie toen afgewezen omdat ik dan volledig opnieuw moest beginnen. Op dat moment was ik zodanig mijn vertrouwen in het systeem kwijt, dat ik redeneerde ‘van deze prof ben ik tenminste binnen twee jaar af, als de andere ook tegenvalt, sta ik daar’”. Ze blijft, maar houdt een dagboek bij van de “onzin” die hij spuit.

Ombudsvriend

Omdat het voor onze studente op dat moment al duidelijk was dat ze niet alleen staat met haar verhaal, stapt ze naar de vertrouwenspersonen op de faculteit en de ombudsdienst. “De ene bevestigde dat er al tien jaar problemen waren met de prof en dat hij overal mee wegkwam. De andere suggereerde dat ik beter ander werk zocht. Achteraf gezien logisch: ze is erg goed bevriend met hem. Een officiële klacht wou ik niet indienen, het wereldje is te klein daarvoor”.

Uiteindelijk komt er wel een tuchtprocedure bij de UGent. De prof mag een jaar lang geen doctorandi begeleiden en moet zijn financiën voorleggen. De maatregel loopt uiteindelijk twee jaar. “Zijn naam stond niet onder die doctoraten, maar hij begeleidde ze wel”, zegt de doctoranda daarover. “Nadien heeft hij ook nog promotie gekregen”.

Met haar getuigenis wil de doctoraatsstudente vooral het systeem aanklagen. “Ik hou van mijn job, ik vind de hoge werkdruk niet erg. Maar dit pestgedrag moet stoppen. Dat er nauwelijks iets wordt gedaan van de universiteit uit, is ondenkbaar”.

Wie is de prof bio-ingenieurswetenschappen? De professor die in de Pano-reportage aan bod kwam en die ook het onderwerp van dit verslag is, heeft een ijzersterke internationale reputatie. Al dertig jaar doet hij onderzoek in de bio-ingenieurswetenschappen. Hij heeft in zijn discipline vier eredoctoraten ontvangen en is ereburger in zijn stad. Tegelijk gaan al ruim tien jaar lang geruchten de ronde over zijn gedrag. Al zeker 30 mensen gaven aan dat zij het pestgedrag van de professor niet meer aankonden. Uiteindelijk resulteerde een officiële klacht in 2020 tot een sanctie: hij mocht twee jaar lang geen doctoraatsstudenten begeleiden en moest na fraude-aantijgingen zijn financiën laten inzien.

Hoe reageert de UGent? De Universiteit Gent weigert verder nog officieel te reageren, op een officiële mededeling op de website na. “De laatste jaren hebben we aan de UGent belangrijke stappen gezet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en om te kunnen ingrijpen wanneer het zich toch voordoet”, staat daar te lezen. Er wordt ook verwezen naar het Trustpunt. Uit interne communicatie die we konden inkijken, blijkt dat er inderdaad nog een klacht loopt tegen de professor. Die zou ingediend zijn in februari 2022 en wordt momenteel onderzocht. De professor zelf wenste ten tijde van publicatie niet te reageren.

