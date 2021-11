Hoe een potje armworstelen ervoor zorgt dat je bij Colruyt geen Oreo, Leo of Toblerone meer vindt

Tientallen producten van merken als Lu, Milka en Oreo liggen niet meer in de Colruyt-rekken. Het gevolg van een potje armworstelen tussen de supermarktketen en producent Mondelez over hogere prijzen. Maar volgens retailexperts zal de klant moeten leren leven met de duurdere winkelkar. ‘Onze voeding is gewoon lang te goedkoop geweest.’

Choco van Côte d’Or, Oreo-koekjes, Leo-repen, chocolade van Toblerone: u zal tevergeefs zoeken naar 27 merken in je Colruyt-winkel. De keten ligt in een prijsconflict met de eigenaar van deze merken, voedingsreus Mondelez, al benadrukt Colruyt dat dit slechts tijdelijk is. Traditiegetrouw is de herfst de periode waarin supermarkten en producenten onderhandelen over raamcontracten voor volgend jaar, wat wel vaker tot kleine conflicten leidt.

Dit jaar zit er nog meer spanning op dan anders. Producenten willen hogere prijzen voor hun producten, omdat hun kosten door grondstoftekorten en de hogere energie- en transportkosten gestegen zijn. Verschillende leveranciers lieten vorige maand al weten dat ze 5 tot 10 procent meer willen voor hun producten, sommigen zelfs een kwart meer.

Dat zint de winkelketens niet, die vrezen dat producenten van de situatie gebruikmaken om hun prijzen structureel te verhogen. Bovendien verplicht de steeds toenemende concurrentie supermarkten ertoe om hun prijzen zo laag mogelijk te houden. Colruyt voert dan ook al wekenlang een soortgelijke strijd met Ferrero, waardoor kleine verpakkingen van Nutella bij Colruyt nog altijd niet verkrijgbaar zijn.

“Terwijl we kritisch onderzoeken waaruit de prijsverhoging bestaat die fabrikanten aan supermarkten en consumenten willen doorrekenen, bieden we alternatieven en blijven we overleggen zodat we die producten tegen een correcte prijs kunnen aanbieden. We hebben niet voor niets ‘de laagste prijs’ op de gevels van onze winkels gezet”, klinkt het bij Colruyt.

Net die ‘laagste prijs garantie’ is volgens retailexperts onderdeel van het probleem. “Colruyt kan dat moeilijk blijven garanderen met wereldspelers zoals Ahold Delhaize, Carrefour, Lidl en Aldi als concurrenten. Die hebben een sterkere onderhandelingspositie bij de producenten. Daarnaast is er de hete adem van het Nederlandse Jumbo. De Belgen vallen ook uit de boot omdat onze brutolonen een vijfde hoger liggen dan in de buurlanden. Ahold Delhaize en Jumbo hebben hun distributiecentra in Nederland, waar ze goedkoper werken”, stelt retailexpert Jorg Snoeck.

Succes van buurtwinkels

De coronacrisis gaf bovendien maaltijdkoeriers en verkopers van maaltijdboxen zoals Hello Fresh een flink duwtje in de rug. Daarnaast herontdekten veel mensen tijdens de coronacrisis hun lokale buurtwinkel, waarvan concurrenten Carrefour en Delhaize er meer hebben, stipt retailexpert Gino Van Ossel (Vlerick) aan. Heel wat van die klanten keren niet terug naar Colruyt.

“Zo’n groot verlies aan marktaandeel als bij Colruyt hebben we in geen twintig jaar meegemaakt. Dat de prijzen zo hard stegen, is ook een eeuwigheid geleden”, weet Van Ossel. Bovendien zal de consument niet van merk, maar van winkel veranderen en dan verliest Colruyt ook de rest van wat die consument daar voordien kocht. Hoe sterker het merk, hoe sneller de consument van winkel zal veranderen.

Snoeck verwacht serieuze prijsstijgingen die blijvend zullen zijn. “We hebben onze voeding lange tijd te goedkoop gehad. Fabrikanten en supermarktketens sluiten jaarlijkse tariefovereenkomsten. Maar ondertussen is er corona, zijn er grondstoftekorten, verviervoudigde de prijs van containertransport en stegen de energieprijzen. Dan krijg je een bullwhip-effect waarbij de markt verstoord raakt. Fabrikanten maken geen misbruik van die omstandigheden, het is de markt die speelt en iemand moet het feest betalen.”