Hoe een perfecte storm techbedrijven zwaar de dieperik in sleurt: ‘De daling kan zeker nog even doorgaan’

“Sinds we op 21 april onze prognoses gaven, is de macro-economische omgeving verder en sneller dan verwacht verslechterd. Daarom zullen omzet en resultaten onder de verwachtingen blijven.” Met dit ene zinnetje zorgde Snap, het bedrijf achter Snapchat, er dinsdag voor dat zijn eigen beurskoers als een pudding in elkaar zakte met een verlies van 40 procent in één dag tijd. “Het was het eerste techbedrijf dat durfde toe te geven dat de advertentie-inkomsten fors gingen terugvallen en dat de inflatie dus een reële impact heeft op de uitgaven van mensen. Het was daarmee een beetje een voorloper”, legt Tom Simonts, hoofdeconoom van KBC, uit.

De Nasdaq-index, waarin de meeste Amerikaanse techbedrijven opgenomen zijn, verloor in amper anderhalve maand tijd meer dan 24 procent. “Ik zou het omschrijven als een death by a thousand cuts”, zegt Simonts. De grote daling van de voorbije twee maanden heeft in de eerste plaats te maken met de stijging van de langetermijnrente door de centrale banken. Er is zo geld uit het het systeem gehaald. En in een economie met minder liquiditeit worden de beleggers angstig. Zij worden wakker uit hun droom en kijken naar de realiteit. Met ook de vraag: zijn sommige bedrijven niet overgewaardeerd? In de techsector was dat zeker het geval na de boom door de coronacrisis. Ze zijn in vijf jaar tijd naar de maan geschoten, dat was niet meer realistisch.”

Bergen cash

Maar Simonts ziet dus nog andere redenen voor de enorme achteruitgang van de technologiebedrijven op de beurs. “Na corona is de groei van e-commerce wat teruggevallen omdat de mensen weer meer naar fysieke winkels gaan. Door de inflatie zijn er minder advertentie-inkomsten. En vooral: de werkkrachten zijn veel duurder geworden: 22 dollar per uur in de Verenigde Staten ten opzichte van 13 dollar twee jaar geleden. Tot slot zijn zijn er dan ook nog de coronalockdowns in China, die voor de nodige logistieke problemen blijven zorgen in de supply chain.”

Moeten we dan vrezen voor een nieuwe dotcombubbel? “Ik zou daar een onderscheid willen maken tussen winstgevende en niet-winstgevende techbedrijven. Bij de grote spelers, zoals Meta en Alphabet, gaat het er niet om of ze winst maken, maar wel hoe groot of klein hun winst zal zijn. Zij zitten nog op bergen cash en hoeven zich echt geen zorgen te maken.” De Wall Street Journal deed de opmerkelijke vaststelling dat de omzet van Meta, Amazon, Google, Apple en Microsoft in 2020 met 1.000 miljard euro hoger lag dan het bruto binnenlands product van landen als Nederland, Zwitserland, Turkije of Saudi-Arabië.

Een Uber-SUV in Manhattan. Beeld AFP

Anders is het voor bedrijven als Netflix, Uber en Lyft, die nu al jaren verlies draaien maar toch hoog genoteerd stonden op de beurs. Als je daar aandelen van kocht, zette je dus in op toekomstige winsten. Dat perspectief lijkt wat weggevallen en daardoor krijgen zij de zwaarste klappen. Beleggers gaan zich de vraag stellen of deze bedrijven überhaupt ooit winstgevend kunnen worden, zeker nu de marktomstandigheden tegenzitten.

Ook kleinere techbedrijven komen in moeilijk vaarwater terecht omdat ze de kosten niet meer kunnen dragen. Voor de grote spelers is dat een buitenkans: zij beginnen aan een overnamegolf. Dit zorgt ervoor dat zij in crisistijden nog machtiger worden en een groter monopolie uitbouwen. Dat bleek al eerder tijdens de recessie van 2008 tot 2010: Facebook, Amazon, Google, Apple en Microsoft kochten toen, volgens het financiële databedrijf Refinitiv, meer dan honderd bedrijven op, waarvan er een aantal essentieel zijn geworden voor hun bedrijfsmodel.

Geen snel rendement

Intussen zitten mensen met spaarcenten met de handen in het haar: het geld op hun rekening verdampt door de inflatie en nu doet de beurs het ook nog eens slecht. Waar moet je dan nog met je spaargeld naartoe? “Dat is nu net het voordeel van het huidige klimaat: als belegger heb je tijd om de situatie in te schatten”, zegt Simonts. “Grosso modo twintig procent van de tijd zit de beurs in een dalende en tachtig procent in een stijgende trend, nu zitten we duidelijk volop in de twintig procent. Het is belangrijk om alles eens goed te bekijken en eventueel gespreid te gaan kopen. Dat moet je geval per geval beoordelen. Veel grote bedrijven staan nu gewaardeerd zoals kmo’s, waarbij de toekomstige winsten minder worden ingecalculeerd. Dat deze opnieuw zullen stijgen, is wel duidelijk.”

Zitten we nu dan aan de bodemkoers? “Dat durf ik niet te zeggen, de daling kan zeker nog even doorgaan”, zegt Simonts. “Ik kan het weer niet voorspellen, maar wel het beursklimaat. Daarbij is het duidelijk dat bedrijven als Alibaba, Alphabet of Meta vroeg of laat weer helemaal zullen herstellen, net zoals Amazon, dat ook fors is teruggevallen. Hun businessmodel blijft wel overeind. Hoelang dat herstel gaat duren, is moeilijk te zeggen. Het zal sowieso een kwestie van maanden of misschien zelfs jaren worden. Je moet dus geen supersnel rendement verwachten, laat dat duidelijk zijn. Behalve als bijvoorbeeld Poetin plots de wapens zou neerleggen of China eindelijk normaal gaat reageren op de omikronvariant en niet volledige steden afsluit. Dan zou de beurs zich tenminste weer kunnen stabiliseren.”