Hoe een ex-Bende van Nijvel-verdachte transformeerde in een schatrijke Rus

In het Thaise Pattaya is oud-rijkswachter en topcrimineel Robert Beijer (70) aangehouden na een huiszoeking door het federale parket. De man leeft er sinds 1999 onder de valse alias Alexy, een zogezegd Russische criminele oligarch.

Alexy. Onder die naam was Beijer bekend binnen de expatgemeenschap in het Thaise Pattaya. Een altijd door bodyguards omringde Russische oligarch met connecties in het Kremlin. Buurman van Queen Mother Sirikit Kitiyakara, de eerste echtgenote van koning Bhumibol. Zij woont in een door militairen bewaakt paleis in het exclusiefste deel van de stad.

“Enkele jaren geleden wilde Alexy een van zijn villa’s aan me verkopen”, zei P., een in Pattaya wonende Belg, ons in 2018, toen we na een wekenlange zoektocht de woning konden lokaliseren. “Hij heeft me rondgeleid. Binnenzwembad, immense slaapkamers, decadente luxe. Hij vroeg 75 miljoen bath (2 miljoen euro, DDC) en vond later ook een koper.”

Alexy – Beijer dus – zou de gronden aan Phra Tamnak Soi 5 gekocht hebben tussen 1989 en 1991. Hij was toen op de vlucht vanwege de moord op een Libanese diamantair in Antwerpen, die Beijer samen met zijn collega-oud-rijkswachter Madani Bouhouche had gepleegd. Na in 1991 te zijn uitgeleverd aan België en acht jaar doorgebracht te hebben in de gevangenis keerde hij in 1999 terug naar Pattaya. Daar startte hij een nieuw leven met zijn Thaise echtgenote en drie kinderen.

De enorme villa van Beijer, die eerder een ambassade lijkt, werd gisterenochtend doorzocht door speurders van het federale parket, in samenwerking met de Thaise politie. Die stelde vast dat Beijer niet over geldige verblijfsdocumenten beschikt en nam hem in hechtenis. Hij zal vermoedelijk in de gevangenis blijven tot er beslist is over eventuele uitwijzing.

“Dat Beijer werd opgepakt, heeft niks te maken met ons onderzoek naar de Bende van Nijvel”, zo benadrukt het federale parket. Er werden wel een aantal zaken in beslag genomen in het kader van dat onderzoek.

Fictiereeks

Bouhouche en Beijer bleven actief als rijkswachters tot in 1983. Als wetsdienaren begingen ze hun zwaarste misdrijven. Ze beschoten in 1981 hun ­eigen overste, majoor Herman Vernaillen, bij hem thuis in Hekelgem. Ze beroofden op nieuwjaarsdag 1982 het in theorie best bewaakte wapenarsenaal van het land, dat van de speciale eenheden van de rijkswacht.

Ook ontvoerden ze in Zaventem geldkoerier Francis Zwarts. Ze beroofden de jonge vader van 2 miljoen euro aan goud, diamanten en twaalf Cartier-horloges, om hem daarna te liquideren. Meer dan vermoedelijk is Beijers vastgoedimperium in Pattaya gefinancierd met die buit.

Zoals vanaf zondag wordt getoond in de tv-reeks 1985 op Eén leefden Bouhouche en Beijer van 1973 tot eind jaren tachtig in een ongrijpbare tussenwereld. Eén waarin krachten binnen de rijkswacht, de toenmalige federale politie, actief waren die boven elke wet stonden.

De rode draad in de meeste misdaden van Bouhouche en Beijer, en ook die van de Bende van Nijvel, was het blootleggen van de zwakheden van de rijkswacht door jarenlange gebrekkige investeringen. Van de wapenroof tot het achtvoudige bloedbad in 1985 in en rond de Delhaize in Aalst: altijd weer was het de ‘domme’ en slecht uitgeruste rijkswacht die werd geridiculiseerd.

Of in de woorden van 1985-actrice Mona Mina Leon, vorige week in Knack, over de Bende van Nijvel: “Mijn grootvader heeft bij de rijkswacht gewerkt. Van hem wist ik dat het waarschijnlijk om rijkswachters ging die hun eigen collega’s aanvielen en dat er veel interne onderzoeken gesaboteerd werden.”

Productiehuis

Nadat ze begin jaren negentig werden vrijgesproken op een assisenproces in Brussel gingen Bouhouche en Beijer bijna dertig jaar na datum de juridisch verjaarde aanslag op Vernaillen en de wapenroof bekennen bij justitie.

Daarom wordt Beijer door veel misdaadjournalisten minder beschouwd als dader dan als berekende kroongetuige. De man publiceerde in 2010 bovendien het boek De laatste leugen, waarin hij zichzelf een dubbelrol toedichtte als geheim agent van de toenmalige USSR.

In Pattaya was er maar één gelegenheid waarin Beijer zich van zijn werkelijke naam bediende: de jaarlijkse marathon. Vorig jaar nam hij met borstnummer 31255 er nog aan deel. In 2007 waagde hij bij justitieminister Laurette Onkelinx (PS) een poging om een nieuwe identiteit te bekomen in ruil voor informatie over de Bende van Nijvel.

Dat hij die heeft, staat zo goed als vast. Hij huurde destijds samen met Bouhouche onder valse namen garageboxen langs de Brusselse Louizalaan, waar de bij de eerste Bende-raid gestolen wapens werden verstopt volgens de later geliquideerde dader Bruno Vandeuren.

Toen speurders Guy Goffinon en Theo Vandyck in 1987 Beijers geheime codes in zijn papieren schriftjes kraakten en de garageboxen ontdekten, slaagde Beijer er vanuit de gevangenis in om die te laten leegmaken voor de huiszoekingen konden plaatsvinden.

Deze zomer verscheen in De Morgen een artikelenreeks over de Bende. Beijer gaf via mail feedback en leek getriggerd door onze berichtgeving rond het in Luxemburg gevestigde nepproductiehuis Sancho Panza Productions. Alles wijst erop dat het productiehuis een creatie van het federale parket is. Het benadert al jaren Bende-verdachten en biedt geld aan in ruil voor “onthullingen”. Vermoedelijk werd ook Beijer benaderd, zoals eerder ex-topgangster Alain Moussa.