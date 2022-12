Hoe een ander mobiliteitsplan weer de gemoederen beroert in Schaarbeek: ‘Mijn buren zijn bang voor vandalisme’

Het woelige protest tegen circulatieplan Good Move in Schaarbeek ligt nog vers in het geheugen, en de storm lijkt niet te luwen. Een ander mobiliteitsplan zorgt nu namelijk voor tumult.

Het Stephensonplein in Schaarbeek oogt drukker in oktober. Toen waren er hevige protesten omdat er aan het plein paaltjes geplaatst werden die het autoverkeer moesten omleiden ten voordele van fietsers. Het plan was om het autoverkeer in de buurt met die ‘knip’ te luwen. Maar na twee dagen protest schroefde de gemeente het plan terug, tot groot ongenoegen van de voorstanders van de knip.

Nu volgen op dezelfde plaats auto’s en vrachtwagens elkaar in ijltempo op. Een buurtbewoner, wiens auto ­geparkeerd staat langs de straat en die aanstalten maakt om te vertrekken, zegt “tevreden” te zijn dat “die belachelijke paaltjes” weg zijn.

“Die hele heisa was niet nodig geweest als ze naar ons geluisterd hadden”, zegt hij fel. De man zet zijn kap op om zich te beschermen tegen de wind. Al lijkt hij zich ook wat te willen verbergen voor journalisten. Want: “de media schrijven de waarheid niet” en “journalisten besteden enkel negatieve aandacht aan ons”.

Bij de plaatselijke slager zijn ze ook niet te spreken over de media. Een klant zegt wel dat hij uiteindelijk “blij” is dat het verkeer weer normaal kan doorrijden.

Wantrouwen

Het onderwerp leeft duidelijk nog ­altijd en blijft voor tweespalt en wantrouwen zorgen. Hoewel er een verzoening in de maak leek te zijn tussen de voor- en tegenstanders van het plan, liep de dialoog af met een sisser. Dat zegt Pieter Fannes, het gezicht van burgerbeweging 1030/0 en voorstander van het plan.

“Na de protesten in oktober probeerden voor- en tegenstanders in overleg te gaan. We hadden twee goede gesprekken. Dat was niet gemakkelijk, maar ik had het gevoel dat we echt naar elkaar luisterden. We probeerden terug in te pikken op die dialoog, maar een nieuwe meeting zat er niet meer in. Ze hebben duidelijk een beslissing genomen: de tegenstanders vinden het belangrijker om zich intern beter te organiseren, eerder dan met ons in gesprek te gaan. Erg jammer.”

Volgens buurtbewoners leeft er nog een ander probleem in de wijk: de heraanleg van de trambedding voor lijn 92. Daardoor komen er in de Prinses Elisabethlaan meer fietspaden, meer planten en meer bomen, maar blijven er van de ongeveer 140 bestaande parkeerplaatsen straks nog maar 60 over.

An Goovaerts, ook een buurtbewoonster, beaamt dat de heraanleg van de tramlijn voor moeilijkheden zorgt. “Het gaat er heftig aan toe. Mijn buren hebben hun affiches – waaruit blijkt dat ze voor de heraanleg zijn – weggehaald. Ze zijn bang voor vandalisme.”

De situatie stemt haar droef. “Ik ben niet meer hoopvol. Men heeft laatst ook gewoon een precedent geschept. Je kunt op straat komen, de boel afbreken en gelijk krijgen. Ik vind het dus jammer dat een testfase afgelast wordt. Dat zou net een periode geweest kunnen zijn om inspraak mogelijk te maken.”

Hoe het nu verder moet in de wijk, is nog maar de vraag. De buurtbewoners kregen allemaal een brief van de gemeente, waarin staat dat ze binnenkort weer uitgenodigd worden voor dialoog. En dat is iets wat de meesten wel toejuichen.

Meer dan mobiliteit

“Die brief was heel neutraal opgesteld en ik was blij hem in de bus te vinden. Ik hoop dan ook wel dat het gemeentebestuur naar iedereen gaat luisteren”, aldus Goovaerts.

Maar of de verdeeldheid tussen de bewoners daardoor opgelost geraakt, dat blijft koffiedik kijken. “Ik heb het gevoel dat er toch veel meer speelt dan enkel maar mobiliteit”, zegt Goovaerts. Ze betreurt bijvoorbeeld dat ze steeds te horen krijgt dat ze geen ‘oorspronkelijke buurtbewoner’ is. “Maar ik woon hier al bijna dertig jaar. Ik maak dus ook deel uit van de wijk”, zegt ze.

Het is een argument dat opvallend genoeg ook bij de tegenstanders van de mobiliteitswijzigingen wordt aangehaald. “Ik ben trots op de originele bewoners van de wijk, die de voorbije maanden hun been stijf hielden”, klinkt het in een kleine voedingswinkel, waar blijkbaar vooral tegenstanders van het plan winkelen.