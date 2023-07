Hoe drugsbaron Flor Bressers rijkelijk met miljoenen strooide terwijl hij zich schuilhield in Zwitserland

Flor Bressers (36) werd in februari 2022 na een maandenlange klopjacht opgepakt in Zürich. Hij stond toen al een tijd op de Most Wanted-lijst van de Belgische politie. Zijn naam duikt op in meerdere onderzoeken naar internationale drugssmokkel, waarbij geweld niet wordt geschuwd.

De man staat onder meer bekend als ‘de vingerknipper’, vanwege het gerucht dat hij ooit een kompaan zijn linkerpink zou hebben afgeknipt met een snoeischaar. Een andere bijnaam luidt ‘de universitair’, omdat hij over een masterdiploma criminologie beschikt.

Ontvoering en mishandeling

Bressers werd in 2020 in ons land veroordeeld tot vier jaar cel voor de ontvoering en mishandeling van een Nederlandse bloemist. Die was een lading van 40 kilo heroïne kwijtgespeeld aan de Britse douane. Door die veroordeling werd de Limburger op de Most Wanted-lijst gezet.

Toch slaagde hij erin te ontsnappen. Hij dook onder in Zwitserland, waar hij wellicht twee jaar lang ondergedoken leefde met zijn Nederlandse vriendin (29) en hun kind.

Het luxueuze hotel Dolder in Zürich, waar het koppel een maand lang verbleef. Beeld Hotel Dolder

De topcrimineel werd in oktober vorig jaar uitgeleverd aan ons land, maar zijn vriendin zit al zo’n 250 dagen in Zwitserland in de gevangenis. Volgens lokale media moet ze zich op 12 juli verantwoorden voor de rechter in Zürich, onder meer voor witwassen van geld, meervoudige vervalsing van identiteitskaarten en -documenten en misleiding van de autoriteiten.

2,5 miljoen euro drugsgeld

Volgens de Zwitserse krant Tagesanzeiger blijkt uit gerechtelijke documenten waaraan het koppel hun miljoenen aan drugsgeld spendeerde terwijl ze ondergedoken leefden in Zwitserland. In minder dan twee jaar zouden ze 2,5 miljoen euro hebben uitgegeven aan dure appartementen en luxegoederen. Volgens het gerecht had zijn zeven jaar jongere vrouw (29) moeten weten dat het geld van haar vriend afkomstig was van misdaad.

Het meer van Zürich, waar de twee een villa huurden en op hotel gingen. Beeld Getty Images

Luxeflats

Het koppel woonde heel de maand juni van 2020 in het luxehotel Dolder (77.000 euro). Daarna verbleven ze twee weken in hotel Baur au Lac (23.000 euro), om vervolgens te verhuizen naar een villa aan het meer van Zürich. Daarvoor betaalden ze de huur (224.000 euro) maar ze lieten ook het interieur herinrichten door een binnenhuisarchitect (178.000 euro). Ook de kledingkast moest gevuld (223.500 euro). Terwijl ze in die villa leefden, kocht mevrouw Bressers ook een super-de-luxe motorboot (179.000 euro).

3.100 euro per fles wijn

De laatste acht maanden voor hun arrestatie woonde het koppel in een luxeflat in de Renaissance Tower in Zürich (211.000 euro). Maar een mens kan natuurlijk niet leven met alleen maar een dak boven zijn hoofd. Daarom kocht het koppel ook 131 flessen wijn (410.000 euro) – gemiddeld meer dan 3.100 euro per fles – tv’s en muziekinstallaties (137.000 euro) en uiteraard juwelen en horloges (684.000 euro).

Flor Bressers zat maandenlang ondergedoken in een soortgelijk appartement in Zürich. Beeld Newhome

Luxewagens en vakanties

Bij hun activiteiten kregen de twee steun van een 32-jarige Zwitser met Kosovaarse roots. Hij zou de rechterhand van Flor Bressers geweest zijn en kocht in zijn naam nog dure auto’s en luxueuze vakanties voor het koppel, of betaalde de rekeningen voor hun dagelijkse leven, waardoor zij zelf geen gebruik moesten maken van hun vervalste identiteitsgegevens.

Die man kocht voor het koppel en voor zichzelf ook voor meer dan 300.000 euro drugs. Na de arrestatie van de drugsbaron zou hij echter uit de flat van het koppel voor 76.000 euro spullen gestolen hebben. Ook hij moet zich verantwoorden voor de rechtbank.