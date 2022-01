Hoe doen de kinderen het, nu ook de vijfde golf fluks is losgebarsten? Beter dan hun ouders

Bart Eeckhout is hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (12) en Missy (8).

Met ongewoon enthousiasme komt John John thuis van school. “We hebben een CO2-meter in de klas.” De glinsterende, guitige ogen verraden dat het verhaal niet eindigt bij die ene objectieve mede­deling. “Toen de leraar weg was, hebben we met de hele klas staan blazen op de meter. We hebben de maximumscore bereikt!” Een foto op de smartphone komt boven als bewijs: de meter is zo diep als mogelijk in het rood gegaan.

Je hebt niet eens de indruk gewekt dat dit een vermaning verdient. Je staat zelf te hard te lachen met de schavuitenstreek – hoe was je zelf? Hebben al die scholen moeite gedaan om die meters opgehangen te krijgen, dan gaan de mannen wel even de uiterste waarden testen. Het leven als een boek van Jommeke, dat mag ook een keer.

Op zijn minst hebben ze al opgestoken hoe zo’n meter werkt. Daar kan geen practicum natuurwetenschappen tegenop. Die kennis is geen overbodige luxe. Dat blijkt uit de antivax-kletspraat die zich nog sneller dan omikron onder de jeugd verspreidt. Waar ze die onzin vandaan haalt, vraag je Missy. Ze haalt de schouders op. Een vriendinnetje. Die het van TikTok heeft.

Het is het ‘nieuwe normaal’ met kinderen rond de gezinstafel, na twee jaar pandemie. Als je je dochter afhaalt op school, weet ze onderhand wel dat de coronavraag tot jullie vaste gespreks­onderwerpen behoort. Hoe was het vandaag? Heb je honger? Heb je huiswerk? Hoe is het met de besmettingen in de klas? Elke dag krijg je een bulletin, nog neutraler dan Steven Van Gucht het zou brengen. Zoveel kinderen ziek, en die juf is er ook niet. En die andere, neen die ook niet. “En X is met keelpijn terug naar huis gestuurd, maar dat is niet erg, want ik heb er vandaag niet mee gespeeld.”

Dus hoe doen de kinderen het, nu na de vierde ook de vijfde golf fluks is losgebarsten? Over het algemeen zou je zeggen: beter dan hun ouders. Alleszins beter dan volwassenen denken dat de kinderen het doen. Minder gezeur, meer opportunisme. Als het leven je een pandemie geeft, maak er dan extra vakantie van. Geduldig tellen je kinderen het aantal afwezigen in de klas af. Ze weten: vanaf vier mogen ze ook weer naar huis. De school als schietkraam. Wie vier ballonnen raakt, heeft prijs.

En ja, jullie hebben makkelijk praten. Er is ruimte in huis, er zijn voldoende muren om van verveling op te lopen. Er zijn schermen en skateboards, strips en streamingdiensten. Zelfs van de zelftest valt amper een drama te maken. Vindt Missy het verplichte mondmasker vervelend? Uiteraard! Bij elk Overlegcomité hoopt ze dat haar stem gehoord zal worden. Maar stiekem is ze ook best wel een beetje trots dat ook zij een mondkapje moet dragen. Je hoort er toch een beetje bij, bij de grote mensen, met zo’n masker voor je gezicht.

Angst voor Het Virus? Ga weg, een TikTok-waardig omikrondansje kan je krijgen.