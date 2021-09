Hoe deze ondernemer op geheel eigen wijze de rijkste vrouw van Rusland werd

Tatjana Bakaltsjoek is in alle opzichten een uitzondering in het Russische zakenleven. Om te beginnen is ze een vrouw, heeft ze Koreaanse roots en is ze met haar 45 jaar betrekkelijk jong. Stuk voor stuk kenmerken die haar tot een unieke verschijning maken in het Russische zakenmilieu, dat wordt gedomineerd door etnisch Russische mannen van een zekere leeftijd.

Maar daar houdt het onderscheid niet op. De miljardair en moeder van vier is namelijk ook een vrouw die haar zakenimperium geheel op eigen kracht opbouwde. Een selfmade woman die in tegenstelling tot de talloze steenrijke oligarchen in Rusland geen vriendjes in het Kremlin heeft en die haar fortuin vergaarde zonder twijfelachtige leningen bij staatsbanken.

En dat fortuin is enorm. Volgens zakenblad Forbes is Bakaltsjoek sinds dit jaar goed voor een dikke dertien miljard dollar. Daarmee is ze de rijkste vrouw van Rusland en de op elf na rijkste Rus. Tel daarbij op de ‘schamele’ 130 miljoen dollar van haar echtgenoot Vladislav Bakaltsjoek, die 1 procent van de aandelen heeft in hun onderneming, en ze zijn samen ook officieel de rijkste ondernemersdynastie van Rusland, zo berekende Forbes deze week.

Kleding verkopen om de baby te verzorgen

Fundament onder dat kapitaal is de online-onderneming Wildberries die Bakaltsjoek in het voorjaar van 2004 begon vanuit haar flat in Moskou. De destijds 28-jarige Bakaltsjoek werkte toen nog als lerares Engels en besefte tijdens haar zwangerschapsverlof dat ze samen met haar man niet genoeg verdiende om hun baby te kunnen verzorgen. En dus gooide ze het over een andere boeg: met slechts 700 dollar op de bank begon ze de online winkel Wildberries die in eerste instantie kleding van het Duitse retailbedrijf Otto verkocht.

Inmiddels verkoopt Wildberries, dat ook wel bekend staat als de Russische Amazon, zo’n beetje alles: van huishoudartikelen tot tuinbenodigdheden en van boeken tot elektronica. De cijfers zijn bovendien duizelingwekkend. Vorig jaar verdubbelde het aantal bestellingen op de site ten opzichte van 2019 naar een totaal van bijna 324 miljoen stuks. In december stond het gemiddelde aantal bestellingen zelfs op 1,5 miljoen per dag.

De omzet groeide in datzelfde jaar met 96 procent ten opzichte van 2019 naar ruim 437 miljard roebel (ruim vijf miljard euro), nadat de omzetstijging een boekjaar eerder ook al 88 procent bedroeg. Daarnaast groeide het aantal gebruikers van 2019 op 2020 met achttien miljoen naar een totaal van veertig miljoen. En daar waar Bakaltsjoek in het begin nog zelf de eerste bestellingen vanuit huis verwerkte, runt ze nu een bedrijf met 48.000 werknemers.

Zodoende groeide Bakaltsjoek uit tot het boegbeeld van een nieuwe generatie Russische ondernemers die hun fortuin verdienden in de online-wereld, zonder de hulp van externe investeerders of politieke connecties. En dat is in een land als Rusland waar alles van financiële waarde doorgaans als een magneet werkt op louche types en corrupte figuren een opvallende prestatie.