Hoe de zaak-Pichal ook bonafide organisaties pijn doet: ‘Ik ben bang voor wat dit met de perceptie zal doen’

Naast zijn activiteiten als radiopresentator trok Sven Pichal ook jarenlang aan de kar voor holebirechten en pleegzorg. Dat de man nu in opspraak komt, raakt ook de mensen die de strijd met hem voerden. ‘Het voelt als een kaakslag.’

Het brede publiek kent Sven Pichal in de eerste plaats als een van de sterkhouders van Radio 2, maar de afgelopen jaren gebruikte de man zijn platform ook om positieve verandering af te dwingen. Het engagement uit zijn studententijd, toen hij de lokale radioshow Uit de kast presenteerde en woordvoerder was van Wel Jong (tot 2021 Wel Jong Niet Hetero), zette hij ook later verder.

Zo was hij tussen 2008 en 2012 voorzitter van Het Roze Huis, de koepelorganisatie van alle holebi- en transgenderverenigingen in de provincie Antwerpen. Met zijn empathische en open houding brak hij een lans voor queer jongeren. Zijn aanhouding in een dossier over het bezit en verspreiden van beelden van kindermisbruik besmeurt zijn imago grondig. “Kindermisbruik verwoest levens”, schreef CEO van de Pro League en pleegouder Lorin Parys op X. “Als je ziek bent, laat je begeleiden. Maar word geen spreekbuis van lgbtqi. En word al zeker geen pleegouder.”

Screening

In deze laatste zin van Parys komt veel samen. Pichal is sinds 2015 pleegouder van twee jongens die ondertussen meerderjarig zijn. Meteen nadat het nieuws over zijn aanhouding bekend werd, stelden veel mensen op sociale media zich de vraag hoe de kinderen precies konden terechtkomen bij iemand die later in zo’n zaak genoemd zou worden.

Jan Brocatus, woordvoerder van Pleegzorg Vlaanderen, zegt in de eerste plaats dat het belangrijk is om het strafrechtelijk onderzoek af te wachten. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en dit maakt een oordeel vellen onmogelijk. “Maar tijdens een screening kan je niets met honderd procent uitsluiten, dat is in andere situaties ook zo.” Hij vertelt daarbij dat pleegkinderen en hun omgeving sowieso grondig begeleid worden zodra er een match met een pleegouder is. “Het zou jammer zijn als dit verhaal een weerslag had op de duizenden situaties waar pleegzorg mooi loopt.”

Vrees van pleegvaders

Het nieuws over Pichal raakt velen, maar bij queer mensen leeft nog een bijkomende bezorgdheid. Internationaal onderzoek van het European Digital Media Obervatory (EDMO) toont aan dat er steeds meer nepnieuws over lgbtq+-personen de ronde doet. Extreemrechtse groepen sturen doelbewust desinformatie de wereld in waarbij ze alles wat queer is veelal aan pedofilie linken. Wanneer een bekende mediafiguur genoemd wordt in een zaak over beelden van kindermisbruik, is dat koren op de molen van de mensen die dergelijke complottheorieën verspreiden. “Het voelt als een kaakslag”, zegt Dora*, die samen met haar vriendin twee pleegkinderen opvoedt en in de jeugdzorg werkt. “Ik ben bang voor wat dit met de perceptie zal doen. Mensen leggen nu verbanden die er helemaal niet zijn.” De vrees van pleegvaders Rik* en Tom* uit Lanaken is daarbij vooral dat wanneer een boodschap maar vaak genoeg herhaald wordt, mensen gaan geloven dat er wel iets van aan zal zijn.

Sommigen zijn bang dat de berichtgeving over Pichal ervoor kan zorgen dat holebikoppels minder kansen zullen krijgen om voor pleegkinderen te zorgen. De ouders moeten immers akkoord gaan met het profiel van de kandidaat-pleegouders. “Het is afwachten om te zien wat voor impact dit zal hebben”, zegt Brocatus. Al vertelt hij dat het omgekeerde soms ook waar is. “Moeders vragen dan bijvoorbeeld specifiek naar een mannenkoppel omdat zij dan de mama kunnen blijven.”

* Dora, Rik en Tom zijn schuilnamen. Hun identiteit is bekend bij de redactie.

Wie met vragen zit over geweld, misbruik of kindermishandeling, kan terecht bij hulplijn 1712. Kinderen en jongeren kunnen hulp krijgen bij Awel, online of via het nummer 102.