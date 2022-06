Hoe de vernietiging van de eindtermen de spelregels hertekend heeft: ‘Dit wordt even op de tanden bijten’

De kans is groot dat de handboeken die leerlingen en scholen kochten voor het derde middelbaar over drie jaar in de vuilnisbak kunnen. Nadat het Grondwettelijk Hof de nieuwe eindtermen heeft vernietigd, heerst veel onduidelijkheid over wat binnen drie jaar op het schoolbord moet komen. Wat we wel zeker weten: leerkrachten moeten meer inspraak krijgen.

“Alles hervormd, nieuwe handboeken aangekocht en nu gaat het misschien weer veranderen.” Dat was de reactie die Janos Braem, leerkracht fysica, aardrijkskunde en wiskunde, in de lerarenkamer van MAST Brugge zag wanneer het nieuws binnenkwam.

Op de lange termijn is Braem ervan overtuigd dat dit een goede beslissing is. “We merken inderdaad dat de druk erg hoog ligt door de nieuwe eindtermen. Zeker voor leerlingen in het tso is het veel zwaarder geworden. Maar dit komt er nog eens bij.”

Het was de vraag die zich meteen opdrong bij de uitspraak: wat nu? Het derde jaar secundair onderwijs ging dit schooljaar immers al van start met de eindtermen die het Grondwettelijk Hof nu vernietigde. Het Hof probeert tijd te kopen via een overgangsregeling: scholen mogen de huidige eindtermen tot en met het schooljaar 2024-2025 blijven gebruiken. Intussen moet Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op zoek naar een oplossing.

Daardoor verandert er zeker volgend schooljaar wellicht weinig voor de tweede graad secundair. Al is het maar de vraag of scholen er happig op zijn om de eindtermen die nu vernietigd zijn, nog te gebruiken in de derde graad vanaf het schooljaar 2023-2024. Want dat zou heel wat weggesmeten energie betekenen, zowel van handboekmakers, koepels als leraren.

“Dat lijkt me niet de bedoeling”, zegt Sam Heyerick, directeur van het VTI Deinze, een van de 113 scholen die naar het Grondwettelijk Hof trok. “Ik hoop dat iemand dringend duidelijkheid kan brengen.” Ook Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, ziet het niet zitten lang te werken met de vernietigde eindtermen. “Het heeft geen zin te werken met lessentabellen die overvol zijn, zoals onze leraren uit technische en kunstrichtingen nu zeggen.”

Machtsstrijd

Deze uitspraak is ook politiek belangrijk. Wie uitzoomt ziet dat het Grondwettelijk Hof de spelregels hertekend heeft. De voorbije jaren knabbelde de politiek aan de vrijheid van het onderwijs. Dat is de analyse van expert onderwijsrecht Johan Lievens (KU Leuven). “Dit is een duidelijk signaal dat de overheid wel de contouren van het onderwijs mag schetsen, maar dat onderwijsverstrekkers de vrijheid hebben om dat programma zelf in te kleuren.”

Dat signaal is belangrijk voor talloze andere onderwijsdossiers, van de eindtermen basisonderwijs die vernieuwd moeten worden tot de centrale toetsen die Weyts wil invoeren. Waar dit eigenlijk om gaat, is macht: wie bepaalt wat er op het schoolbord komt?

Het Grondwettelijk Hof kijkt daarvoor naar leraren. “Dat kan een positieve gevolg van dit arrest zijn: het biedt ruimte voor de herwaardering van het beroep”, zegt Lievens. “Leraren zullen met soberder eindtermen zelf meer passie, inzicht en nadruk kunnen toevoegen. Als dat de uitkomst is, heb je misschien twee vliegen in één klap: de vrijheid van onderwijs is gered voor de organisatoren ervan en de leerkracht krijgt een herwaardering met meer autonomie. Op korte termijn moeten ze dan wel even op de tanden bijten omdat het nu chaotisch is.”