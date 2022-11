Hoe de ruzie over een verdwaalpaal escaleerde tot in de rechtbank

Het wonderlijk eenvoudige concept werd in 1989 bedacht en gepatenteerd door toenmalig hoofdredacteur Dominiek Vervaecke van het Oostendse weekblad De Zeewacht. Uitgerekend datzelfde blad kwam nu met onthutsend nieuws: “De bedenker van de iconische verdwaalpalen aan de kust Dominiek V. (68) heeft in de Brugse strafrechtbank vier maanden celstraf met uitstel gekregen voor elektronische overlast ten aanzien van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV).”

Plopsapalen

Er was een tijd dat geen zomer kon beginnen zonder een veelbelovende update over het succes van de verdwaalpaal. Vervaecke meldde de verkoop van zijn concept aan kuststeden in Frankrijk, Nederland, Canada, Chili en Costa Rica. “In Zuid-Amerika zijn de kinderen niet zo vertrouwd met treinen”, verduidelijkte hij in 2010 tegenover Het Nieuwsblad. “Daarom is beslist om in Chili de treintjes te vervangen door autobussen.”

Verdwaalpalen veroverden Benidorm, Cannes en zelfs China. De hele wereld aan de verdwaalpaal. En plots, een jaar of tien geleden: geen hoera-updates meer. Op de meeste Belgische stranden verdwenen ze.

In de zomerse praktijk zijn het vooral de kustredders, de IKWV dus, die zich op het strand ontfermen over verdwaalde kinderen. Volgens Vervaecke is een toenmalige topman bij IKWV, tevens politicus in een kustgemeente, gaan lobbyen bij de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé (cd&v) om de samenwerking tussen de kustgemeenten en zijn bedrijf stop te zetten. In mails noemt Vervaecke een horecazaak in Blankenberge waar op zekere dag zou zijn beslist dat niet langer hij, maar het bedrijfje van de zoon van de bewuste politicus voortaan verdwaalpalen zou gaan produceren. Er is sprake van nieuwe figuurtjes, ontleend aan een verhoopte nieuwe sponsor: Plopsaland. Vervaecke adviseert ons gouverneur Decaluwé te contacteren en te confronteren met een uitspraak die hij ooit tegenover hemzelf zou hebben gedaan: “Vervaecke gie moe stoppen met joen stoaken! ’t Moen plopsapalen kommen.”

‘Bloedhonden!’

Aan de telefoon uit Carl Decaluwé een zucht. “Mocht ik hetzelfde doen als de IKWV, dan had Vervaecke nog een klacht aan zijn broek en zou hij misschien wel echt naar de gevangenis moeten”, zegt hij. “Die man stalkt mij al jaren over die palen. Wat is de moraal van dit verhaal? Op zeker ogenblik, een jaar of tien geleden, haakten zijn sponsors af. Vervaecke vroeg de kustburgemeesters opeens 400 euro per paal. De meeste burgemeesters stonden op hun achterste poten en gingen op zoek naar andere oplossingen. Met polsbandjes en qr-codes. Wat is er verder gebeurd? Tegenwoordig hebben mensen mobiele telefoons.”

Bizar, hoe boos sommige West-Vlamingen kunnen worden door een verdwaalpaal. Volgens De Zeewacht stuurde Vervaecke “talloze e-mails naar IKWV, waarin hij medewerkers bedreigde”. In een ervan schreef hij: “Ik ga de bloedhonden op jullie afsturen.”

Volgens Vervaecke is zijn idee koud gestolen door corrupte politici en bleef hij aan het eind van een vier jaar durend gevecht afhankelijk van antidepressiva achter. Ergens in het midden blijft de vraag hangen of een referentiekader voor de verstandhouding tussen ouders en hun gedesoriënteerde driejarigen iets is wat zo nodig ooit diende gepatenteerd.

Gevraagd om toelichting stuurt secretaris An Beun van IKWV: “Met de veroordeling van de heer Vervaecke is voor ons dit dossier afgesloten en we wensen hier ook niet verder op in te gaan.”

Het laatste wat Vervaecke wil betwisten is dat hij effectief meer dan eens de IKWV heeft gemaild: “Ik mailde dat zij met de contracten van mijn bedrijf en de kustgemeenten geen zaken hadden. Zij mailden: ‘Dan willen we niet meer met jou communiceren.’ Ik mailde weer terug, omdat ik als bedrijfsleider deed wat je als bedrijfsleider moet doen, zorgen voor je zaak.”

Carl Decaluwé verduidelijkt: “Ik ga dat niet doen, hé, klacht indienen wegens stalking. Voor mij moet die man niet naar de gevangenis. Ik wil wel dat het stopt.”