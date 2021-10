Hoe de politiek een bocht maakte: deze politici wilden geen uitgebreide coronapas, maar breiden het gebruik nu toch uit

In Vlaanderen wordt, net als in Wallonië en Brussel, het gebruik van een coronapas verplicht op veel locaties. De coronapas is vanaf maandag zowel in de horeca als in de fitness verplicht en ook op kleinere evenementen: vanaf 200 mensen binnen of 400 buiten.

Toch stonden heel wat politici de afgelopen dagen, weken en maanden niet bepaald te springen voor zo’n uitgebreid gebruik van de coronapas. We zetten ze even op een rij:

• “Het CST kan een vals gevoel van veiligheid creëren.” N-VA-voorzitter Bart De Wever was maandagochtend bij VRT NWS duidelijk: een uitbreiding van de coronapas zag hij niet zitten. Nochtans was toen al duidelijk dat de federale regering hier sterk op zou aandringen, daarin gesteund door de andere regio’s. Uiteindelijk keurde ook de Vlaamse regering, met daarin De Wevers partijgenoot Jan Jambon, de uitgebreide coronapas mee goed.

• Ook De Wevers Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) hield een uitbreiding van de coronapas lange tijd af. “90% van alle Vlamingen boven de 12 jaar is nu volledig gevaccineerd. Dat is een prestatie van olympisch niveau! Daardoor kunnen we het gebruik van de coronapas in Vlaanderen tot een absoluut minimum beperken”, schreef hij begin deze maand nog op Twitter. Gisteren keurde Jambon het uitgebreid gebruik van de coronapas mee goed op het Overlegcomité.

90% van alle Vlamingen boven de 12 jaar is nu volledig gevaccineerd. Dat is een prestatie van olympisch niveau! Daardoor kunnen we het gebruik van de coronapas in Vlaanderen tot een absoluut minimum beperken. https://t.co/L9sXNk1APs — Jan Jambon (@JanJambon) 1 oktober 2021

• N-VA hield dan wel het langst het been stijf, ook Open Vld wou het CST liefst zo min mogelijk inzetten. Zo liet premier Alexander De Croo op 12 mei in de Kamer optekenen dat hij paste voor een evolutie naar een “pasjesmaatschappij”, waarbij je voor alles en nog wat een toelatingsbewijs zal nodig hebben. “Onze vrijheid zal niet afhankelijk zijn van een pasje”, klonk het destijds tijdens het vragenuurtje.

Al moeten we wel opmerken dat de situatie vijf maanden geleden behoorlijk verschilde van die vandaag. Toen zaten we in een dalende curve, met gemiddeld zo’n 3.000 besmettingen per dag. Momenteel zijn dat er bijna dubbel zoveel.

• Dat het snel kan gaan, toont ook de uitspraak van Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert in VTM Nieuws op 26 september. “In Vlaanderen is er zo een hoge vaccinatiegraad dat we geen algemene coronapas nodig hebben. Vrijheid is de regel”, klonk het toen. Tot enkele weken geleden wilden de Vlaamse liberalen duidelijk nog steeds niet van een uitgebreide coronapas weten.

• Nog een voorbeeld: de tweet van Vlaams vice-minister-president Bart Somers van 1 oktober. Net als Jambon en Lachaert verwees Somers naar de hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen, waardoor zo’n pas volgens hem weinig nut had. “Geen pasjesmaatschappij nodig”, concludeerde hij. Intussen schaarde ook Open Vld zich achterde verstrengde maatregelen.