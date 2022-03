Podcast Duidelijk (24 min)

▶ Hoe de oorlog in Oekraïne kan aflopen volgens Jonathan Holslag: ‘Poetin heeft zijn hand overspeeld’

Beeld Tim Dirven / AFP

Door het hevige verzet van het Oekraïense leger en de bevolking werd de Russische invasie niet de blitzkrieg waarop Poetin had gehoopt. Maar het ergste moet nog komen, waarschuwen analisten. De deur naar een verdere escalatie met het Westen staat bovendien wagenwijd open. Is het wel verstandig van Europa om Poetin in een hoek te duwen met zware sancties? En wat is de uitweg uit dit conflict?