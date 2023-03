Hoe de ontsnapte oehoe Flaco de held van Central Park werd

Kop trots omhoog, veren parmantig in de wind, en weg was-ie. “Start spreading the news, I’m leaving today. I want to be a part of it: New York.”

Aanvankelijk probeerde de dierenbescherming de uil nog opnieuw te pakken te krijgen, maar dat bleek al snel verloren moeite. Flaco wist keer op keer te ontsnappen. “Een echte hoo-dini”, meldde het Twitter-account van Central Park. En dus werd de achtervolging gestaakt en kon de roofvogel beginnen aan zijn eigen American Dream tussen de agressieve eekhoorns in de New Yorks groene long.

In geen tijd groeide Flaco uit tot een held van de Amerikaanse metropool. Want zijn avontuur in het park is er een op gevaar voor eigen leven. De autoriteiten vreesden dat de oehoe na al die jaren gevangenschap niet voor zijn eigen voedsel zou kunnen zorgen. Maar Flaco haalde zijn snavel op voor al die bangmakerij, en trakteerde zichzelf op enkele van de miljoenen ratten in New York.

Ook dat was weer niet zonder risico. De stad probeert de rattenplaag al jaren in te dammen met tonnen gif. Eén verkeerde rat oppeuzelen zou dus fatale gevolgen kunnen hebben voor Flaco. Hetzelfde scenario overkwam Barry, de gestreepte bosuil die twee jaar terug de hipste BV - Bekende Vogel - van Central Park werd. Barry vloog uiteindelijk te pletter tegen een vrachtwagen, wellicht omdat zijn zintuigen verstoord waren door de grote hoeveelheid rattengif die in zijn bloed werd aangetroffen.

De koppigheid van de euraziatische oehoe, een exoot in de VS, trekt intussen de volle aandacht van de Amerikaanse pers. “The kind of story we need right now”, klonk het op Late Night With Seth Meyers. The New York Times plaatste Flaco in een lange traditie bekende uilen - Hedwig uit Harry Potter, Minerva uit de Griekse mythologie - en trok de parallel met de tekenfilm Madagascar, waar een ambitieuze zebra weet te ontsnappen uit de Central Park Zoo. En, hoe kan het ook anders: intussen heeft Flaco een eigen Twitter-account.

Wat begeestert New York zo aan een ontsnapte uil? “Flaco gaf een broodnodig gevoel van veerkracht aan een vermoeide stad die nog steeds uit de pandemie aan het ontwaken is”, suggereert The New York Times, een idee dat wel meer waarnemers delen. Na jaren van lockdowns, lange dagen op kleine appartementjes en een publiek leven met de rem op, toont Flaco New York weer de weg naar het onbezorgde, eigengereide leven. In de woorden van Frank Sinatra: “These little town blues, oh, are melting away.”