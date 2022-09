Hoe de nabestaanden van het bloedbad van München ’72 Duitsland na vijftig jaar op de knieën kregen

Pas vorige week erkende Duitsland schuld aan de afloop van het gijzelingsdrama tijdens de Spelen van München in 1972, waarbij elf Israëlische sporters omkwamen. Excuses zijn gemaakt en er komt een schadevergoeding. En dat vooral dankzij Ankie Spitzer, weduwe van schermcoach Andre Spitzer.

Ze krijgt het advies niet te gaan kijken, maar Ankie Spitzer laat zich niet tegenhouden. Ze wil per se de kamer zien, op de eerste etage van een maisonnette in het olympisch dorp van München, waar acht leden van de Palestijnse terreurcel Zwarte September een dag eerder elf Israëlische atleten in gijzeling hadden genomen, onder wie haar man, André. Hij was de coach van de schermploeg en vader van hun dochtertje Anouk, pas twee maanden oud. De terroristen eisten de vrijlating van 234 Palestijnse gevangenen in Israël.

Thuis, in Nederland, onafgebroken gezeten voor de tv bij haar ouders, had ze hem voor het laatst gezien. Hij verscheen even voor het open raam, de eerste gijzelaar die in beeld kwam, in een hemd, de handen vastgebonden. Op een ander fragment is nog net waar te nemen dat hij een klap met een kalasjnikov krijgt.

Ze heeft die woensdag, 6 september 1972, net de plechtigheid in het olympisch stadion bijgewoond, ter nagedachtenis van haar vermoorde echtgenoot en de andere sporters die bij de gijzeling en een mislukte bevrijdingsactie op het militaire vliegveld Fürstenfeldbruck om het leven kwamen. Ook vijf terroristen vonden daar de dood.

Tijdens de ceremonie sprak voorzitter Avery Brundage van het Internationaal Olympisch Comité, tot ontzetting van velen, zijn bekendste en meest omstreden woorden uit zijn carrière uit: The games must go on. Maar ‘de vrolijke Spelen’, waarmee Duitsland had willen bewijzen dat het een ander land was geworden na het duistere naziverleden, waren toch echt voorbij.

Al bij binnenkomst van appartement 1 aan de Connollystrasse 31 in het dorp ziet Spitzer veel bloed op de trap – ze noemt het later ‘een waterval’. De sporen van geweld zetten zich voort in de kamer. Bloedspetters reiken tot het plafond. In de muren zitten kogelinslagen. Nadat worstelcoach Moshe Weinberg zijn verzet tegen de Palestijnse indringers meteen met de dood had moeten bekopen, schoten de gijzelnemers in dit vertrek gewichtheffer Yossef Romano neer, toen hij een van hen met een schilmesje te lijf ging. Volgens latere rapportages hadden de gijzelnemers hem gecastreerd.

Ilana Romano, de weduwe van de gewichtheffer Yossef Romano, en Ankie Spitzer, de weduwe van schermcoach Andre Spitzer, in 2012 bij het Olympisch Stadion van Londen. Beeld AFP

Spitzer vindt Andre’s kapotte bril en grist nog een besmeurde mascotte van de Spelen mee, de teckel ‘Waldi’, die haar man alvast voor Anouk had bewaard. De coach behoorde tot de negen Israëliërs die later op het vliegveld het leven lieten.

Langdurig en bitter gevecht

Die droevige en beklemmende dagen in München vormen het begin van een langdurig en bitter gevecht van de nabestaanden, van wie Spitzer, destijds 26, samen met Ilana Romano, de weduwe van de vermoorde gewichtheffer, de aanvoerders zullen worden. Hun tegenstander is de Duitse overheid. Die blunderde niet alleen bij de bevrijdingspoging, maar negeerde signalen over een ophanden zijnde aanslag, schoot tekort in de beveiliging van het olympisch dorp en volhardde daarna in afwijzing van verzoeken verantwoordelijkheid te nemen.

Vorige week vonden de partijen elkaar dan toch, amper vijf dagen voor de 50-jarige gezamenlijk herdenking op 5 september in München, in aanwezigheid van onder anderen de nabestaanden, de Duitse president Frank-Walter Steinmeier en zijn Israëlische collega Isaac Herzog.

De families van de elf slachtoffers stemden in met een te elfder ure ingediend voorstel over de betaling van smartengeld, naar verluidt 28 miljoen euro. De Duitse overheid erkent aansprakelijk te zijn, maakt excuses en verschaft historici uit Duitsland en Israël toegang tot de archieven.

Daarmee is een nieuw pijnlijk moment maar net afgewend. De nabestaanden hadden aangekondigd de herdenkingsceremonie te zullen boycotten uit woede over het tot dan laatste aanbod van 5 miljoen euro schadevergoeding. President Herzog had al laten weten dat ook hij zou ontbreken. Hij noemde het voorstel ‘een grap’.

Een brief aan de Beierse premier Markus Söder, de gastheer van de bijeenkomst, waarin de nabestaanden hun afwezigheid bekendmaakten, weerspiegelde hun gevoelens. Spitzer en Romano: “Vijftig jaar misbruik, leugens, vernedering en ontkenning door de Duitse regering en de Beierse autoriteiten in het bijzonder, zijn voor ons meer dan genoeg.”

Mede onder druk van de dreigende boycot viel de starre opstelling van de gezagsdragers lastig vol te houden. De erosie was al langer bezig. Sinds de dramatische ontknoping op het vliegveld doken er telkens aanwijzingen, getuigenverklaringen en documenten op die Duitsland almaar verder in verlegenheid brachten. Het varieerde van de inzet van ongetrainde en slechte uitgeruste scherpschutters op Fürstenfeldbruck, tot aan een waarschuwing van de Duitse ambassade in Beiroet, halverwege augustus 1972, dat Palestijnse ‘officials’ de Spelen als doelwit hadden uitgekozen.

IOC-voorzitter Thomas Bach ontvangt Ankie Spitzer, uit de documentaire ‘Ankie, de olympische weduwe’. Beeld KRO/NCRV

Uiterst ongemakkelijk waren beweringen van een gijzelnemer, Jamal Al-Gashey, die met twee anderen het drama overleefde, in de documentaire One Day in September uit 1999, dat de Duitse regering zelf de regie had in de kaping van een Lufthansa-toestel in oktober, nog geen acht weken na het bloedbad in München. De Palestijnse kapers vroegen de vrijlating van de drie gevangen genomen gijzelnemers. Die eis werd ijlings ingewilligd: de autoriteiten vreesden dat een veroordeling van het drietal tot nieuwe terreuraanslagen zou leiden en dat in de rechtszaal het falen van de beveiliging zou worden aangetoond.

Onlangs volgde een nieuwe aanwijzing van Duitse betrokkenheid. Voorafgaand aan de kaping van het toestel stuurde de politiechef van München, Manfred Schreiber, een telegram naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin hij het heeft over ‘de geplande deportatie van drie gedetineerde Arabieren’. De snelle toegeving – de vereiste documenten lagen al klaar – duidde er op zijn minst op dat de kaping niet als verrassing kwam.

Twee van de drie daders, die naar Libië werden gevlogen waar ze een warm onthaal kregen, zijn nog in leven. Naast Al-Gashey is dat Mohammed al-Safady. Beiden komen aan het woord in de documentairereeks Terror at the Games, Münich ’72. Al-Safady zegt daarin nog altijd trots te zijn op zijn aandeel in de gijzeling. Uit een tweedelige productie van de Nederlandse omroep KRO-NCRV, Ankie, de olympische weduwe, blijkt dat hij degene was die op het vliegveld vijf vastgebonden, maar op hun bevrijding hopende gijzelaars, onder wie haar echtgenoot Spitzer, in een helikopter doodschoot.

Het jarenlang tevergeefs aankloppen van de nabestaanden bij de Duitse autoriteiten kreeg in 2018 een nieuwe impuls. Spitzer, al decennia in Israël correspondent voor het Nederlandse tv-programma Nova en later Nieuwsuur, benaderde het Amsterdamse advocatenkantoor van Geert-Jan en Carry Knoops met de vraag of zij langs de weg van het internationaal recht iets konden doen. Zij besloten zich pro Deo in te zetten, overtuigd van het onrecht dat de nabestaanden is aangedaan. Archiefmateriaal uit Israël werd opgevraagd, wereldwijd digitaal onderzoek volgde. Stukken uit Duitsland bemachtigen bleek aanzienlijk ingewikkelder; slechts een beperkt deel is toegankelijk.

Ook zij stuitten op het wegwuiven van waarschuwingen. Via een docent van een Duitse politieacademie kwamen ze in het bezit van een getuigenis, afkomstig van de toenmalige chef van de Duitse veiligheidstroepen, Ernst-Christian Kluge. Zijn team ontdekte in München drie maanden voor de aanslag een door Palestijnen bewoond souterrain. Naar later bleek waren dat twee van de acht terroristen. Hij stelde de minister van Binnenlandse Zaken Hans-Dietrich Genscher en de Beierse autoriteiten op de hoogte. Die verzochten hem stilzwijgen te betrachten.

‘De vrolijke Spelen’

Het vooruitzicht op ‘de vrolijke Spelen’ mocht niet worden bedorven. Enkele weken later kreeg hij door de Palestijnse terroristen in het olympisch dorp, waar hij uit hoofde van zijn functie naar toe was gegaan, een pistool tegen het voorhoofd gedrukt. Kluge overleed in 2017. Knoops slaagde er niet in hem in archiefstukken terug te vinden.

Het onderzoek van het advocatenkantoor concentreerde zich op de erkenning van het leed dat de families trof. Dat moest gepaard gaan met een passende schadevergoeding. Er waren eerder uitkeringen geweest: het Duitse Rode Kruis doneerde één miljoen dollar kort na de aanslag. De nabestaanden vingen in de jaren negentig bot bij de rechter met een claim van 20 miljoen euro - de vorderingen waren verjaard.

De Duitse regering maakte in 2002 bij wijze van ‘humanitair gebaar’ alsnog 3 miljoen euro over, waarvan 2 miljoen aan juridische kosten moest worden gedekt. Per persoon – 35 directe familieleden waren toen nog in leven – bleef 28.000 euro over.

Volgens Knoops stoelt een veel royalere compensatie op de stelling dat de aanslag een daad van internationaal terrorisme was en niet, zoals de Duitse overheid beweert, een daad van nationale terreur. Over de betrokkenheid van Libië kan geen twijfel bestaan, stelt de advocaat vast. Het regime van dictator Moammar Kadhafi trainde de Palestijnen, voorzag hen van wapens en financierde de operatie.

Handtekening

Het advocatenkantoor benadert begin 2021 de Duitse ministeries van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Justitie met het verzoek de kwestie af te ronden voor de herdenking anderhalf jaar later. Knoops wijst erop dat eerdere vergoedingen aan slachtoffers van internationaal terrorisme varieerden van 3,5 tot 22 miljoen dollar. Hij noemt onder meer het bloedbad op de luchthaven van Lod in Israël (mei 1972, 26 doden), de aanslag op discotheek La Belle in Berlijn (april 1986, 3 doden, 230 gewonden) en het opblazen van een Boeing 747 boven het Schotse Lockerbie (december 1988, 270 doden). In een aantal gevallen is Libië tot betaling overgegaan.

Terwijl intussen in de Duitse pers kritiek wordt geleverd op de weigerachtige houding van de autoriteiten, blijft tot begin vorige week overleg en uitwisseling van documenten zonder resultaat. Spitzer en Romano spreken met de Duitse ambassadeur in Israël. De presidenten Herzog en Steinmeier hebben contact met elkaar. Het aanbod van 5 miljoen blijft staan en is voor de nabestaanden volstrekt ontoereikend.

Maar donderdag is de odyssee langs de Duitse instituties ineens voorbij, als de overheid zwicht onder juridische druk en het vooruitzicht van lege stoelen tijdens de ceremonie. Alle betrokken families plaatsen hun handtekening onder het voorstel met daarin de veronderstelde ruime vervijfvoudiging van het bedrag; de nabestaanden is over de hoogte van de vergoeding geheimhouding opgelegd.

’s Avonds, in het olympisch stadion van Amsterdam, woont Spitzer met haar dochter Anouk de voorvertoning van Ankie, de olympische weduwe bij. Ze oogt moe, maar voldaan; een last is van de schouders gevallen. Er is een omhelzing met IOC-voorzitter Thomas Bach. In de vallende schemering wordt één minuut stilte betracht en gaat de olympische vlag halfstok.

Spitzer: “Ik noem het geen overwinning. Niemand kan geld genoeg betalen om Andre terug te krijgen. Als ik 50 jaar geleden geweten zou hebben dat het 50 jaar zou duren en met welke teleurstellingen en vernederingen ik te maken zou krijgen, had ik nog een keertje nagedacht. Ik ben blij dat het nu achter de rug is. Ik kan er een streep onder zetten.”

Nog iets heeft de 50 jaar doorstaan. Thuis, in Tel Aviv, staat op de kamer van dochter Anouk ‘Waldi’, de stoffen teckel uit de kamer van Andre Spitzer aan de Connollystrasse.

Met medewerking van Wil Thijssen



