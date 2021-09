Hoe De Morgen-lezers hun herfstdip beleven: ‘Niet vechten maar meegaan met het seizoen’

Het is herfst en met de donkere, koudere, nattere dagen dreigt het ook in onze hoofden donker te worden. We vroegen de lezers van De Morgen naar hun tips om de zogenoemde ‘herfstdip’ aan te pakken en er zelfs een feest van te maken.

Vakantie

“Ik boek traditiegetrouw een vakantie in het najaar om nog even te ontsnappen aan de Belgische herfst. In de hoop dat het op mijn vakantiebestemming nog zomers weer is, natuurlijk. Zo kan ik het zomergevoel toch nog net iets langer vasthouden. Terug thuiskomen geeft dan jammer genoeg wel vaak een klein schokeffect.”

Eva Lamont (38) uit Herent.

Een houtkachel, soep en een boek

“Donkere, koudere en nattere dagen: dit is inderdaad het stereotype beeld dat de meeste stedelingen van de herfst kennen. Als dit het enige beeld blijft, dan kan dit inderdaad op het gemoed wegen. Maar voor iemand die op het platteland woont, is de herfst ontzettend veel meer. Zodra je buitenkomt, in welk weer dan ook, maak je kennis met een brede waaier van geuren en kleuren. Met sombere luchten waar hele zwermen spreeuwen zich verzamelen, met modderige wegen en weiden waar in de verte de mist hangt, met dode bladeren waartussen felgekleurde paddenstoelen opschieten, met regen en wind die tot in je gezicht striemen... Als je dan na een gezonde wandeling weer thuiskomt, in de warmte van een knetterende houtkachel, in de geur van lekkere soep die erop staat te borrelen, en daarna in een gezellige fauteuil een goed boek gaat lezen, dan mag deze herfst gerust nog vele maanden langer blijven duren.”

Patrick Lagrou (72) uit Diksmuide.

Hardlopen

“De wekker zetten om 5.30 uur, een espresso drinken en dan een uurtje gaan hardlopen langs het jaagpad. Thuiskomen, douchen en je kan de wereld aan.”

Koen Joos (50) uit Duffel.

Geen licht zonder donker

“Aanvaarden dat het donkere seizoen is begonnen. Er kan geen licht zijn zonder donker. Niet vechten maar meegaan met het seizoen: tijd maken om los te laten, blijven bewegen, goed ademen, genoeg daglicht ‘pakken’, gezond, verwarmend voedsel eten. Zorg dragen voor je mentale gezondheid, zodat je niet wegzakt in wanhoop en hopeloosheid. Sta jezelf toe te vertragen, maar verzeil niet in ‘helemaal niets doen’. Het gevaar van ‘niets doen’, is dat gevoelens van somberheid kunnen toenemen, waardoor je in een neerwaartse spiraal terechtkomt.”

Sigrid Vandenweghe (48) uit L’ Ecluse.

Feesten

“Terug op de eerste rij staan op een concert, en verwonderd kijken naar hoe de mooie mensen die samen met je dansen de zaal vullen met warmte. Na een theatervoorstelling buitenkomen in een donkere stad en napraten bij een theetje. Boeken uitwisselen en die bij het vallen van de avond lezen bij het kaarslicht. De gerechten die je vorige herfst ontdekte opnieuw klaarmaken voor vrienden. Boswandelingen, strandwandelingen, stadswandelingen. Dankbaar zijn voor alles wat terug - en nog - mag. Er een feest van maken. Niet te vergeten: elk zonnestraaltje laten binnenkomen.”

Fien Vandermeersch (23) uit Brussel.

Sociaal contact

“Het is altijd goed om tijd te maken voor sociaal contact. Mensen zien, met mensen praten, een toevallige ontmoeting en een warme babbel kunnen wonderen doen. En verder: een boek lezen onder een deken. Je lievelingsprogramma bekijken met een glaasje naar keuze. De krant lezen bij een kop koffie in je pyjama, een fikse wandeling in de natuur zonder gsm. Ergens een kopje koffie gaan drinken, met een boek erbij.”

Karin Robert (58) uit Brugge.

De herfst is magisch

“De natuur gaat slapen. Dat moment is even magisch als de start van de lente. Leer het appreciëren. Verzoen je met de seizoenswisseling door de natuur in te trekken. Veel pracht en praal houdt zich schuil in de bossen. Geniet van de kleine dingen: observeer de bomen die verkleuren in je buurt en blijf ze observeren terwijl de wind de gekleurde bladeren meevoert. Haal, net als de Denen, het licht naar binnen zodra de dagen korter worden.”

Nabila Fadil (38) uit Mortsel.

Heksensabbats

“Met een groepje vrienden vieren we de heksensabbats, waardoor je even gedwongen wordt om stil te staan bij de tijd van het jaar en jezelf. Spiritueel zijn we niet echt, maar ieder excuus is goed om te genieten van een hapje en een drankje in goed gezelschap. Ik blijf vooral buitenkomen, ook met slecht weer. Een hond helpt natuurlijk wel, ook al kijkt hij je vuil aan tijdens een wandeling in de regen. En het is zo leuk om in het weekend goed ingepakt te gaan wandelen om daarna weer binnen te komen in een lekker warm huis of café.”

Justien Vander Borght (25) uit Gent.

Stap voor stap

“Voor mij start de winter in mijn hoofd pas na de kerstvakantie en niet, zoals vroeger, in oktober. Zo duurt de donkere tijd in mijn hoofd minder lang. Wat me ook helpt is om voor alle dingen rustig de tijd te nemen en stap voor stap te denken. Daarmee bedoel ik dat ik niet op één dag grote kuis doe, maar elke dag iets. Dus dag één zet ik soms gewoon de afwas netjes bij elkaar en ruim ik de keuken op. De afwas ook echt doen is dan voor de volgende dag.”

Katrien Van Roey (50) uit Antwerpen.

Vereniging

“Ik heb een sterk, sociaal leven met vrienden waarmee ik nagenoeg dagelijks afspreek. Kijk wat minder naar je schermpje en geniet van de vitaminen die vriendschappen je geven. Ga met vreemden in gesprek op café, trakteer een pint en laat je trakteren. Ga bij een vereniging en wees actief. Dat is de beste garantie op immuniteit tegen ‘winterblues’.”

Wouter Houtekamer (32) uit Gent.