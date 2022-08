Hoe de grootste kerncentrale van Europa zomaar even losgekoppeld werd van het elektriciteitsnet

Wat is er juist gebeurd?

“De twee reactoren die nog in werking waren, zijn losgekoppeld. Als gevolg hebben de acties van de indringers ertoe geleid dat de kerncentrale van Zaporizja voor het eerst in haar geschiedenis volledig van het elektriciteitsnet is losgekoppeld.” Dat bericht stuurde de Oekraïense nationale energie-operator Energoatom donderdag de wereld in via Telegram.

Vrijwel meteen startte Oekraïne met werken om de centrale opnieuw aan het net te koppelen. Daar slaagde Energoatom tegen de avond in. Dat liet de nucleaire waakhond van de Verenigde Naties (VN) weten op voorspraak van de Oekraïense autoriteiten.

Over wat er juist gebeurd is, blijven nog veel elementen vaag. De nucleaire waakhond van de VN kan wel de reden voor het tweemaal loskoppelen van de centrale geven. Volgens de Russische autoriteiten gebeurde dat in een reactie op een brand op de site. Die zou de vierde en laatste verbinding tussen de nog werkende reactoren en het elektriciteitsnet verbroken hebben.

Echt als een verrassing kwam dat nieuws in elk geval niet. De kerncentrale is al sinds maart in handen van het Russische leger. Beschietingen rond de reactor hadden er al voor gezorgd dat drie van de vier lijnen die de reactor met het Oekraïense elektriciteitsnet verbonden, beschadigd waren geraakt.

Hoe werd het incident veroorzaakt?

Oekraïne en Rusland zijn al maanden aan het zwartepieten over wie verantwoordelijk is voor de beschietingen nabij de centrale. Daardoor is het niet meteen duidelijk waarom de reactoren twee keer hun aansluiting met het net verloren.

De meest extreme theorie komt uit de Britse krant The Guardian. Woensdag schreef die krant dat er een Russisch plan zou bestaan om de kerncentrale doelbewust los te koppelen van het Oekraïense net. “De voorwaarde voor het plan was dat er zware schade zou zijn aan alle lijnen die de kerncentrale van Zaporizja verbinden met het Oekraïense netwerk”, zei Petro Kotin van Energoatom aan de krant. Hij waarschuwde dat het Russische leger de verbindingen zou viseren om het noodscenario uit te voeren.

Hoe zou Oekraïne dit voelen?

Zaporizja telt zes reactoren van elk 950 megawatt. Daarmee is het de grootste kerncentrale van Europa. Volgens Energoatom zou de centrale energie kunnen opwekken om vier miljoen Oekraïense huishoudens van stroom te voorzien.

Dat Rusland de centrale al maandenlang in zijn bezit heeft, is een doorn in het oog van de Oekraïense regering. Ook al lopen er nog verschillende Oekraïense werknemers rond op de site, voor de regering is de strenge winter geen prettig vooruitzicht met Russische troepen en munitie op de grootste kerncentrale.

Zo bleek ook donderdag. Op verschillende plaatsen zou de stroom zijn uitgevallen in door Rusland veroverde gebieden in het zuiden van Oekraïne. Ook de drinkwatervoorziening in de stad Cherson zou stilgevallen zijn door de stroompanne. Voor de rest van Europa zou het wegvallen van de stroom uit Zaporizja normaal geen impact mogen hebben.

Is wat er op de site gebeurde gevaarlijk?

Het loskoppelen van de kerncentrale van de stroom kan in elk geval gevaarlijk zijn. De verbinding met het elektriciteitsnet is immers niet enkel bedoeld om de opgewekte stroom met de rest van Oekraïne te delen. Minstens even belangrijk is de stroom die de centrale zelf ontvangt. Die moet de nucleaire kern te allen tijde gekoeld kunnen houden.

“Mocht men die koeling verliezen, zou er na een tijdje een kernsmelting optreden”, zegt Guy Scheveneels, veiligheidsexpert bij SCK CEN, het Belgisch nucleair onderzoekscentrum. “Dat is wat er in Fukushima gebeurde. In zo’n geval zou het kunnen dat er radioactief materiaal wordt geloosd.”

Toch hoeft u nog niet cito presto de atoomkelder in te duiken: elke centrale heeft een veiligheid ingebouwd. Elke reactor heeft normaal gezien een of meerdere back-upgeneratoren, meestal op diesel, die bedoeld zijn om de stroomvoorziening voor de koeling over te nemen in geval de stroom uitvalt.

“Ik ken de situatie op Zaporizja niet exact”, zegt Scheveneels. “Maar om u een idee te geven: Doel 3 en Doel 4 hebben elk zes van zulke noodgeneratoren. Die noodgeneratoren zijn ook in Zaporizja zeker aanwezig. Zelfs al zou Rusland niet zelf beslist hebben om de centrale los te koppelen, ze waren hierop voorbereid. Dit was een situatie die te verwachten was.”

Wat moet er nu gebeuren?

Het voorval van vandaag toont nog maar eens waarom het nodig is dat een onafhankelijke delegatie de kerncentrale van Zaporizja bezoekt. Dat is waar het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) al enige weken op aandringt. Het IAEA zei al vaker dat er een “zeer reëel risico op een nucleaire catastrofe” bestaat.

Officieel zijn zowel Rusland als Oekraïne gewonnen voor zo’n bezoek. Toch komt het er maar niet van, omdat de twee landen het niet eens raken over de modaliteiten van zo’n reis.