Hoe de dood van een 12-jarig meisje een heftig migratiedebat veroorzaakt in Frankrijk

De mysterieuze moord van een 12-jarig meisje, dat in een plastic kist werd teruggevonden, zorgt voor een heftig migratiedebat in Frankrijk. De 24-jarige verdachte is een Algerijnse immigrante die het land moest verlaten. De politieke tegenstanders van de Franse regering waren er snel bij om de status van illegale immigrant van de vrouw te benadrukken.

Redactie en BM

De 12-jarige Lola kwam vrijdag niet thuis van school, in het 19e arrondissement in het noorden van Parijs. Haar moeder alarmeerde meteen de politie. Later verwittigde ook een dakloze de politie: hij had een doorzichtige kist gevonden, op de binnentuin van het appartementsblok Manin, waar Lola samen met haar oudere broertje en haar ouders woonde.

Buurtbewoners zagen de 24-jarige verdachte op klaarlichte dag met de plastic kist rondzeulen. Die moest naar haar auto, een Dacia Lodgy. Ze zei tegen een van de buurtbewoners dat ze hem in ruil “veel zou betalen met geld afkomstig van orgaanhandel”. Via camerabeelden en speurwerk kon de politie de eigenares van de auto identificeren.

De vrouw werd zaterdagochtend opgepakt bij haar thuis in Bois-Colombes, een buitenwijk in het noorden van Parijs. Ze is aangehouden op verdenking van moord, verkrachting en marteling. Ze gaf toe dat ze het meisje misbruikte en mishandelde tot de dood, maar tijdens haar ondervraging zou ze plots op haar bekentenissen zijn teruggekomen en verward zijn overgekomen. Ze is momenteel in afzondering opgesloten in de vrouwengevangenis van Fresnes en moet een psychiatrisch onderzoek ondergaan. De vrouw zou enkele jaren geleden slachtoffer van huiselijk geweld geweest zijn.

Beeld Photo News

Kritiek op migratiebeleid

De jonge vrouw was Frankrijk in 2016 legaal binnengekomen met een verblijfsvergunning voor studenten. Ze werd op 21 augustus van dit jaar op een Franse luchthaven echter tegengehouden omdat haar verblijfsdocumenten niet in orde waren, en kreeg het bevel om binnen de 30 dagen het Franse grondgebied te verlaten.

De bevelen om het land te verlaten, zijn echter berucht in Frankrijk omdat slechts een op de tien wordt opgevolgd. Algerijnen behoren tot de nationaliteiten waarvan wordt aangenomen dat ze de regels het meest omzeilen, meldt de BBC.

Kort nadat president Emmanuel Macron de ouders van het vermoorde meisje gisteren in het Élysée had ontmoet en zijn volledige steun beloofde, beschuldigden politieke tegenstanders van rechts en extreemrechts de regering ervan het gezin in de steek te hebben gelaten.

Tijdens een geanimeerde sessie in de Nationale Vergadering veroordeelde Marine Le Pen van de extreemrechtse partij Rassemblement national het “lakse” migratiebeleid van de Franse regering. “De verdachte van deze barbaarse daad had niet in ons land mogen zijn. Wat weerhoudt je ervan om eindelijk een einde te maken aan deze ongecontroleerde, clandestiene immigratie?”, zei ze. Premier Elisabeth Borne riep Le Pen op om “een beetje fatsoen te tonen” en de pijn van de ouders en de nagedachtenis van het meisje te respecteren: “Laat politie en justitie hun werk doen.”

La France s’est figée de douleur et d’horreur en apprenant le supplice de la petite Lola. Une nouvelle fois, la suspecte de cet acte barbare n’aurait pas dû se trouver en France. Qu’attendez-vous pour agir afin que soit enfin stoppée cette immigration clandestine hors contrôle ? pic.twitter.com/Z7q0BRZYfJ — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 18 oktober 2022

De extreemrechtse voormalige presidentskandidaat Éric Zemmour bestempelde de misdaad nog als een “Francocide”, oftewel de moord op een Franse staatsburger. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin deed daarop bij radiozender RTL een beroep op extreemrechts om na te denken over de gevolgen van hun woorden.

Face à ce drame ignoble qui touche une famille et pour lequel nous nous sentons tous concernés, il y a beaucoup d’indécence de la part de certains. pic.twitter.com/uzUJTad0pV — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) 18 oktober 2022

Een stil protest ter ere van Lola is afgeblazen op verzoek van de familie. Er wordt wel verwacht dat er nog een bijeenkomst zal plaatsvinden, waar naar verwachting verschillende extreemrechtse politici aanwezig zullen zijn.