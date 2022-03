Hoe de dag van westerse eenheid in Brussel onbedoeld ook een vertoon van onmacht was

Het Westen heeft in Brussel eendracht getoond, maar het vertoon klonk hol na president Zelensky’s noodkreet over de vernietiging van zijn land, zijn steden en zijn volk.

Het was de dag dat de verzamelde topdiplomaten van de westerse wereld, in glanzende donkerblauwe kostuums en blinkende mantelpakjes, in Brussel bijeenkwamen om hun eenheid en vastberadenheid te tonen in het aangezicht van president Vladimir Poetins agressie. En dat deden ze.

Maar het was de in legergroen gestoken Oekraïense president Volodymyr Zelensky die ze via een videoverbinding bij de kraag greep en ze met de neus in het mengsel van bloed en modder van het slagveld drukte. De plekken waar, een maand sinds het uitbreken van de oorlog, Oekraïners gedwongen zijn hun doden in greppels of achtertuinen te begraven. Het toneel van onmenselijke taferelen die Europa, zo zei Zelensky, niet heeft gekend sinds de Tweede Wereldoorlog.

Wij zitten buiten de NAVO in de “grijze zone”, zei Zelensky, “maar we verdedigen al een maand onze gedeelde waarden. Een maand van heroïsche verdediging en van het donkerste lijden, de onbestrafte vernietiging van een vreedzaam land.” Geef me 1 procent van uw vliegtuigen, 1 procent van uw tanks, zei hij. “Het ergste tijdens een oorlog is geen directe antwoorden te krijgen op hulpverzoeken.”

Zelensky worstelt met nijpende wapentekorten tegenover een veel grotere vijand die geen scrupules heeft bij het beschieten van burgers. Hij worstelt met afgesloten steden waarin vluchtende burgers worden beschoten, net als voedseltransporten.

Vertoon van onmacht

Het contrast tussen de Oekraïense worsteling om te overleven en de politieke worsteling van westerse leiders die zich afvragen hoeveel pijn en risico ze willen accepteren vanwege de oorlog is groot. Zo groot, dat de dag van westerse eenheid in Brussel onbedoeld óók een vertoon was van wat je onmacht kunt noemen, of de grenzen van westerse macht.

Het Westen zit absoluut niet stil, zo werd de hele dag op fora onderstreept. Westerse landen hebben ongekende sancties ingevoerd tegen Rusland. De NAVO heeft de verdediging van haar eigen grondgebied goed op orde. Er komen – naast die in Polen en de Baltische landen – nu ook kleine multinationale eenheden in Slowakije, Roemenië, Bulgarije en Hongarije. In juni zal de NAVO besluiten permanent de aanwezigheid in het oosten fors te verhogen.

Nu al worden door lidstaten veel wapens geleverd, zei secretaris-generaal Stoltenberg (die een jaar langer in functie blijft vanwege de oorlog), en dat gaat door. De NAVO zal detectie- en beschermingsmateriaal tegen chemische, radiologische en biologische wapens sturen. Nieuwe aankondigingen van wapensteun, ook door een niet-NAVO-land als Zweden, gaan dagelijks door, de VS en de EU hebben grote geldbedragen toegezegd. Maar de NAVO heeft de verantwoordelijkheid, zei Stoltenberg, dat het geen volledige oorlog wordt met Rusland, “daarover moeten we eerlijk zijn”.

Het klonk bijna als een verontschuldiging, na Zelensky’s noodkreet. De Britse premier Johnson zei Zelensky’s oproep te begrijpen, maar dat levering van tanks en gevechtsvliegtuigen “logistiek erg moeilijk” is op dit moment. Vandaar de andere wapensteun die wel direct mogelijk is en hetzelfde doel dient.

Groepsfoto bij de extra NAVO-top over Oekraïne. Op de eerste rij, vierde van links, Navo-chef Jens Stoltenberg, te midden van de dertig staatshoofden en regeringsleiders (en de Duitse Navo-ambassadeur, bondskanselier Scholz was verlaat). Beeld ANP

Wapenleveranties en rode lijnen

Frans president Emmanuel Macron toonde in het NAVO-hoofdkwartier op een kaart de grote bijdrage die de Fransen nu aan de alliantie leveren. Het toont, zei hij, dat zijn ‘Europa van de macht’ een component is van de NAVO, “geen substituut en geen concurrent”. Over wapenleveranties en rode lijnen liet hij weinig los. “Ik geloof dat strategische meerduidigheid en discretie doelmatiger zijn.” Voor het eerst sinds het einde van de Koude Oorlog zijn nu drie van de vier nucleair bewapende Franse onderzeeboten uitgevaren.

De Amerikaanse president Joe Biden zei dat hij naar Brussel was gekomen om zich ervan te vergewissen dat de krachtige sancties tegen Rusland langdurig worden volgehouden. “Dat is wat Poetin zal stoppen.” Ook Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz onderstreepten dat de sancties werken. Macron hoopt dat ze zullen leiden tot een staakt-het-vuren, maar nieuwe sancties zijn mogelijk “als dat nodig is”.

Biden kondigde nieuwe Amerikaanse sancties af die in lijn zijn met de Europese, en zei dat zijn land honderdduizend Oekraïners zal opvangen en een miljard dollar vrijmaakt voor humanitaire hulp. Onder Bidens presidentschap is al besloten tot 2 miljard aan wapensteun voor Oekraïne – een “buitengewone inspanning”, aldus Johnson.

Verdere sancties ‘niet uitgesloten’

Een aanscherping van de sancties – volgens de Baltische landen en Polen cruciaal om Poetin te stoppen – ligt niet direct in het verschiet. Duitsland ziet een directe importstop niet zitten, zei Scholz vooraf al. Het zou “ons land en heel Europa in een recessie storten” en er zouden “honderdduizenden banen op de tocht komen te staan”. Als Poetin overgaat tot een complete invasie van Oekraïne, “wat niet uitgesloten is”, zijn verdere sancties wel mogelijk volgens Scholz.

De uitspraken brengen in beeld hoe Europa worstelt met de oorlog. De wapensteun moet worden voortgezet, vindt ook Scholz; maar onze grens is dat we geen co-belligerent moeten worden, aldus Macron. Europa is bereid ver te gaan, maar niet te ver en landen zijn het onderling niet eens over de definitie van die termen. Zo zijn de westerse landen verenigder dan ooit, maar met een Russische president die onverdroten doorgaat met bombarderen ook verder van huis dan ooit.

Het is veel beter dan de zwakte en verdeeldheid waarop Poetin volgens Biden rekende toen hij besloot Oekraïne aan te vallen. Maar het kon donderdag in Brussel niet de echo van Zelensky’s woorden verdrijven: “De NAVO moet nog laten zien wat de alliantie kan doen om mensen te redden. (…) De wereld wacht. En Oekraïne wacht.”