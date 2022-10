Hoe ‘de bankier van Poetin’ van vriend naar vijand ging: ‘Poetin is alleen geïnteresseerd in zijn eigen geld’

Sergej Poegatsjov (59) was een multimiljardair en een van de machtige mannen in het Kremlin. Tot de Russiche president zich tegen de oligarchen keerde. Plots was de ‘bankier van Poetin’ opgejaagd wild. ‘Misschien is Poetin wel een onsterfelijke vampier?’

Voor een man die naar eigen zeggen “verschillende moordpogingen” heeft overleefd en wiens gewapende bodyguards elke beweging nauwlettend in het oog houden, komt Sergej Poegatsjov verrassend ontspannen over.

“In vergelijking met dat van Poetin is mijn leven niet zo verschrikkelijk. Ik woon niet in een bunker en heb geen half leger nodig als ik ergens naartoe wil. Ik reis, ik ga op vakantie. Ik moet dit wel wat nuanceren: natuurlijk wil ik op voorhand in contact staan met bepaalde diensten als ik ergens heen ga. Maar dat is klein bier in vergelijking met wat ik meemaakte toen ik in Rusland werkte. De veiligheidsaspecten ginder waren véél complexer.”

Ooit was Poegatsjov multimiljardair, Russisch senator en een zeer machtig man in het Kremlin. Toen Boris Jeltsin verzwakt was als president en het gevaar van een communistische machtsgreep dreigde, was hij een cruciale schakel in de samenzwering van oligarchen die Poetin in het zadel bracht.

De miljardairskliek was ervan overtuigd dat de laaggeplaatste KGB-man – Poegatsjov dacht dat hij een “complete nobody” was – makkelijk te manipuleren zou zijn.

Dat Poegatsjov zoveel macht had in het Kremlin, kwam grotendeels doordat hij de eigenaar was van de International Industrial Bank (Mezhprombank). Daarom kreeg hij al snel de bijnaam ‘bankier van Poetin’.

Toen Poetin plotseling zijn vizier op de oligarchen richtte, hun loyauteit én een deel van de koek voor zijn oude KGB-vrienden eiste, was dat een totale verrassing voor Poegatsjov. In 2011 vluchtte de bankier naar Londen. Hij verschanste zich in Chelsea met zijn partner, reisjournaliste Alexandra Tolstoj, met wie hij drie kinderen heeft, maar hij merkte al snel dat ‘Londongrad’ voor hem net zo onveilig was als Moskou – met spionnen, potentiële huurmoordenaars en City-advocaten die wachtten op het juiste moment om toe te slaan.

In 2015 was Poegatsjov weer op zijn hoede. Hij verkaste naar Frankrijk, waar hij zich schuilhield in een zwaarbewaakte villa hoog in de heuvels boven Nice. Overal op dat landgoed hangen camera’s en voor de toegangspoorten staat een ploeg bewakers, naar verluidt ex-huurlingen van het Vreemdelingenlegioen.

Poegatsjov en Poetin toen ze nog door één Kremlin-deur konden. Poegatsjov: 'Hij is nog altijd een soort van KGB-straatboef.'

350.000 werknemers

Poegatsjov gaat al sinds de jaren 1990 regelmatig naar Frankrijk. Hij verkreeg in 2009 de Franse nationaliteit en vestigde zich uiteindelijk definitief in het land, ook al omdat het geen staatsburgers uitlevert aan Rusland. “Het grootste deel van mijn familie woont in Frankrijk, en ik kan min of meer als een vrij man leven, in alle comfort”, zegt hij.

Tijdens zijn odyssee verloor Poegatsjov echter het enorme fortuin dat hij vergaarde tijdens de tomeloze kapitalistische graaicultuur die volgde op de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Hij benadrukt wel dat hij op de vlucht is voor Poetin, maar niet voor zijn verleden.

“Ik ben miljarden kwijt, zeker tussen 15 en 20 miljard dollar. Ik heb er vijfentwintig jaar over gedaan om een rijk uit te bouwen: het grootste privébedrijf in Rusland, met minstens 350.000 werknemers – een gigantische business die Poetin mij heeft afgepakt. Maar uiteindelijk kan ik er wel mee leven.”

We spreken Poegatsjov via Zoom vanuit zijn appartement in Parijs. Hij wilde vooraf alleen een schermgesprek en geen fysieke ontmoeting, naar eigen zeggen omdat zijn drukke agenda dat niet toeliet. Wij vermoeden dat hij geen outsiders inzicht wilde bieden in zijn veiligheidsregime, nu plots weer veel rijke Russen in mysterieuze omstandigheden om het leven komen.

Hij zit voor een groot olieverfschilderij in een elegant ingeklede kamer met hoog plafond. Het eerste wat opvalt is zijn lengte. We zien ook hoe zijn ooit zo glanzende, bijna tsaristisch aandoende baard vol licht- en donkergrijze spikkels zit.

Het werk achter hem lijkt uit de renaissance te komen. Of het echt is? “Hij hangt er alleen maar echte, maar weigert te verklappen welke het zijn”, repliceert zijn assistent, ene mijnheer FitzGerald.

Anders dan het highbrow schilderij lijkt Poegatsjovs boekenkast, die we zien op een foto die hij achteraf stuurt, iets populairder van aard. Op het kiekje staart hij in de verte, leunend tegen schappen waarop naast een wereldbol ook een selectie paperbacks van onder anderen Dick Francis, Victoria Hislop en Iain Banks te zien is.

Het gesprek gaat moeizaam van start. Poegatsjov wil praten waarover Poegatsjov wil praten, en hij ergert zich aan mijn vragen. Mettertijd bindt hij in en wordt het gesprek levendiger. Hij kijkt mij daarbij nauwelijks aan en richt zijn blik op een onzichtbaar punt in de kamer.

Hij spreekt Russisch doorspekt met Engelse termen zoals explosive devices, court order, James Bond en Foreign Office. Wanneer hij ademhaalt, worden zijn verbale aanvallen vertaald door de onzichtbare FitzGerald, die Engels spreekt met een zwaar accent – zo heb ik iemand die FitzGerald heet nog nooit horen ­spreken.

Een stokpaardje van Poegatsjov is de hypocrisie van de Britse staat en haar rechtssysteem.

De oligarch nam niet alleen de wijk uit Rusland om zijn lijf en leden te beschermen, maar ook om zijn geld veilig te stellen. Tijdens de financiële crash van 2008 kwam zijn bank in zware problemen en werd ze gered door een staatslening van 1 miljard dollar. In ruil daarvoor moest Poegatsjov ermee instemmen dat Poetins vrienden en bondgenoten zijn industriële activa tegen forse kortingen konden kopen.

'Ik ben miljarden kwijt. Ik heb er vijfentwintig jaar over gedaan om een rijk uit te bouwen – een gigantische business die Poetin mij heeft afgepakt. Maar uiteindelijk kan ik er wel mee leven.' Beeld NYT

In 2011 werd de bank genationaliseerd en werd Poegatsjov ervan beschuldigd de staatslening te hebben gestolen en te zijn gevlucht.

Ook in Londen – waar hij in de straat Glebe Place in Chelsea twee aanpalende huizen had gekocht – gingen de Russische autoriteiten via de rechtbank achter hem aan. Dit eigendom vormt een belangrijk decor in de documentaire The Countess and the Russian Billionaire (2020). Over een periode van vijf jaar brengt die de bittere aftakeling van zijn relatie met Alexandra Tolstoj in beeld.

Drie jachten, twee jets

Tolstoj – de dochter van de geschiedkundige en graaf Nikolai Tolstoj, en een nakomeling van de beroemde auteur Lev Tolstoj – pronkt in de film maar wat graag met haar peperdure designertassen. Enthousiast vertelt ze dat een van de huizen voor haar en haar partner is en dat de kinderen het andere bewonen. Zanger en muzikant Bryan Ferry is een buurman, voegt ze daar achteloos aan toe.

Terwijl Tolstoj zich bezighoudt met het opstapelen van accessoires en de zorg voor de kinderen, wordt Poegatsjov opgeslokt door zijn status als prooi voor het Kremlin. Hij vertelt dat zijn bodyguards “levensnoodzakelijk” zijn.

Zijn gevaarlijkste tegenstanders in Londen waren echter niet gewapend met geweren, maar met pruiken en gewaden. Advocaten uit de Londense City spoorden in opdracht van het Kremlin Poegatsjovs bezittingen op en daagden hem voor de Royal Courts of Justice. Het werd een campagne die hij onder geen beding kon winnen.

De schuldeiser van het Kremlin, het Deposit Insurance Agency (DIA), had van de rechtbank in Moskou een opdracht tot inbeslagneming ontvangen. Het stuurde zijn Londense advocaten eropuit om die af te dwingen in het Verenigd Koninkrijk. Het DIA vertelde de rechtbank dat ze “het blijvende mysterie van hoe hij erin slaagt zijn levensstijl in stand te houden” moest achterhalen.

Op vraag van het Kremlin maakten Britse rechters Poegatsjov tot mikpunt van meerdere gerechtelijke bevelen – een bevriezing van zijn hele vermogen, paspoortinbeslagname, reisverboden. Eén bepaald bevel verbood hem “aan boord te gaan van eender welke boot, jacht, schip, vaartuig of andere schuit van eender welke aard”.

Poegatsjov schudt zijn hoofd in ongeloof en zegt: “Had ik in Hyde Park een roeiboot gehuurd, ze hadden me kunnen opsluiten.”

Een zoekopracht in de British and Irish Legal Information Institute-database geeft een idee van de omvang van het gerechtelijk geschil: tussen 2014 en 2017 waren er bij de Britse High Court, het hooggerechtshof, en bij de hoven van beroep twintig verschillende uitspraken in de zaak tussen het DIA, Mezhprombank en Sergej Viktorovitsj Poegatsjov.

Eén gerechtelijk vonnis uit 2017 haalt Poegatsjovs “enorme rijkdom” aan op het moment dat hij Tolstoj ontmoette – ze kwam in 2007 in zijn leven als zijn lerares Engels. Zij was 34, hij 44.

“Hij vertelde juffrouw Tolstoj dat hij 15 miljard dollar waard was”, schreef rechter Birss. “Naast Mezhprombank bezat hij nog een heleboel andere dingen, zei hij haar. Onder meer een groot eigendom op het Rode Plein in Moskou, de grootste scheepswerf in Rusland (Sint-Petersburg), de op een na grootste cokesmijn ter wereld (Tuva, Siberië), de Franse winkelketen Hédiard, de nationale krant France Soir, een kasteel in Zuid-Frankrijk, drie jachten (van respectievelijk 35, 25 en 5 miljoen dollar), twee privéjets en een ‘gigantische’ helikopter.”

Met Alexandra Tolstoj, de moeder van enkele van zijn kinderen, in betere tijden. 'Ze was heel materialistisch ingesteld – geld, geld, geld. Zolang er maar geld was dat ze kon uitgeven: dat was het enige wat haar echt interesseerde', zegt hij nu. Beeld Telefacts Zomer

En er was meer: “Toen ze een relatie kregen, woonden juffrouw Tolstoj en mijnheer Poegatsjov op een Russisch eigendom met de naam Gorki 2. Juffrouw Tolstoj ging naar Londen om te bevallen van haar eerste kind, en vanaf dan huurden ze een pand in Glebe Place als hun Londense basis. In 2010 werd Glebe Place aangekocht en nog later, in 2011, werd het aanpalende pand gekocht en werden de muren weggeslagen. Vanaf 2009 woonde het koppel in Londen, Moskou, Zuid-Frankrijk en Sint-Bartholomeus. Het eigendom in Sint-Bartholomeus was in mei 2010 als vakantiehuis gekocht voor 40 miljoen dollar. In Herefordshire werd een landgoed met de naam Great Venn gekocht in 2010. Nog later probeerde het koppel nog een landhuis in Wiltshire, Doves House, te kopen, maar die deal ging niet door.”

Explosieven

In haar bekende boek Putin’s People (vertaald als De mannen van Poetin), waarvoor Poegatsjov een belangrijke bron was, schrijft Catherine Belton dat de gerechtelijke vervolging door het Kremlin van zijn voormalige bankier “de komst van Moskou-regels in Londen” betekende.

Misschien is het nauwkeuriger om te stellen dat het Kremlin had geleerd om het spel te spelen volgens de Londense regels. Moskou bediende zich van mensen die het Britse rechtssysteem goed kenden en die Poegatsjov in het nauw dreven. Hij dacht dat hij kon opereren volgens de ‘Moskou-regels’ die hij respecteerde toen hij een rijk en machtig man was. Herhaaldelijk sloeg hij gerechtelijke bevelen in de wind die eisten dat hij de omvang van zijn bezittingen vrijgaf, evenals de complexe financiële structuren errond.

Rechter Hildyard stipte de “inconsistenties” in Poegatsjovs bewijzen aan en stelde dat hij “zacht uitgedrukt, niet meewerkte”. Rechter Birss zei dat Poegatsjov “er niet voor terugdeinst om te liegen”.

Laten we nu een stap achteruitzetten om de timing van deze intensieve gerechtelijke vervolging te bekijken. Het lijkt er trouwens op dat de Britse hoven eerder een Russisch oordeel afdwongen dan zelf recht te spreken. De zaak tegen Poegatsjov ging van start jaren nadat Aleksandr Litvinenko in 2006 om het leven kwam toen een Russische spion zijn thee vergiftigde in een Londens hotel. Het rechtsgeding ging voort tijdens en na 2016, toen een Brits openbaar onderzoek naar de moord besloot: “De FSB-operatie om Litvinenko te vermoorden was waarschijnlijk goedgekeurd door president Poetin.”

Toen dat onderzoeksrapport verscheen, had Poegatsjov zijn buik al vol van de gerechtelijke intriges in Londen en was hij uitgeweken naar Frankrijk. Hij weigert ook maar één woord te lossen over hoe hij het land kon verlaten terwijl er een reisverbod van kracht was. “Daar kan ik niets over kwijt. Ik heb een papier ondertekend. Daar zal ik nooit iets over zeggen.”

De druppel die de emmer deed overlopen, zegt Poegatsjov, was de ontdekking in mei 2015 dat er “explosieven” aan zijn auto’s kleefden. Die explosieven, waarvan er eentje vasthing aan de wagen die zijn kinderen naar school bracht, waren ontdekt door zijn veiligheidsteam. De vondst werd aangegeven bij het SO15 Counter Terrorism Command van Scotland Yard, de Londense politie.

Het gerecht kreeg later te horen dat het eigenlijk ging om zenders die aan de auto’s waren bevestigd door medewerkers van Diligence, een privébeveiligingsfirma die door het DIA was ingehuurd om Poegatsjov in de gaten te houden. Het DIA en zijn Londense advocaten ontkenden in de rechtszaal dat zij de opdrachtgever waren of op de hoogte waren van de zenders.

Zeven jaar later blijft Poegatsjov volhouden dat het bommen waren, geïnstalleerd door mensen uit zijn eigen beveiliging die “gecorrumpeerd” waren. Hij maakt zich enorm druk over dit onderwerp.

“Die apparaten wogen elk ongeveer 1 à 2 kilo. Dat waren absoluut geen zendertjes – het is veel duisterder, dat is duidelijk. Zogenaamde zenders, zo groot als een galapagosschildpad? Natúúrlijk zijn het explosieven, natuurlijk zijn ze gevaarlijk.”

SO15, zo vertelt hij, trok zo’n twee weken uit om de apparaten te onderzoeken, getuigen te ondervragen en politieagenten voor Poegatsjovs huis te posteren. Na de hoorzitting bij het hooggerechtshof, toen besloten werd dat het zenders waren, lieten ze het onderzoek vallen.

“Meteen daarna weigerde SO15 zich nog dieper in te graven in de zaak. Maar de expertise die nodig was om uiteindelijk te bevestigen wat voor apparaten het waren, ging niet door omdat de apparaten op mysterieuze wijze verdwenen waren.”

Poegatsjov voelde zich extreem kwetsbaar na dat incident. Hij zegt dat zijn telefoongesprekken werden afgeluisterd en dat e-mails werden onderschept. Toen hij vluchtte, veroordeelde het hooggerechtshof hem bij verstek voor belemmering van de rechtsgang en kende het een celstraf van twee jaar toe. Rechter Rose oordeelde dat Poegatsjov “een oprechte angst heeft dat agenten van de Russische staat het op zijn leven hadden gemunt” maar dat zij “er ook volledig van overtuigd” is “dat zijn angst voor zijn leven niets te maken had met zijn beslissing om uit Engeland te vertrekken”.

Vissen in bloot bovenlijf

Jaren later – jaren waarin Poetins regime agenten uitstuurde om de Russische expats Sergej en Julia Skripal te vergiftigen in de Engelse stad Salisbury, en waarin het Oekraïne binnenviel – houdt Poegatsjov nog altijd vol dat het Britse gerecht tegen hem samenspande met Rusland. Het recentste gerechtelijk bevel, dat het arrest voor belemmering van de rechtsgang verlengde, werd uitgevaardigd op 4 februari van dit jaar – luttele weken voor Poetins tanks Oekraïne binnenrolden.

“Britse wetten? Zeg maar wetteloosheid. Het systeem is niet veel anders dan dat in Rusland, waar er geen wet is en waar je zowat alles kunt doen wat je maar wilt. Vanuit mijn persoonlijke ervaring ben ik van mening dat de rechters en sommige politiemensen deel uitmaken van diezelfde kliek.

Poegatsjov over Poetin: ‘Iemand laten vermoorden? Hij kan die beslissing nogal makkelijk nemen als iemand hem voor de voeten loopt.’ Beeld REUTERS

“Ik had het gevoel dat ze bereid waren om mij op eender welke grond in de cel te gooien. En als gevangene zou ik wellicht uitgeleverd worden aan Rusland. Poetin kennende, zou er dan een erg kleine kans zijn dat ik nog in een Russische cel zou terechtkomen. Zo werkt dat systeem nu eenmaal.”

Poegatsjov dacht dat hij Poetins vriend was. Zijn oudere kinderen gingen om met Poetins dochters. Er staan foto’s van hen samen in zijn familiealbums. Ze dineerden, gingen op weekend, praatten over politiek en economie. Poegatsjov zat in Poetins inner circle, en hij geloofde Poetin als die zei dat hij slechts drie à vier jaar aan de macht wilde blijven, om daarna “ook steenrijk te worden”.

“Poetin is alleen geïnteresseerd in zijn eigen geld en zijn eigen ‘comfort’”, zegt Poegatsjov. In de zomer van 2007 organiseerde hij een vakantie voor Poetin en prins Albert van Monaco; daarvan bestaat een bekende foto van de Russische leider, vissend met bloot bovenlijf in een Siberische rivier. Maar in die tijd was Poetin zich al tegen Poegatsjov aan het keren. Terwijl anderen Poetin stroop aan de baard smeerden en naar de mond praatten, bleef hij oprecht, beweert de ex-bankier.

Poetin prefereerde de vleiers en vond redenen (of kreeg ze aangereikt) om Poegatsjov te wantrouwen. De bankier had een relatie met een Engelse vrouw, spendeerde meer tijd in het Westen, had de Franse nationaliteit gekregen. Toen in 2008 de financiële crisis losbarstte, had Poegatsjov het helemaal verkorven bij Poetin. Hij wist dat hij gevaar liep.

“Het enige wat ik begreep uit mijn gesprekken met Poetin, is dat er voor hem maar een fijne lijn is tussen iemand vermoorden en iemand laten leven. Hij kan die beslissing nogal makkelijk nemen als iemand hem voor de voeten loopt.”

Sinds januari van dit jaar zijn al meerdere rijke Russische zakenmannen een onnatuurlijke dood gestorven: gevallen, opgehangen, gedood door hun eigen pistool en, in het geval van één bestuurder van Lukoil, een zogenaamde hartaanval onder invloed van drugs na een sjamanistisch ritueel.

Ongelukken? Zelfdodingen? Moorden? Ons interview vindt plaats kort nadat de voorzitter van Lukoil, Ravil Maganov (67), uit het raam van een ziekenhuis in Moskou viel. Het Lukoil-bestuur had opgeroepen tot “een zo snel mogelijke stopzetting” van de oorlog in Oekraïne. Eén uitleg voor het overlijden was dat ­Maganov was uitgegleden op het balkon terwijl hij een sigaret rookte.

Emotioneel misbruik

Volgens Poegatsjov tonen de overlijdens dat Poetin nog steeds niet meer is dan een “straatboef”. Poegatsjov: “Hij is niet een of ander geopolitiek genie. Hij wil niet eens een nieuwe Sovjet-Unie creëren, dat is een hardnekkige mythe. Zo ziet hij de zaken niet. “Hij was altijd een lage KGB-officier. Hij speelde een rol in de KGB, maar hij was toch meer een straatfiguur die geen deel uitmaakte van een systeem.”

Dat Chinees president Xi en Indiaas premier Modi tijdens een top in Oezbekistan hun kritiek op de oorlog nauwelijks verhulden, was een ­lastig moment voor Poetin. Maar Poegatsjov ­gelooft niet dat hij erdoor van zijn koers zal ­afwijken.

“Poetin is alleen geïnteresseerd in de binnenlandse politiek. Hij laat zich niet van de wijs brengen door andere landen, en hij zal ook niet van de macht worden verdreven vanwege een publieke vernedering tijdens die top”, zegt hij. “Poetin weet dat de buitenwereld zijn markt niet is. Dat geeft hem een extra reden om er niet mee te interageren.”

Toch hoopt Poegatsjov dat de oorlog voor een “ommekeer” zal zorgen die ooit een einde kan maken aan de “tragedie” van Poetins heerschappij. “De invasie was een gigantische, fatale vergissing. En wanneer ze voorbij is, zal Poetin niet gezien worden als een soort van super­leider.

“Je kunt hem zelfs niet vergelijken met Kim Jong-un, nog zo’n zogenaamde Grote Leider. Kim trekt tenminste niet rechtstreeks ten oorlog. Het enige wat hij doet, is pochen over zijn kernwapens. Hij zit in zijn eigen hoekje en bemoeit zich eigenlijk niet met andermans zaken. Maar Poetin, die riskeert alles, en zijn parlement en regering zullen hem op een gegeven moment weg willen. Hij is een beetje zoals een product: het Poetin-product zal weldra uit de handel zijn. “De oorlog moet stopgezet worden, en misschien dat zijn entourage dan een manier vindt om hem buiten te gooien, of zoiets.”

Poegatsjovs haat voor Poetin wordt alleen geëvenaard door zijn afkeer voor Alexandra Tolstoj, die hij ervan beschuldigt dat ze hem al sinds 2016 elk contact met zijn kinderen weigert. Zij is de enige die hun kinderen weg kan krijgen uit het Verenigd Koninkrijk. Ze kwam naar Frankrijk na zijn vlucht uit het VK maar keerde algauw terug naar het familiehuis in Chelsea, tot ze in 2020 uit het huis werd gezet. Het eigendom werd in december 2020 voor 13 miljoen pond aan een zakenman verkocht, de opbrengst ging naar de Russische autoriteiten.

Poegatsjov: “Ik mag drie van mijn kinderen niet zien. Al zeven jaar intussen. Haar intriges zorgen ervoor dat ik ze tot op vandaag niet kan ontmoeten. Dat ik mijn kinderen op geen enkele manier kan contacteren, traumatiseert mij.”

Tolstoj sprak al publiekelijk over de “absoluut onweerstaanbare aantrekking” die ze voelde voor Poegatsjov bij hun eerste ontmoeting. Toen hun relatie ten einde kwam, had de aantrekking plaatsgemaakt voor emotioneel “misbruik” en ruzies.

Hij voelt alleen minachting voor haar uitspraken. “We zijn nooit getrouwd, en de vraag was niet of ik van haar hield of niet. Ik wilde gewoon niet trouwen omdat wij eigenlijk nooit echt intiem waren, op een of andere manier. We zagen elkaar nauwelijks.

“Wanneer ik in Londen was, zat zij vaak in Frankrijk. Als ik in Frankrijk was, ging ze naar Londen. We waren bijna altijd op een andere plek. Ze was heel materialistisch ingesteld – geld, geld, geld. Zolang er maar geld was dat ze kon uitgeven: dat was het enige wat haar echt interesseerde.”

'Ik heb geen Sovjet-mentaliteit maar ik ­begrijp wel hoe alles functioneert. Ik kan ­helpen daar inzicht in te bieden, en dat is erg ­belangrijk – wie is Poetin, wat is Rusland, ­waarom die oorlog, en wat eraan te doen.' Beeld NYT

Toen ze in 2020 door The Times werd geïnterviewd, vertelde Tolstoj dat ze Poegatsjov had gesmeekt om een wettelijk bindende overeenkomst, zodat hij de kinderen zou kunnen zien. Ze zei ook dat hij haar op geen enkele manier financieel had gesteund. “Als ik omwille van het geld bij hem was geweest, dan zou ik hem naar Frankrijk zijn gevolgd. Mijn leven zou gemakkelijker zijn geweest: hij woont in een reusachtig chateau. Dus nee, ik was niet bij hem voor het geld.”

De publieke instorting van hun relatie is een van de zaken die je van Poegatsjov moeilijk begrijpt. Deze man was een van de mensen die aan de touwtjes trok in het Kremlin, en nu ligt zijn privéleven op straat dankzij die intieme ­documentaire en interviews zoals dit.

Hij is oprecht verdrietig omdat hij zijn drie kinderen in Engeland niet kan zien. Maar, zo bekent hij, de pijn wordt verzacht door de aanwezigheid van andere familieleden, oud en nieuw. “Ik leef een redelijk normaal leven. Ik heb familie en vrienden. Ik heb een Franse vrouw die geen Russisch spreekt en die geen enkele band heeft met het land. Ik heb een jong kind. Ik heb contact met mijn oudste kinderen, die bijna veertig zijn (hij heeft twee zonen uit zijn huwelijk met Galina Arkhipova, voor zijn relatie met Tolstoj, red.), en met mijn kleinkinderen. Het is allemaal min of meer oké.”

Geen moment rust

Maar waarom zoekt deze nog steeds erg rijke man – “Ik zit aan mijn laatste 70 miljoen dollar”, zei hij in 2015 – de aandacht van het publiek dan op? En die van Poetins mannetjes?

Deels, antwoordt hij, verlangt hij ernaar om Rusland en het Westen elkaar beter te helpen begrijpen. “De openbare aspecten van mijn ­leven zijn een voortzetting van mijn politieke loopbaan. Vooral in de context van oorlog en sancties kan ik een van de mensen zijn die het systeem van binnenuit openbaren. Ik zat al bij Jeltsin diep in het Kremlin en heb er gezeten tot ongeveer 2011. Mijn kantoor lag op een paar ­minuten wandelen van dat van de president.

“Ik heb geen Sovjet-mentaliteit maar ik ­begrijp wel hoe alles functioneert. Ik kan ­helpen daar inzicht in te bieden, en dat is erg ­belangrijk – wie is Poetin, wat is Rusland, ­waarom die oorlog, en wat eraan te doen.”

Er is nog een andere uitleg voor Poegatsjovs publieke aanwezigheid: hij zoekt aandacht voor zijn voorlopig vruchteloze pogingen om via gerechtelijke weg door de Russische staat vergoed te worden voor de bezittingen die hem op illegale wijze zijn afgenomen.

“Ik zou normaal geen claim hebben ingediend om dat geld terug te krijgen. Maar ik werd aan de lopende band bedreigd, achtervolgd en geviseerd in criminele zaken. Als men mij mijn vrijheid had gegund, zonder al dat geld, dan had ik eerlijk gezegd kunnen leven met die verliezen. Maar men liet me geen moment met rust.

“Hetzelfde voor mijn Russische nationaliteit, die ik in 2012 heb opgegeven. Dat was vanuit een morele overweging: ik was niet zeker of Rusland ooit zou veranderen, of dat ik lang genoeg zou leven om Poetin te zien sterven – misschien is hij wel een of andere onsterfelijke vampier. Dat zal de tijd uitwijzen.”

Met andere woorden: zolang Poegatsjov in de spotlights staat kan hij, hoe klein ook, een nagel aan Poetins doodskist blijven. Met alle risico’s van dien.