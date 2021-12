Hoe de Azoren ons hier een warm eindejaar bezorgen: ‘Vrijdag kan het 15 graden worden’

Het mag dan wel eind december zijn, van wintertemperaturen is er even geen sprake. De komende dagen mogen we bijzonder zachte temperaturen verwachten, tot zelfs 15 graden op oudjaar. Weerman David Dehenauw legt uit wat er aan de hand is.

Het is bijzonder warm deze week, kunnen we ook nieuwe dagrecords verwachten?

“Het ziet er inderdaad naar uit dat er de komende week een aantal records gaan sneuvelen. De huidige records voor de laatste week van december schommelen rond de 13 en 14 graden Celsius. De komende dagen mogen we echter temperaturen verwachten van 14 graden. Vrijdag zou het plaatselijk zelfs nog kunnen stijgen naar 15 graden.”

Hoe komt het dat we met zulke hoge temperaturen zitten tijdens het eindejaar?

“Dat heeft vooral te maken met de zachte temperaturen bij de Azoren (archipel in de Atlantische Oceaan, KL). Die warme lucht komt via een behoorlijk krachtige zuidwestenwind tot bij ons, maar door de kracht van de wind heeft het geen tijd gekregen om af te koelen onderweg. Het gaat overigens ook over vochtige oceaanlucht, wat vaak gepaard gaat met regen en dus ook het natte weer verklaart.”

Hoe uitzonderlijk zijn deze temperaturen tijdens de kerstvakantie?

“De hoogst gemeten temperatuur ooit op 31 december bedraagt momenteel 13,8 graden Celsius. Dat record dateert nog maar van 2017, dus helemaal uitzonderlijk is het niet. Langs de andere kant: als ik naar de rest van de komende week kijk, zie ik dagrecords die nog op de weertabellen staan uit 1925 en 1955.”

“Maar hoe uitzonderlijk deze temperaturen zijn, hangt af van hoe je ze bekijkt. Stel dat we nu vrijdag 15 graden halen, dan zitten we effectief met een 31 december die nog nooit warmer was, en ook de rest van de week is het nog bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Maar als we de hele maand december nemen, zien we dat het een gemiddelde maand was op vlak van temperatuur. Sterker nog, we zullen dit jaar wellicht rond het jaargemiddelde blijven. Terwijl we vorig jaar het warmste jaar ooit hadden in België.”

Kunnen we meer warme decembermaanden verwachten in de toekomst?

“Wellicht, maar vanzelfsprekend gaan we vanaf nu niet elk jaar een warme, natte december tegemoet. Dat was in het verleden lang niet altijd zo en zal in de toekomst ook niet zo zijn. Maar het gaat zeker nog gebeuren. In december 2015 zaten we bijvoorbeeld met een gemiddelde temperatuur van 9 graden (dit jaar ligt het gemiddelde in december op 4,6 graden, KL).”

In hoeverre zijn deze temperaturen te wijten aan de opwarming van ons klimaat?

“Op de achtergrond speelt de opwarming van het klimaat uiteraard altijd een rol. Maar de zachte temperaturen van een paar dagen daar volledig aan toeschrijven ga ik niet doen. Langetermijnconclusies trekken op basis van slechts enkele dagen doen we trouwens nooit bij het KMI. Daarvoor moeten we kijken naar een periode van minstens tien dagen of een maand. En zoals ik al zei zitten we deze week ook nog met dagrecords die al bijna honderd jaar standhouden.”

“De klimaatopwarming heeft er dus hoogstwaarschijnlijk mee te maken, maar het is zeer moeilijk om daar een cijfer of een percentage op te plakken. De hoofdoorzaak blijft de warme lucht en de krachtige wind vanuit het tropische gedeelte van de Atlantische Oceaan.”

Hoe lang blijft het nog warm en nat weer?

“Het zal toch nog blijven duren tot nadat we het nieuwe jaar zijn ingegaan. De eerste paar dagen van 2022 blijven ook nog vrij zacht, rond de 12, 13 graden. Maar tegen de tweede helft van volgende week en het einde van de kerstvakantie gaan we weer naar een maximumtemperatuur van ongeveer 7 à 8 graden. Verder dan 14 dagen kijk ik niet vooruit.”