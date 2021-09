Hoe Billie Eilish de modewereld op de knieën krijgt: modelabel bant bont

“Billie Eilish is misschien wel de enige Met Gala-gast ooit die een bedrijf van beleid deed veranderen als voorwaarde om een jurk te dragen”, schrijft The New York Times over de ommekeer van het modemerk. Het prestigieuze Oscar de la Renta stopt namelijk met alle bontverkoop. Een keuze die al jarenlang op tafel lag bij het bedrijf, maar het was de 19-jarige zangeres die uiteindelijk de ban op bont afdwong.

Creatief directeurs Fernando Garcia en Laura Kim gebruikten al jaren geen bont meer in hun ontwerpen omdat ze het niet “chic, modern of relevant” vonden. Topman Alex Bolen was het daar echter niet mee eens. Als compromis toonde Oscar de la Renta geen bont meer op de catwalk, maar de verkoop van bont in de winkels ging wel gewoon door. Het vormde een “aanzienlijk deel van de omzet en winst”, vertelt Bolen bij The New York Times.

Garcia en Kim waren overigens niet de enigen in het bedrijf die pleitten voor een bontban. Zijn echtgenote Eliza Bolen - vicepresident van het label - en zijn schoonmoeder Annette de la Renta - weduwe van oprichter Oscar de la Renta - vinden de praktijk “barbaars” en wilden al jarenlang stoppen met de verkoop van bont.

Maar het was dus pas wanneer overtuigd veganist en dierenactivist Billie Eilish aan de mensen achter Oscar de la Renta liet weten dat ze niet werkt met merken in de bontsector, dat Alex Bolen de knoop doorhakte. “Ik heb veel nagedacht over wat Oscar zei, die trouwens grote fan was van bont”, zegt Bolen over de bontban. “Het enige waar hij zich echt zorgen over maakte in de modewereld was dat zijn ogen oud werden. Het herinnerde hem eraan te luisteren naar wat jonge mensen te zeggen hebben en zich te omringen met mensen met verschillende standpunten.”

Ook Eilish reageerde al op de beslissing van Oscar de la Renta. Ze vindt het “schokkend” dat het dragen van bont nog legaal is in 2021, maar juicht de bontban bij het label wel aan. “Ik voel me vereerd dat ik een katalysator was en dat ik in deze zaak gehoord ben”, aldus de popster bij The Times.

The New York Times: “Billie Eilish is misschien wel de enige Met Gala-gast ooit die een bedrijf van beleid deed veranderen als voorwaarde om haar jurk te dragen.” Beeld Getty Images for The Met Museum/

Billie Eilish (19) maakte dit jaar onderdeel uit van de opvallend jonge groep ambassadeurs van het Met Gala. Ook acteur Timothee Chalamet (25), dichteres Amanda Gorman (23) en tennisster Naomi Osaka (23) zetelden in de organisatie dit jaar. Het thema, dat jaarlijks verandert, was ‘In Amerika: een lexicon van mode’ .